Гръцките власти издирват 24-годишен български гражданин, изчезнал в района на Като Неврокопи край границата с България. Следите му се губят, след като в петък е влязъл в Гърция за среща със своя работодател в село Перитори.

По информация на БТА мъжът е пътувал, за да получи дължима сума. Работодателят е дал показания пред полицията, че двамата са се срещнали и са отишли до банкомат, след което сумата е била изплатена и двамата са се разделили. Телевизия Стар, позовавайки се на запознати източници, съобщава, че става дума за между 100 и 150 евро.

Между българския гражданин и гръцкия му работодател е имало както трудови, така и приятелски отношения. Засега няма потвърдени данни какво се е случило след срещата им.

Намереният бус е без документи и телефон

В издирването са включени екипи на полицейската дирекция в Драма и на полицейския участък в Като Неврокопи. Използват се и обучени кучета.

Микробусът, с който българинът е пристигнал в района, е намерен в Като Неврокопи. Според местната медия Вория в превозното средство не са открити документите му, а мобилният телефон е изключен от събота вечерта.

В района са пристигнали автомобили от България с близки и познати на изчезналия, които също го търсят. По данни на „24 часа“ близките са планирали протест пред полицията в Като Неврокопи с искане за повече информация по издирването.

В гръцки медии са се появили различни слухове за открито тяло, но нито един от тях не е потвърден. Към момента 24-годишният българин остава в неизвестност, а издирването продължава.