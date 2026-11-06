Слави Василев: Бойко Борисов е предал на Ивайло Мирчев документа за втория пенсионен стълб

Слави Василев от "Прогресивна България" разкри в студиото на "Денят ON AIR" по Bulgaria ON AIR източника, подал на Ивайло Мирчев информацията за спорния документ около бюджета и втория пенсионен стълб.

„Бойко Борисов е предал на Ивайло Мирчев документа, свързан с бюджета и втория пенсионен стълб, след като информацията е преминала през Европейската народна партия” - това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Слави Василев в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR.

„Информацията, която Ивайло Мирчев получи, е стигнала през ЕНП до Борисов, от Борисов към Мирчев. Знам го“, заяви Василев. Според него политическото сътрудничество между участниците в предишното управление продължава, а действията им целят да създават напрежение около „Прогресивна България“ и да подкопават стабилността на правителството.

„Сглобката по същество е жива. Тези хора гледат по всякакъв начин да сложат прът в колелото на ПБ. Опитват се да подклаждат напрежение, само за да могат да съборят правителството“, коментира депутатът.

Владислав Панев от „Демократична България“ обаче отрече посочената от Василев версия за пътя на информацията. „Имам достатъчно контакти“, посочи той.

Така спорът около бюджета и втория пенсионен стълб прерасна и във взаимни обвинения за политически договорки и задкулисни отношения.