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Слави Василев: Бойко Борисов е предал на Ивайло Мирчев документа за втория пенсионен стълб

Слави Василев: Бойко Борисов е предал на Ивайло Мирчев документа за втория пенсионен стълб

6 Ноември, 2026 15:43 797 36

  • слави василев-
  • ивайло мирчев-
  • бойко борисов

Сглобката по същество е жива, смята депутатът от ПБ

Слави Василев: Бойко Борисов е предал на Ивайло Мирчев документа за втория пенсионен стълб - 1
Кадър: Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Слави Василев от "Прогресивна България" разкри в студиото на "Денят ON AIR" по Bulgaria ON AIR източника, подал на Ивайло Мирчев информацията за спорния документ около бюджета и втория пенсионен стълб.

„Бойко Борисов е предал на Ивайло Мирчев документа, свързан с бюджета и втория пенсионен стълб, след като информацията е преминала през Европейската народна партия” - това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Слави Василев в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR.

„Информацията, която Ивайло Мирчев получи, е стигнала през ЕНП до Борисов, от Борисов към Мирчев. Знам го“, заяви Василев. Според него политическото сътрудничество между участниците в предишното управление продължава, а действията им целят да създават напрежение около „Прогресивна България“ и да подкопават стабилността на правителството.

„Сглобката по същество е жива. Тези хора гледат по всякакъв начин да сложат прът в колелото на ПБ. Опитват се да подклаждат напрежение, само за да могат да съборят правителството“, коментира депутатът.

Владислав Панев от „Демократична България“ обаче отрече посочената от Василев версия за пътя на информацията. „Имам достатъчно контакти“, посочи той.

Така спорът около бюджета и втория пенсионен стълб прерасна и във взаимни обвинения за политически договорки и задкулисни отношения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дребния Мраз с поршето

    21 1 Отговор
    Колкото повече се обяснява повече затъва.

    15:45 06.11.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 11 Отговор
    Сглобката събра общо 10 процента на изборите за президент.Ще трябва да се явяват заедно на следващите избори.

    15:45 06.11.2026

  • 3 Пущиня(к)

    7 5 Отговор
    Мани го баце, он сега лее крокодилски сълзи за мултака. Барем малко да са осефери, после мое го заджвакате пак.

    15:47 06.11.2026

  • 4 С.Д.С Ка.ба.та Кра...де

    4 5 Отговор
    Хайде сега,то СДС го про.да...дохме на ГЕПИ за някол..ко стотин милио..на....вие пък сега.

    15:48 06.11.2026

  • 5 До редакцията

    13 1 Отговор
    Нарочно ли го показвате за да дразните хората?

    15:49 06.11.2026

  • 6 сара

    14 1 Отговор
    Няма значение кой на кого предал документа. Важното е,че излъгахте и ви хванаха.

    Коментиран от #17

    15:49 06.11.2026

  • 7 Овчар

    3 0 Отговор
    Трезвен тук няма как да вляза...! Егати разврата всеки ден едно и също с различни думи..Кога мазохистите ща гласуват пак за по гаден живот..?

    15:49 06.11.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    7 4 Отговор
    Втория пенсионен стълб е ...вече 26 години кражба от парите на работещите❗

    Коментиран от #27

    15:49 06.11.2026

  • 9 Горски

    5 5 Отговор
    Видя се ,че на територията БНБ и НС са с отпаднали функции след приемането на еврото. За пореден път се убеждавам ,че лидера на Възраждане беше много прав, всичко ще се решава в Франкфурт и Брюксел. 37 години бяхме бананова република, А сега вече ще бъдем и колониална държава без право на собствено мнение. Няма нужда от парламент, разпускайте се! Явно ългария вече е бащиния на червените милионери - диктат, разделение и разграбване. Само като си помисля, че социализма го обявиха за фалирал със 10 милиарда дълг за всичките 45 години .Демокрацията я обявяват за успешна и само за една година теглят 13 милиарда . Има общини дето нямат и 3000 души население ,но имат цялата паразитна администрация. Администраторите даже не живеят в общината а идват всеки ден от големия град.Същото е и с общинските болници - доктори скачащи като скакалци от болница в болница. Всички партии знаят, че това трябва да стане ,но не смeят.

    15:50 06.11.2026

  • 10 По добре

    10 2 Отговор
    Сглобка отколкото некадърници като вас.

    15:50 06.11.2026

  • 11 За какво клЯнкат?

    5 0 Отговор
    За нищо на светА не бих си оставил парите във втория пенсионе стълб ! За какво клЯнкат като това е далавера. Докато можеше се мАхнахме от там.

    Коментиран от #24, #33

    15:52 06.11.2026

  • 12 Мурзик

    4 1 Отговор
    А сега някой да се изкаже за челото на този красив момък.

    15:52 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Малкия Мраз

    4 1 Отговор
    Изпусна фреона всички видяха какъв вакуум е главата му.

    15:52 06.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 С.Д.С Кра..де...каба.та

    4 0 Отговор
    Имахме тай.на депе..ша от Ба.це всички общини на ГЕПИ да подкрепят Йо..това,за да е спокоен и да не го съ.дят...Ба.це е хи.тър селя...нин...учил се е от бай То.шо.

    15:52 06.11.2026

  • 17 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "сара":

    Излъгали за какво?

    Коментиран от #23, #25, #36

    15:53 06.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гост

    6 1 Отговор
    Комунистически изтърсак,,,живя в Европа,видя как е и пак говори глупости...болен е...

    15:54 06.11.2026

  • 20 Нищоправец

    5 0 Отговор
    Ако някой ми посчи две, САМО ДВЕ смислени неща в жалкия си животец, които е свършил този кърлеж, обещавам челна стойка чисто гол пред НДК

    15:55 06.11.2026

  • 21 Евроатлантизмът е СГЛОБКАТА

    0 2 Отговор
    СГЛОБКАТА=ГРОБсдс+ППДБ+ДПС започва на идеологическа основа.

    Идеологическата основа е: ДОБРА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА МАФИЯ.

    Логично, евроатлантизмът с неговата мафия преминава към политическа СГЛОБКА.

    ПБ и Слави Василев да внимават в картинката, за да не станат част от ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА МАФИОТСКА СГЛОБКА.

    15:56 06.11.2026

  • 22 пенсионер

    2 1 Отговор
    Този е клюкар и интригант . По-важно е какви схеми за кражба на парите ни кроите , вие от ПБ . Ако прогресът ви се крепи на стари комунистически приьоми , то не сте познали . След месец, два сте вън .

    15:57 06.11.2026

  • 23 Ханс

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Някой":

    Ама ти не си разбрал ,ЗА ВСИЧКО!

    15:58 06.11.2026

  • 24 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "За какво клЯнкат?":

    Защото При.копи им плаща да ланкат❗
    Защото той управлява голяма част от тези пари❗
    А както намалят процента, ще влиза по-малко мед в неговата каца❗
    Над милион българи правят вноски там вече 26 години❕
    А едва около 20 000 от няколко месеца прибират част от това което са внесли😉

    15:58 06.11.2026

  • 25 сара

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Някой":

    Ако наистина не знаеш - отричаха ,че изобщо са мислели да орежат допълнителните пенсионни фондове,а се оказа ,че и писмо писали до ЕК.

    15:58 06.11.2026

  • 26 ТОЗИ ВЛАДИСЛАВ ПАНЕВ

    0 0 Отговор
    ИЗВЕСТЕН С ПРЯКОРА СИ /МАЗНИЯ/ ЗНАИТЕЛИ ЗАЩО Е ТОЛКОВА ЗАГРИЖЕН ЗА ВТОРИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД ЩЕ МУ СЕКНИ ПЕЧАЛБАТА ОТ ТЯХ ТОЙ ПАНЕВ Е МИЛИОНЕР НО ДЕМОКРАТ ....РАДЛИВ

    15:59 06.11.2026

  • 27 Първия

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "🦉🦉🦉🦉":

    какво е?Благотворителност?

    15:59 06.11.2026

  • 28 маке

    1 1 Отговор
    Значи коня Мирчо е дръпнал ушаците на бате ти Бойко и той е свил сърмите)))

    Коментиран от #32

    16:00 06.11.2026

  • 29 ...

    0 0 Отговор
    А славчо си подал главата от отверстието на гумен главев за да се изкаже.

    16:00 06.11.2026

  • 30 Иван Иванов

    0 0 Отговор
    То е ясно,че някой е дал "документа" на Мирчев.
    Той е толкова много глупав,че дори не знае от къде да си намери нужният му компромат.
    А,Тиквата,както винаги,играе подмолно и подло.Въобразил си е,че е мноооооого голям политик с калните си номера.
    Но,това е същността на страхливците.Особенно на тия,които са се самопровъзгласили за "мъжкари".

    16:00 06.11.2026

  • 31 Майора

    1 0 Отговор
    Слави татков, още ли не си разбрал че за нищо не ставате камо ли да управлявате страната! На вас навсякъде ви се привиждат сглобки и Пеевски и Борисов , а не виждате че причината е некадърното ви и безотговорно управление! Не може да критикувате другите , а да не признаете че”Боташ” сключен от един от кабинетите на Радев , че ощетява всеки ден страната с на 500 000 €, а мораториума за плащанията ще стигне 9 млд!Да не говорим как и на какво основание вдигате цената на старите сгради близо двойно, данъци и такси лъжете за втората пенсия след разкритията от ЕК!Оставка неможачи!

    16:01 06.11.2026

  • 32 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "маке":

    Баце е известен със заешкото си сърце. Невероятен бъзливец.

    16:01 06.11.2026

  • 33 Ако ме питат

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "За какво клЯнкат?":

    и в първия не бих оставил!

    16:01 06.11.2026

  • 34 Защо бе,

    0 0 Отговор
    славчо,забранено ли е бе рускамършогнуснауродлива,а?

    16:01 06.11.2026

  • 35 Долу бе

    0 0 Отговор
    Божеееее,абе славчо,кво мрънкаш бе корупционнен сине.Ми че вие не сте ли къщите като ония бе.И кво ако е "жива"сглобката?И кво ако протестираме срещу вас?Не го заслужавате ли бе?Вече отивате към Отпаднара необходимост.

    16:01 06.11.2026

  • 36 Как за какво

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Някой":

    За това, че сара уж не била куче, макар и женско..

    16:01 06.11.2026

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