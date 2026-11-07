7 ноември 1944 г. Франклин Рузвелт печели безпрецедентен четвърти мандат

На 7 ноември 1944 г., докато Втората световна война все още определя политическия дневен ред на САЩ, Франклин Делано Рузвелт печели президентските избори за четвърти път. Кандидатът на Демократическата партия побеждава републиканеца Томас Дюи, губернатор на Ню Йорк.

Рузвелт получава 432 гласа в Избирателната колегия срещу 99 за Дюи и печели 36 от общо 48 щата. В народния вот демократическият кандидат събира около 53,4%, а републиканският му съперник – около 45,9%.

Избори по време на война

Кампанията се провежда в момент, когато американските войски участват във войната в Европа и Тихия океан. Основният въпрос пред избирателите е кой трябва да ръководи страната в последния етап на конфликта и при планирането на следвоенния ред.

Рузвелт приема номинацията на демократите, въпреки че здравословното му състояние вече е видимо влошено. В писмото си за приемане на кандидатурата той заявява: „Ако народът ме избере, ще служа.“

За кандидат за вицепрезидент демократите избират сенатора от Мисури Хари Труман. Той заменя досегашния вицепрезидент Хенри Уолъс в изборната листа.

Последният мандат

Франклин Делано Рузвелт е 32-ият президент на САЩ. Той заема поста от 4 март 1933 г. до смъртта си на 12 април 1945 г. и е единственият американски президент, избиран за повече от два мандата.

Четвъртата му инаугурация се състои на 20 януари 1945 г. в Белия дом. Церемонията е скромна и е проведена без обичайните тържества заради войната. Рузвелт умира по-малко от три месеца по-късно в Уорм Спрингс, щата Джорджия. След смъртта му президент става Хари Труман.

Избирането на Рузвелт за четвърти мандат остава изключение в американската политическа история. През 1947 г. Конгресът приема 22-рата поправка към Конституцията, а през 1951 г. тя е ратифицирана. Поправката ограничава президентите до два избираеми мандата.

Източници: apnews.com, history.com, time.com