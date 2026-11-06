НАТО с ключово послание за Украйна преди решаващите преговори в Абу Даби

Съюзниците на Украйна работят за постигането на справедлив и траен мир, заяви говорителката на НАТО Алисън Харт след подготвителната среща в Брюксел между представители на Алианса, САЩ, Украйна и държави от Европейския съюз.

По думите ѝ разговорите са били насочени към „постигането на напредък към справедлив и траен мир в Украйна“. Срещата се проведе преди планираните тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби.

Преговорите започват на 10 ноември

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф потвърди, че разговорите ще се състоят на 10 и 11 ноември в столицата на Обединените арабски емирства. Вашингтон ще посредничи между руската и украинската страна.

„Дискусиите ще се отнасят до мерките за сигурност след края на войната, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към мира“, заяви Уиткоф в социалната платформа „Екс“. Американският представител посочи, че разговорите в Брюксел са част от подготовката за обсъждане на бъдещите гаранции за сигурност и следвоенните ангажименти.

Кремъл потвърди провеждането на срещата в Абу Даби. Русия ще бъде представлявана от Владимир Медински, съветник на руския президент Владимир Путин, който ще бъде главен преговарящ на Москва.

Без пробив на срещата в Женева

Предишната тристранна среща между руската, украинската и американската делегации се състоя в средата на февруари в Женева, Швейцария. Тя не доведе до решаване на конфликта, след като Москва и Киев настояваха да бъдат изпълнени собствените им условия.

Предстоящите разговори в Абу Даби ще бъдат съсредоточени върху сигурността след края на войната, ограничаването на напрежението и хуманитарните въпроси. Те трябва да очертаят и следващите стъпки в усилията за мир, без предварително обявено споразумение за прекратяване на конфликта.

Източници: apnews.com