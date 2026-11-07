Турция свива руския газ заради високата цена

Турция намалява покупките на руски природен газ заради високата му цена, а не по политически причини. Това заяви министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар на среща с журналисти в Истанбул.

„Причината, поради която купуваме по-малко газ от Русия и повече от САЩ, е много проста: не става дума за политика, а за цена. Руският газ е изключително скъп“, каза Байрактар, цитиран от Türkiye Today.

По думите му високата цена принуждава Турция да търси други възможности за снабдяване. Сред тях са доставки по различни газопроводи, по-евтин и по-конкурентен газ, както и алтернативни горива.

Анкара няма да прекъсва покупките от Москва

Байрактар уточни, че Турция не възнамерява напълно да се отказва от руския газ. Министърът обаче предупреди, че ако ценовата разлика се запази, тенденцията към заместване на руските доставки с по-евтини алтернативи може да продължи и през следващите години.

Данните показват промяна в структурата на турския газов внос. Според изчисления на ТАСС, направени въз основа на данни от турските енергийни институции, руските тръбопроводни доставки са нараснали с 0,4% през 2025 г. до 21,16 милиарда кубични метра. Въпреки това делът на Русия в общия внос е намалял от 64% през 2024 г. до около 37% през 2025 г.

По-голяма роля започват да играят други доставчици. Делът на азербайджанския газ е достигнал около 22%, а вносът на втечнен природен газ от САЩ е бил 9,19 милиарда кубични метра, или близо 16% от турския пазар.

Рекордно потребление на газ

Промяната в доставките се случва на фона на рекордно потребление. Според изчисленията на ТАСС въз основа на данни от турската газова борса EPIAS търсенето на природен газ в Турция през 2025 г. е достигнало близо 64 милиарда кубични метра. Това е увеличение от 13% спрямо 2024 г.

В новия национален енергиен план до 2040 г. Турция предвижда годишното потребление да се задържи около 57 милиарда кубични метра. Байрактар заяви, че без заложените в плана мерки търсенето може да достигне 77 милиарда кубични метра годишно.

Така Анкара запазва руските доставки като част от енергийния си микс, но едновременно с това разширява вноса на втечнен газ и доставките от Азербайджан. Основният критерий, посочен от министъра, е цената.

Източници: turkiyetoday.com, tass.com