Силен удар по Путин от Брюксел: „Ти си убиец и трябва да бъдеш съден“

Украйна трябва да бъде разглеждана като бъдещ член на Европейския съюз не само по политически, но и по стратегически причини, свързани със сигурността на Европа. Това заяви председателката на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент Мари-Агнес Щрак-Цимерман в интервю за „Укринформ“.
„Надявам се скоро да видим Украйна в Европейския съюз, а още по-добре и в НАТО“, каза германската евродепутатка. Тя подчерта, че войната е показала колко широк е спектърът на заплахите пред Европа. Освен традиционните военни действия той включва кибератаки, хибридни операции, държавен тероризъм и използване на криминални структури.
Без конкретен срок за членство
Щрак-Цимерман не се ангажира с прогноза дали Украйна може да се присъедини към ЕС до края на 2028 г. По думите ѝ първо трябва да приключи войната, тъй като страната продължава да се намира в състояние на въоръжен конфликт.
Евродепутатката заяви още, че Киев трябва да реши вътрешните си проблеми, включително корупцията. Според нея това е сред условията за членство в Европейския съюз. „Не мога да ви посоча конкретна дата“, каза Щрак-Цимерман, но добави, че всички са заинтересовани Украйна да стане част от ЕС, включително по съображения за сигурност.
Европейският парламент посочва Щрак-Цимерман като председател на Комисията по сигурност и отбрана и член на групата „Обнови Европа“.
Скептицизъм към преговорите
По повод очакваните разговори в Абу Даби за прекратяване на войната тя заяви, че не възлага големи надежди на тях. Според нея досега са проведени много преговори, но прекратяване на огъня не е постигнато.
„Решаващо ще бъде оръжието най-накрая да замлъкне и едва на тази основа да се водят преговори“, каза Щрак-Цимерман. Тя обвини руското ръководство, че едновременно говори за мир и продължава бомбардировките над Украйна.
По думите ѝ целта на тези удари е страната да бъде опустошена и милиони хора да я напуснат, което би улеснило нейното завладяване. Евродепутатката призова европейците да не бъдат наивни и да продължат да подкрепят Украйна.
„Путин е убиец“
Щрак-Цимерман защити определението си за руския президент Владимир Путин като „убиец“. Тя заяви, че не иска случващото се в Украйна да бъде омаловажавано, защото страната е жертва.
„Путин е убиец и трябва да се изправи пред наказателния съд в Хага“, каза тя. Според евродепутатката руският президент носи отговорност за убийства, отвличания и палежи.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ставка
Коментиран от #133, #168
09:08 06.11.2026
3 Баламата
Коментиран от #17
09:09 06.11.2026
4 Пълна
09:09 06.11.2026
5 ежко
Коментиран от #20
09:09 06.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Емил
Хахахахах
Ама много реваншисти в Германия се появиха на преден план.
09:10 06.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ВОЙНАТА Е БЕЗУМИЕ!!
Коментиран от #40
09:11 06.11.2026
12 Да бе ,да ! 😜
09:11 06.11.2026
13 😀 леле...
Коментиран от #43
09:12 06.11.2026
14 Последния софиянец
Коментиран от #141
09:12 06.11.2026
15 Истината
До коментар #6 от "1488":Има нещо особено цинично в това да говориш за защита на Русия, докато жертваш собственото ѝ младо поколение в една война, която можеше да бъде избегната.
09:13 06.11.2026
16 Крадецът вика
09:13 06.11.2026
17 Сульооо
До коментар #3 от "Баламата":Ако има какво да се мести
09:14 06.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Вишис
До коментар #6 от "1488":Фламингото ще изкълве сармичките и ореховките още топли топли докато путин ги сготвя!
09:14 06.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 сложна кауза с такова име
До коментар #1 от "а за геноцида":Мари-Агнес Щрак-Цимерман
09:14 06.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тошо
Коментиран от #121
09:14 06.11.2026
25 Путин е виновен за тази война
09:14 06.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Възмутен
Коментиран от #74, #122
09:15 06.11.2026
28 Оня
09:15 06.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Искаме МИР!
Коментиран от #60, #120
09:16 06.11.2026
31 И какъв удар
Коментиран от #65
09:16 06.11.2026
32 АБВ
Коментиран от #167
09:17 06.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Тия се
09:17 06.11.2026
35 Историята няма да забрави!
Коментиран от #56, #137
09:17 06.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 В.В.П.
09:17 06.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 пешето
Коментиран от #48
09:18 06.11.2026
40 Емил
До коментар #11 от "ВОЙНАТА Е БЕЗУМИЕ!!":Зщо винаги удобно пропущате пред историята на този конфликт?
Който започна 2014година гореща фаза, и 1991 студена фаза и обработка на украинците със всякакви средства и насъскване срещу всичко руско, представянето на помагачите на германците през Втората Световна Война като герои на Украйна и още доста работа по промиването и нацизирането на хората в бившата съветска република.
Коментиран от #46, #85, #87
09:18 06.11.2026
41 Вишис
До коментар #26 от "1488":Фламингото ще изкълве сармичките и ореховките още топли топли докато путин ги сготвя!
09:19 06.11.2026
42 Мишел
До коментар #10 от "Тоя на снимката":Приказвай за един милиард убити руснаци- пак ще е толкова вярно, но как звучи!
В тази война Русия има пълно количествено и качествено превъзходство в оръжията . Затова жертвите на Украйна са над десет пъти по големи. Наемникът Украйна води война не за победа, а до последния украинец.
09:19 06.11.2026
43 Всъщност
До коментар #13 от "😀 леле...":Атлантическите ястребки са далеч по-опасни от ястребите. Не дай боже да застанеш на пътя им, както Путин си позволи да направи. Те са готови да пратят всички мъже да воюват за каузата им, ако имат тази власт
09:19 06.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Войната е БЕЗУМИЕ!
До коментар #40 от "Емил":Историята ли пропускаме или руската пропаганда за оправдание на започването на войната?!
Коментиран от #53, #127
09:20 06.11.2026
47 Крокодила Гена
09:20 06.11.2026
48 Грешиш, приятелю!
До коментар #39 от "пешето":Нищо не си разбрал, човече.
09:21 06.11.2026
49 Съгласен
09:21 06.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 12345
На 23 октомври гъсти колони дим се издигнаха над руския индустриален град Орел. Според доклади на портала на заинтересовани маймуни там са реализирали изследвания на проекти с отворен код като Astra, централата Proton е била ударена там. Според регионалният губернатор потвърди ракетен удар срещу индустриална зона. Заводът "Протон" се счита за стратегически важен: както съобщава специализираният портал "Милитарний", компанията произвежда електронни и управляващи компоненти за ракети с малък обсег "Искандер-М", диоди за крилати ракети и компоненти за противовъздушната система "Панцир-С1".
09:22 06.11.2026
52 По-точно
СТРАХ, че НАТО се разширява до нейните граници.
СТРАХ, че много държави искат да са в НАТО, а не с Русия.
09:23 06.11.2026
53 Пропагандата срещу Русия
До коментар #46 от "Войната е БЕЗУМИЕ!":я зобите с отворени усти.
09:23 06.11.2026
54 12345
Колко уязвими са руските ракетни заводи наскоро стана ясно по време на войната в Украйна. В рамките на няколко дни украинците успяха да ударят четири централи едновременно.
Киев/Москва - Гъсти стълбове дим над руските индустриални центрове: Украинските въоръжени сили наскоро насочиха вниманието си към фабрики, които произвеждат ключови компоненти за руски ракети и крилати ракети. Експертите несъмнено виждат това като опит да се нанесат сериозни щети на веригите за доставки на Москва.
Коментиран от #67, #107
09:23 06.11.2026
55 Оги
09:24 06.11.2026
56 Емил
До коментар #35 от "Историята няма да забрави!":Не се правете че ви пука за руските млади хора, ако можете в капка вода цяла Русия ще удавите!
Моля не бъдете двулични и лъжливо състрадателни!
09:24 06.11.2026
57 9689
09:24 06.11.2026
58 Войната е СМЪРТ и РАЗРУХА!
09:24 06.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Путин ще бъде съден!
Коментиран от #82
09:25 06.11.2026
62 Еврейка
До коментар #1 от "а за геноцида":Щрак-Цимерман
09:25 06.11.2026
63 А кой уби българското лъвче
09:25 06.11.2026
64 Гост
Коментиран от #96
09:26 06.11.2026
65 Истината не е фашизъм!
До коментар #31 от "И какъв удар":По-лесно е да обиждаш Европа, отколкото да признаеш, че Путин погубва и украински, и руски животи заради собствените си имперски амбиции.
Коментиран от #86
09:26 06.11.2026
66 Ало, дръгло
Спрете да ни харчите парите!
Убийците сте вие.
09:26 06.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Вълк
Коментиран от #114
09:26 06.11.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Истината
Коментиран от #97
09:27 06.11.2026
71 Евро андроид
09:27 06.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Търновец
До коментар #27 от "Възмутен":Отиват във Виетнам - бягат от наборна служба а и там е три пъти по евтино отколкото в Руските градове. Не само Вова но и Биби са военнопрестъпници.
09:28 06.11.2026
75 Дрънкаш глупости!
До коментар #69 от "иванов":По-глупав детински коментар не можа ли да измислиш.
09:29 06.11.2026
76 Именно
Коментиран от #92
09:29 06.11.2026
77 Гост
Коментиран от #88, #144
09:29 06.11.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Емил
09:30 06.11.2026
80 Щъркелов
09:30 06.11.2026
81 Рамбо
09:31 06.11.2026
82 Страничен съдия
До коментар #61 от "Путин ще бъде съден!":А ти изпи ли си хапчетата сутринта?
09:31 06.11.2026
83 хмм
09:31 06.11.2026
84 Путин е агресор
До коментар #60 от "АБВ":Интересно защо всички условия са поставени пред Украйна, а нито едно пред Русия? А нейното право на суверенитет и самоопределение? НАТО не е нападнало Русия, а Русия нападна Украйна! Мирът не означава една държава да диктува на друга какъв език да говори, в какъв съюз да членува и каква история да помни. Това не са условия за мир, а ултиматуми към жертвата на агресията.
09:31 06.11.2026
85 Националист
До коментар #40 от "Емил":Това са руски опорки РУСИЯ винаги е смятала да завземе и унищожи Украйна още преди векове дори като и краде историята после гладомора и така нататък. Търсеше се провокация да да нападне и излъже свободния свят само че те не са като наведена България
09:31 06.11.2026
86 Докато не научиш
До коментар #65 от "Истината не е фашизъм!":че истината не е обида, все фашизираният запад ще те ползва да се излагаш с лъжи срещу Русия! Тук, няма да научиш.
Коментиран от #99
09:32 06.11.2026
87 русофили за путлеризъма
До коментар #40 от "Емил":А кой насъсква червените изроди
09:32 06.11.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 По-скоро
До коментар #60 от "АБВ":Много удобно – Русия поставя условия, Украйна трябва да изпълнява, а за руската агресия нито дума! Ако толкова милеете за мира, започнете с най-важното: Русия да изтегли войските си от чужда територия. Суверенитетът не е привилегия само за големите държави. Украйна също има право да решава собственото си бъдеще!
Коментиран от #98, #125
09:33 06.11.2026
90 Нищо ново
09:33 06.11.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Путлер може и да си вярва
До коментар #76 от "Именно":Райха не може да спечели Усрацията, на Фюрера може да му се размине ако Аллах си прибере дивака от Ленинград!
09:33 06.11.2026
93 точка
До коментар #1 от "а за геноцида":НапротивТЕ са много сериозни!!! Просто не виждаме как прокарват и тикат фашизма към Властта. Проявите му в Украйна просто са изтървани от Контрол неща, които са станали много видими. Но на власт там не е Зеленски а АЗОВ. Ате какви са, кой ги създаде, докара на власт, финансира, легитимира и ги проектира и в европа предполагам знаеш. Казаното в статията просто потвърждава това. Много кофти работа.
09:34 06.11.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 И С КАКВО ГО .....УДАРИХА ........
09:35 06.11.2026
96 АБВ
До коментар #64 от "Гост":Ти имаш ли поне елементарна представа от историческите събития ? Или си мислиш като правилен евроатлантик, че всичко започва 24.2.2022 г. ?
Много ограничено мислене, формирано от антируската евроатлантическа пропаганда и пълна липса на познания на процесите довели до СВО.
Историята на тази война започва още преди повече от 35 години с голямата измама "нито инч на изток". Или още по-рано, с незаконното предаване на Крим на Украйна от украинеца Хрушчов. Много са факторите, които я предизвикаха, но водещите са намесата на САЩ и ЕС във вътрешните работи на Украйна с организиране и подкрепа на преврати срещу демократично избраното правителство.
Коментиран от #105, #118
09:36 06.11.2026
97 на масата с водката и сельодката
До коментар #70 от "Истината":се пие да самозабрава и не се мисли нито за Путлер, нито за маркс-ленинизъма.
А нашите червени шебеци се радват на победата на Боташа и какво казвала Костинбродската с "Не се е родил този, който ще ми каже какво да правя"
ПОРЕДНВИТЕ ЧЕРВЕНИ ИЗРОДИ И СЛЕД ГОДИНИ ДАЛИ ЩЕ ИМАМЕ АНАЛИЗИТЕ
09:36 06.11.2026
98 Не зоби пропагандата
До коментар #89 от "По-скоро":Че с нея само ще папагалиш думичката агресор, докато фашизираният запад унищожава Украйна и Европа!
09:36 06.11.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Мии
09:37 06.11.2026
101 Kaлпазанин
09:37 06.11.2026
102 анонимен
09:37 06.11.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 точка
До коментар #50 от "Щрак ли?":Няма!!! Рак с метастази е изтървана работа. В Брюксел има 30% белгиици, за какви лекари говориш.
09:38 06.11.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Хаха
09:38 06.11.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Прокурор
Коментиран от #159
09:38 06.11.2026
109 ами
09:39 06.11.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Факт не мислиш
До коментар #99 от "Гоце":Затова е смешно да се излагате с лъжи срещу Русия, а фашизираният запад и фашисткият режим в Украйна унищожиха Украйна и за твое съжаление и Европа!
09:39 06.11.2026
112 Хер Флик
09:39 06.11.2026
113 кучетата си лаят
кервана си върви
стара поговрка
09:39 06.11.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Щрак
09:40 06.11.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Така е
До коментар #105 от "Тя руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги и без изключения уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
Коментиран от #132
09:41 06.11.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Какво стана със целите на Фюрера
До коментар #30 от "Искаме МИР!":30 Искаме МИР!
414ОТГОВОР
Мирът трябва да дойде с прекратяване на агресията, зачитане на суверенитета на Украйна и търсене на отговорност за извършените престъпления.
-;-
О първоначланите 6 цели на усрацията нищо не остана
сега Фюрера да се надява поне на Крим и %% от територията на несъществуващата Украйна!
А нашите изродени прогресисти да се надяват да ги изтърпим до пролетта, та като излезе копривата да им се размине!
Коментиран от #126
09:42 06.11.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Точка
Затворът е най-малкото което заслужава този социопат .
Коментиран от #129, #146, #155
09:44 06.11.2026
125 АБВ
До коментар #89 от "По-скоро":А защо Русия да се изтегли от Украйна ? Това са руски земи, дадени на Украйна. Хората там гласуваха за Русия, не за бандеровска Украйна.
Бъдещето на Украйна не може да се гради от хора, дошли на власт с платен отвън преврат срещу демократично избрано правителство.
09:45 06.11.2026
126 Ами
До коментар #120 от "Какво стана със целите на Фюрера":От бункер е бункер белким оцелее още някой и друг ден нищожеството.
09:46 06.11.2026
127 Русия е неразривно свързана с ....
До коментар #46 от "Войната е БЕЗУМИЕ!":обира на Руската държавата от комунистите които я управляваха!
Всичко е до време , днес олигарсите в Русия имат една единственна задача ,
как да запазят открднатите средства от Руската държава!!!
Това е и целта на войната с Украйна !
"Сплотяване на масите под натиск" , външен и вътрешен , психически и физически!!
Русия никога повече , няма да бъде между първите в световен мащаб на развитие!
А втора" Октомврийска Революция " ,поне за сега ,...не се очаква!!
09:46 06.11.2026
128 психоПутин
Коментиран от #142
09:46 06.11.2026
129 Така е
До коментар #124 от "Точка":Само дегенерати и лузъри могат да бъдат ползвани да се излагат с лъжи срещу Русия. Добре, че тук са само двама. Фашизма си отива пак благодарение на Русия!
09:46 06.11.2026
130 падналия ангел
09:47 06.11.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 на Запад нямат граници
До коментар #117 от "Така е":А Фашиста путин воюва за нови територии за сметка на хиляди убити и ранени!
Коментиран от #134, #154
09:48 06.11.2026
133 логично
До коментар #2 от "ставка":Путин не се крие зад разни марионетки. Логично е да го обвиняват във всички грехове. Той е главнокомандващ.
А от страна на нашия "демократичен" запад кой ще поеме отговорност за жертвите на европейските ракети?
09:48 06.11.2026
134 Така е
До коментар #132 от "на Запад нямат граници":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги и без изключения уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
09:49 06.11.2026
135 хахахахаххаа
09:49 06.11.2026
136 Русия
09:50 06.11.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Щтрак-Цицоман
Коментиран от #165
09:50 06.11.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Нафталинка
09:51 06.11.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Мнение
Коментиран от #151, #152
09:52 06.11.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 оня с коня
09:53 06.11.2026
146 така е прав си
До коментар #124 от "Точка":никой нормален не харесва наркомански
Коментиран от #160
09:53 06.11.2026
147 Мунчо от село Бузовглад
За мен следват 30 години безсъние.
Направих фатална грешка.
09:54 06.11.2026
148 Бай Гоч
09:54 06.11.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 БАЦЕ ЕООД
09:54 06.11.2026
151 Сега остава да рабереш
До коментар #143 от "Мнение":че с тролене изглеждаш глупаво и показваш отчаяността на фашисткият режим Украйна и фашизирана Европа. А хората не симпатизират на някой, а стоят зад истината, а не зад лъжите и пропагандата срещу Русия.
09:55 06.11.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
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154 Путин защитава Русия,
До коментар #132 от "на Запад нямат граници":иначе фашистите вече щяха да плъзнат из Русия.
09:56 06.11.2026
155 Мдаааа
До коментар #124 от "Точка":За Зеления белошмъркач ли говориш?Вярно е това,което казваш.
09:56 06.11.2026
156 абе
09:56 06.11.2026
157 Констатация
09:57 06.11.2026
158 Пука му на някой
09:57 06.11.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Лекар
До коментар #146 от "така е прав си":Че той Путин поне от 10 години е надрусан перманентно.
Не може да започне и завърши едно изречение отначало докрай.
И изпрати на оня свят над 1 милион от своите.
09:59 06.11.2026
161 Стига дефицити. Икономия !
10:00 06.11.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Мич
10:03 06.11.2026
164 Дгйххг
10:03 06.11.2026
165 Ццц
До коментар #138 от "Щтрак-Цицоман":Господине, пациентите в твоето отделение не са 100 % от хората на земята! Кои са тези 10 %, които не мислят еднакво с вас? Санитарката и медицинската сестра ли?
10:03 06.11.2026
166 ....
10:05 06.11.2026
167 може да пропада
До коментар #32 от "АБВ":но ние помним пре+писвачите. Палачинката винаги се обръща.
10:05 06.11.2026
168 Европеец
До коментар #2 от "ставка":Видях интригуващото заглавие и се зачетох, ама само за малко.... Но това Не ми пречи да се съглася с коментара ти.....
10:06 06.11.2026
169 Й.В.Сталин
10:07 06.11.2026
170 Дгйххг
10:07 06.11.2026
171 Този коментар е премахнат от модератор.