Слави Василев: Бойко Борисов е предал на Ивайло Мирчев документа за втория пенсионен стълб

Слави Василев от "Прогресивна България" разкри в студиото на "Денят ON AIR" по Bulgaria ON AIR източника, подал на Ивайло Мирчев информацията за спорния документ около бюджета и втория пенсионен стълб.
„Бойко Борисов е предал на Ивайло Мирчев документа, свързан с бюджета и втория пенсионен стълб, след като информацията е преминала през Европейската народна партия” - това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Слави Василев в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR.
„Информацията, която Ивайло Мирчев получи, е стигнала през ЕНП до Борисов, от Борисов към Мирчев. Знам го“, заяви Василев. Според него политическото сътрудничество между участниците в предишното управление продължава, а действията им целят да създават напрежение около „Прогресивна България“ и да подкопават стабилността на правителството.
„Сглобката по същество е жива. Тези хора гледат по всякакъв начин да сложат прът в колелото на ПБ. Опитват се да подклаждат напрежение, само за да могат да съборят правителството“, коментира депутатът.
Владислав Панев от „Демократична България“ обаче отрече посочената от Василев версия за пътя на информацията. „Имам достатъчно контакти“, посочи той.
Така спорът около бюджета и втория пенсионен стълб прерасна и във взаимни обвинения за политически договорки и задкулисни отношения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дребния Мраз с поршето
15:45 06.11.2026
2 Последния Софиянец
15:45 06.11.2026
3 Пущиня(к)
15:47 06.11.2026
4 С.Д.С Ка.ба.та Кра...де
15:48 06.11.2026
5 До редакцията
15:49 06.11.2026
6 сара
Коментиран от #17
15:49 06.11.2026
7 Овчар
15:49 06.11.2026
8 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #27
15:49 06.11.2026
9 Горски
15:50 06.11.2026
10 По добре
15:50 06.11.2026
11 За какво клЯнкат?
Коментиран от #24, #33
15:52 06.11.2026
12 Мурзик
15:52 06.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Малкия Мраз
15:52 06.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 С.Д.С Кра..де...каба.та
15:52 06.11.2026
17 Някой
До коментар #6 от "сара":Излъгали за какво?
Коментиран от #23, #25, #36
15:53 06.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гост
15:54 06.11.2026
20 Нищоправец
15:55 06.11.2026
21 Евроатлантизмът е СГЛОБКАТА
Идеологическата основа е: ДОБРА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА МАФИЯ.
Логично, евроатлантизмът с неговата мафия преминава към политическа СГЛОБКА.
ПБ и Слави Василев да внимават в картинката, за да не станат част от ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА МАФИОТСКА СГЛОБКА.
15:56 06.11.2026
22 пенсионер
15:57 06.11.2026
23 Ханс
До коментар #17 от "Някой":Ама ти не си разбрал ,ЗА ВСИЧКО!
15:58 06.11.2026
24 🦉🦉🦉🦉
До коментар #11 от "За какво клЯнкат?":Защото При.копи им плаща да ланкат❗
Защото той управлява голяма част от тези пари❗
А както намалят процента, ще влиза по-малко мед в неговата каца❗
Над милион българи правят вноски там вече 26 години❕
А едва около 20 000 от няколко месеца прибират част от това което са внесли😉
15:58 06.11.2026
25 сара
До коментар #17 от "Някой":Ако наистина не знаеш - отричаха ,че изобщо са мислели да орежат допълнителните пенсионни фондове,а се оказа ,че и писмо писали до ЕК.
15:58 06.11.2026
26 ТОЗИ ВЛАДИСЛАВ ПАНЕВ
15:59 06.11.2026
27 Първия
До коментар #8 от "🦉🦉🦉🦉":какво е?Благотворителност?
15:59 06.11.2026
28 маке
Коментиран от #32
16:00 06.11.2026
29 ...
16:00 06.11.2026
30 Иван Иванов
Той е толкова много глупав,че дори не знае от къде да си намери нужният му компромат.
А,Тиквата,както винаги,играе подмолно и подло.Въобразил си е,че е мноооооого голям политик с калните си номера.
Но,това е същността на страхливците.Особенно на тия,които са се самопровъзгласили за "мъжкари".
16:00 06.11.2026
31 Майора
16:01 06.11.2026
32 Евгени от Алфапласт
До коментар #28 от "маке":Баце е известен със заешкото си сърце. Невероятен бъзливец.
16:01 06.11.2026
33 Ако ме питат
До коментар #11 от "За какво клЯнкат?":и в първия не бих оставил!
16:01 06.11.2026
34 Защо бе,
16:01 06.11.2026
35 Долу бе
16:01 06.11.2026
36 Как за какво
До коментар #17 от "Някой":За това, че сара уж не била куче, макар и женско..
16:01 06.11.2026