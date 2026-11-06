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НАТО с ключово послание за Украйна преди решаващите преговори в Абу Даби
  Тема: Украйна

НАТО с ключово послание за Украйна преди решаващите преговори в Абу Даби

6 Ноември, 2026 13:27 921 21

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  • русия-
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  • мирни преговори-
  • абу даби

НАТО, САЩ, Украйна и европейски държави обсъдиха подготовката за тристранните разговори на 10 и 11 ноември

НАТО с ключово послание за Украйна преди решаващите преговори в Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съюзниците на Украйна работят за постигането на справедлив и траен мир, заяви говорителката на НАТО Алисън Харт след подготвителната среща в Брюксел между представители на Алианса, САЩ, Украйна и държави от Европейския съюз.

По думите ѝ разговорите са били насочени към „постигането на напредък към справедлив и траен мир в Украйна“. Срещата се проведе преди планираните тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби.

Преговорите започват на 10 ноември

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф потвърди, че разговорите ще се състоят на 10 и 11 ноември в столицата на Обединените арабски емирства. Вашингтон ще посредничи между руската и украинската страна.

„Дискусиите ще се отнасят до мерките за сигурност след края на войната, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към мира“, заяви Уиткоф в социалната платформа „Екс“. Американският представител посочи, че разговорите в Брюксел са част от подготовката за обсъждане на бъдещите гаранции за сигурност и следвоенните ангажименти.

Кремъл потвърди провеждането на срещата в Абу Даби. Русия ще бъде представлявана от Владимир Медински, съветник на руския президент Владимир Путин, който ще бъде главен преговарящ на Москва.

Без пробив на срещата в Женева

Предишната тристранна среща между руската, украинската и американската делегации се състоя в средата на февруари в Женева, Швейцария. Тя не доведе до решаване на конфликта, след като Москва и Киев настояваха да бъдат изпълнени собствените им условия.

Предстоящите разговори в Абу Даби ще бъдат съсредоточени върху сигурността след края на войната, ограничаването на напрежението и хуманитарните въпроси. Те трябва да очертаят и следващите стъпки в усилията за мир, без предварително обявено споразумение за прекратяване на конфликта.

Източници: apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    10 1 Отговор
    О, въй, а стига, бе! Ко?

    Коментиран от #9

    13:29 06.11.2026

  • 2 ставка

    15 0 Отговор
    В крайна сметка разговори или преговори щяло да има при арабите?
    Щото разликата е голяма.
    Ама писателката на материала май не я знае.

    13:29 06.11.2026

  • 3 Фен

    14 0 Отговор
    Ами очевидно, НАТО не е в кондиция да воюва. И му остава единствено да преговаря за мир.

    13:30 06.11.2026

  • 4 Шумк@р

    17 18 Отговор
    Ха ха, спаведлив? Загуба на 25% територия е доста справедливо. Когато разчиташ на ангосакси винаги губиш суверинитет и територия

    Коментиран от #5, #8

    13:30 06.11.2026

  • 5 АБВ

    7 17 Отговор

    До коментар #4 от "Шумк@р":

    Какво те учудва ? И ние сме патили от англосаксонците. И на Берлинския конгрес, и в Ньой.
    А за света просто да не говорим. Само войни, конфликти, грабежи, интриги ..............

    Коментиран от #12

    13:36 06.11.2026

  • 6 Накратко

    10 6 Отговор
    Това не са преговори, а губене на време.
    Фашистите трябва да напуснат цялата окупирана територия на Украйна, а след това виновниците да бъдат съдени.

    13:36 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не си компетентен

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Шумк@р":

    Слаб 2

    13:37 06.11.2026

  • 9 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Путин загуби войната,Тръмп загуби Америка и сега бункерният плъх се чуди как да излезе от калта ,в която затъна до ушите.
    Беше на крачка от Мала Токмачка.

    Коментиран от #13, #17, #18

    13:38 06.11.2026

  • 10 Запознат

    1 1 Отговор
    Тия кои поред преговори ще са че им загубих бройката - не разбраха ли че не изпълнят ли исканията на Русия Украйна до пролетта просто няма да я има.

    Коментиран от #14

    13:39 06.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    "Путин загуби войната"

    Че защо се натискате преговори с него да водите тогава или ти самия не си вярваш на писанията.

    13:41 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Заради това

    3 0 Отговор
    Желание за справедлив мир за губещата Украйна войната тече вече 5 години....ако ЕС продължава в същия дух може да има подобни безплодни разговори и след 5 години

    13:42 06.11.2026

  • 16 Хакер

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бега бе":

    Защото не е на англосаксите - пропагандата е че бил техен.

    13:42 06.11.2026

  • 17 При загуба на Русия

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    ЕС направо да му поиска капитулация....за какви разговори става на въпрос тогава

    13:43 06.11.2026

  • 18 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Знам, Баце! И сега чудя защо нашите само ревът! Мир, ток, зърно! Ко стаа, братле? Не разбирам, нали.бием! Нали?

    13:43 06.11.2026

  • 19 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да де":

    Е как нали още 2022 ни уверявахте че до 3 месеца "Русия ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне"

    13:44 06.11.2026

  • 20 Димитър Георгиев- ДиДи

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да де":

    Дай нещо ново бе педдд.даллл това вече за 3година и за 100ен път го публикуваш ,мррррршооо 👈!Теее.Вааа П4ен.Цетто мамм.минно сладичко !

    13:45 06.11.2026

  • 21 Не ставайте смешни

    2 0 Отговор
    И какво беше ключовото послание на НАТО от гръмкото заглавие!???

    Всички виждаме , че НАТО е в клинична смърт и разчита само на силни приказки, но и приказките им се оказаха като армията и оръжията им - гола вода.

    13:46 06.11.2026

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