Силен удар по Путин от Брюксел: „Ти си убиец и трябва да бъдеш съден“

Украйна трябва да бъде разглеждана като бъдещ член на Европейския съюз не само по политически, но и по стратегически причини, свързани със сигурността на Европа. Това заяви председателката на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент Мари-Агнес Щрак-Цимерман в интервю за „Укринформ“.

„Надявам се скоро да видим Украйна в Европейския съюз, а още по-добре и в НАТО“, каза германската евродепутатка. Тя подчерта, че войната е показала колко широк е спектърът на заплахите пред Европа. Освен традиционните военни действия той включва кибератаки, хибридни операции, държавен тероризъм и използване на криминални структури.

Без конкретен срок за членство

Щрак-Цимерман не се ангажира с прогноза дали Украйна може да се присъедини към ЕС до края на 2028 г. По думите ѝ първо трябва да приключи войната, тъй като страната продължава да се намира в състояние на въоръжен конфликт.

Евродепутатката заяви още, че Киев трябва да реши вътрешните си проблеми, включително корупцията. Според нея това е сред условията за членство в Европейския съюз. „Не мога да ви посоча конкретна дата“, каза Щрак-Цимерман, но добави, че всички са заинтересовани Украйна да стане част от ЕС, включително по съображения за сигурност.

Европейският парламент посочва Щрак-Цимерман като председател на Комисията по сигурност и отбрана и член на групата „Обнови Европа“.

Скептицизъм към преговорите

По повод очакваните разговори в Абу Даби за прекратяване на войната тя заяви, че не възлага големи надежди на тях. Според нея досега са проведени много преговори, но прекратяване на огъня не е постигнато.

„Решаващо ще бъде оръжието най-накрая да замлъкне и едва на тази основа да се водят преговори“, каза Щрак-Цимерман. Тя обвини руското ръководство, че едновременно говори за мир и продължава бомбардировките над Украйна.

По думите ѝ целта на тези удари е страната да бъде опустошена и милиони хора да я напуснат, което би улеснило нейното завладяване. Евродепутатката призова европейците да не бъдат наивни и да продължат да подкрепят Украйна.

„Путин е убиец“

Щрак-Цимерман защити определението си за руския президент Владимир Путин като „убиец“. Тя заяви, че не иска случващото се в Украйна да бъде омаловажавано, защото страната е жертва.

„Путин е убиец и трябва да се изправи пред наказателния съд в Хага“, каза тя. Според евродепутатката руският президент носи отговорност за убийства, отвличания и палежи.

Източници: ukrinform.ua