НАТО с ключово послание за Украйна преди решаващите преговори в Абу Даби

Съюзниците на Украйна работят за постигането на справедлив и траен мир, заяви говорителката на НАТО Алисън Харт след подготвителната среща в Брюксел между представители на Алианса, САЩ, Украйна и държави от Европейския съюз.
По думите ѝ разговорите са били насочени към „постигането на напредък към справедлив и траен мир в Украйна“. Срещата се проведе преди планираните тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби.
Преговорите започват на 10 ноември
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф потвърди, че разговорите ще се състоят на 10 и 11 ноември в столицата на Обединените арабски емирства. Вашингтон ще посредничи между руската и украинската страна.
„Дискусиите ще се отнасят до мерките за сигурност след края на войната, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към мира“, заяви Уиткоф в социалната платформа „Екс“. Американският представител посочи, че разговорите в Брюксел са част от подготовката за обсъждане на бъдещите гаранции за сигурност и следвоенните ангажименти.
Кремъл потвърди провеждането на срещата в Абу Даби. Русия ще бъде представлявана от Владимир Медински, съветник на руския президент Владимир Путин, който ще бъде главен преговарящ на Москва.
Без пробив на срещата в Женева
Предишната тристранна среща между руската, украинската и американската делегации се състоя в средата на февруари в Женева, Швейцария. Тя не доведе до решаване на конфликта, след като Москва и Киев настояваха да бъдат изпълнени собствените им условия.
Предстоящите разговори в Абу Даби ще бъдат съсредоточени върху сигурността след края на войната, ограничаването на напрежението и хуманитарните въпроси. Те трябва да очертаят и следващите стъпки в усилията за мир, без предварително обявено споразумение за прекратяване на конфликта.
Източници: apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #9
13:29 06.11.2026
2 ставка
Щото разликата е голяма.
Ама писателката на материала май не я знае.
13:29 06.11.2026
3 Фен
13:30 06.11.2026
4 Шумк@р
Коментиран от #5, #8
13:30 06.11.2026
5 АБВ
До коментар #4 от "Шумк@р":Какво те учудва ? И ние сме патили от англосаксонците. И на Берлинския конгрес, и в Ньой.
А за света просто да не говорим. Само войни, конфликти, грабежи, интриги ..............
Коментиран от #12
13:36 06.11.2026
6 Накратко
Фашистите трябва да напуснат цялата окупирана територия на Украйна, а след това виновниците да бъдат съдени.
13:36 06.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Не си компетентен
До коментар #4 от "Шумк@р":Слаб 2
13:37 06.11.2026
9 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #1 от "Гост":Путин загуби войната,Тръмп загуби Америка и сега бункерният плъх се чуди как да излезе от калта ,в която затъна до ушите.
Беше на крачка от Мала Токмачка.
Коментиран от #13, #17, #18
13:38 06.11.2026
10 Запознат
Коментиран от #14
13:39 06.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Учуден
До коментар #9 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":"Путин загуби войната"
Че защо се натискате преговори с него да водите тогава или ти самия не си вярваш на писанията.
13:41 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Заради това
13:42 06.11.2026
16 Хакер
До коментар #12 от "Бега бе":Защото не е на англосаксите - пропагандата е че бил техен.
13:42 06.11.2026
17 При загуба на Русия
До коментар #9 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":ЕС направо да му поиска капитулация....за какви разговори става на въпрос тогава
13:43 06.11.2026
18 Гост
До коментар #9 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Знам, Баце! И сега чудя защо нашите само ревът! Мир, ток, зърно! Ко стаа, братле? Не разбирам, нали.бием! Нали?
13:43 06.11.2026
19 Запознат
До коментар #14 от "Да де":Е как нали още 2022 ни уверявахте че до 3 месеца "Русия ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне"
13:44 06.11.2026
20 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #14 от "Да де":Дай нещо ново бе педдд.даллл това вече за 3година и за 100ен път го публикуваш ,мррррршооо 👈!Теее.Вааа П4ен.Цетто мамм.минно сладичко !
13:45 06.11.2026
21 Не ставайте смешни
Всички виждаме , че НАТО е в клинична смърт и разчита само на силни приказки, но и приказките им се оказаха като армията и оръжията им - гола вода.
13:46 06.11.2026