Бившият английски национал Рахийм Стърлинг избегна ефективна присъда затвор, след като призна вината си за опасно шофиране, докато вдишвал райски газ от балон зад волана на своето „Ламборгини“ на магистрала.

31-годишният футболист беше осъден на 12 месеца лишаване от свобода, но наказанието е условно с изпитателен срок от 18 месеца. Освен това съдът му наложи 100 часа общественополезен труд и забрана да управлява автомобил в продължение на две години.

Стърлинг не показа видима реакция при произнасянето на присъдата. Преди това той се призна за виновен за опасно шофиране в графство Хемпшир, като случаят е свързан с инцидент от 28 май.

Бившият футболист на Манчестър Сити е признал също, че е притежавал шест контейнера с диазотен оксид, познат още като райски газ. Към обвиненията срещу него е добавен и отказът му да предостави проба на полицията.

През кариерата си Стърлинг е играл за някои от най-големите английски клубове, сред които Ливърпул, Манчестър Сити, Челси и Арсенал.