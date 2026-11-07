Тръмп: Страната ни загуби 3 трилиона долара заради изборите

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната е загубила 3 трилиона долара заради резултата от междинните избори, при които Демократическата партия спечели контрол над Камарата на представителите и Сената.

„Нашата страна загуби 3 трилиона долара — всичко заради изборите“, каза Тръмп в петък по време на изявление в космическия център „Джон Кенеди“ във Флорида. Той не уточни дали говори за спад на борсовата капитализация, икономически щети или друг вид загуби.

Данните от финансовите пазари показват, че индексът S&P 500 е заличил около 3 трилиона долара пазарна стойност в четвъртък. Според Ройтерс спадът е бил свързан с опасенията, че след изборите може да бъдат въведени по-строги регулации за изкуствения интелект, което би засегнало перспективите пред технологичния сектор. Тези данни не означават, че държавният бюджет или американската икономика са загубили 3 трилиона долара в пряк смисъл.

Ръст на заетостта над прогнозите

В същото изявление Тръмп подчерта резултатите от пазара на труда. През октомври американските работодатели са създали 165 000 работни места, а безработицата е спаднала до 4,1 процента, съобщи Асошиейтед прес.

Ръстът на заетостта е над прогнозата от 65 000 нови работни места, цитирана от Ройтерс. През септември увеличението е било ревизирано до 60 000 работни места. Въпреки положителните данни темпът на наемане остава по-слаб от средномесечния ръст през 2023 и 2024 г.

Демократите поемат Конгреса през януари

Победата на демократите в двете камари ще сложи край на републиканския контрол над Конгреса. Новото разпределение на силите ще влезе в сила през януари, когато започне мандатът на новоизбраните законодатели.

Дотогава републиканците запазват контрола върху Конгреса. След встъпването на новия състав администрацията на Тръмп ще трябва да работи с демократическо мнозинство в Камарата на представителите и Сената, докато президентът ще запази правото си на вето.

Източници: news.sky.com, marketscreener.com, apnews.com