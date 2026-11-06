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Силен удар по Путин от Брюксел: „Ти си убиец и трябва да бъдеш съден“
  Тема: Украйна

Силен удар по Путин от Брюксел: „Ти си убиец и трябва да бъдеш съден“

6 Ноември, 2026 09:07 3 257 171

  • мари-агнес щрак-цимерман-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • нато-
  • владимир путин

Председателката на парламентарната комисия по сигурност и отбрана не посочи срок, но заяви, че членството на Украйна е важно и за европейската сигурност

Силен удар по Путин от Брюксел: „Ти си убиец и трябва да бъдеш съден“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна трябва да бъде разглеждана като бъдещ член на Европейския съюз не само по политически, но и по стратегически причини, свързани със сигурността на Европа. Това заяви председателката на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент Мари-Агнес Щрак-Цимерман в интервю за „Укринформ“.

„Надявам се скоро да видим Украйна в Европейския съюз, а още по-добре и в НАТО“, каза германската евродепутатка. Тя подчерта, че войната е показала колко широк е спектърът на заплахите пред Европа. Освен традиционните военни действия той включва кибератаки, хибридни операции, държавен тероризъм и използване на криминални структури.

Без конкретен срок за членство

Щрак-Цимерман не се ангажира с прогноза дали Украйна може да се присъедини към ЕС до края на 2028 г. По думите ѝ първо трябва да приключи войната, тъй като страната продължава да се намира в състояние на въоръжен конфликт.

Евродепутатката заяви още, че Киев трябва да реши вътрешните си проблеми, включително корупцията. Според нея това е сред условията за членство в Европейския съюз. „Не мога да ви посоча конкретна дата“, каза Щрак-Цимерман, но добави, че всички са заинтересовани Украйна да стане част от ЕС, включително по съображения за сигурност.

Европейският парламент посочва Щрак-Цимерман като председател на Комисията по сигурност и отбрана и член на групата „Обнови Европа“.

Скептицизъм към преговорите

По повод очакваните разговори в Абу Даби за прекратяване на войната тя заяви, че не възлага големи надежди на тях. Според нея досега са проведени много преговори, но прекратяване на огъня не е постигнато.

„Решаващо ще бъде оръжието най-накрая да замлъкне и едва на тази основа да се водят преговори“, каза Щрак-Цимерман. Тя обвини руското ръководство, че едновременно говори за мир и продължава бомбардировките над Украйна.

По думите ѝ целта на тези удари е страната да бъде опустошена и милиони хора да я напуснат, което би улеснило нейното завладяване. Евродепутатката призова европейците да не бъдат наивни и да продължат да подкрепят Украйна.

„Путин е убиец“

Щрак-Цимерман защити определението си за руския президент Владимир Путин като „убиец“. Тя заяви, че не иска случващото се в Украйна да бъде омаловажавано, защото страната е жертва.

„Путин е убиец и трябва да се изправи пред наказателния съд в Хага“, каза тя. Според евродепутатката руският президент носи отговорност за убийства, отвличания и палежи.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ставка

    137 23 Отговор
    Щрак-откачалка.

    Коментиран от #133, #168

    09:08 06.11.2026

  • 3 Баламата

    114 21 Отговор
    Почва едно местене ,от крачол в крачол....

    Коментиран от #17

    09:09 06.11.2026

  • 4 Пълна

    121 22 Отговор
    Тая е пълна шматка-патка.

    09:09 06.11.2026

  • 5 ежко

    133 19 Отговор
    Мари-Агнес Щрак-Цимерман кой някъде по света го бръсне за слива?Такива гръмки изказвания са само за вътрешноевропейска консумация.Сигурен съм,че Путин си го е преместил от единия крачол в другия,изобщо ако го е чул.

    Коментиран от #20

    09:09 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Емил

    106 18 Отговор
    Тези си живеят в паралелна вселена!!!
    Хахахахах
    Ама много реваншисти в Германия се появиха на преден план.

    09:10 06.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ВОЙНАТА Е БЕЗУМИЕ!!

    27 74 Отговор
    Това е една от най-тежките и трагични страни на войната. Заради решението на Путин да започне и продължава тази агресия загиват не само украински защитници и мирни граждани, но и хиляди руски войници – много от тях млади хора, изпратени на фронта.

    Коментиран от #40

    09:11 06.11.2026

  • 12 Да бе ,да ! 😜

    102 19 Отговор
    Ако имаше смисъл от съда в Хага , там трябва да бъдат изправени щатските и брюкселски организатори на Майданския преврат и последвалия нацистки режим в Киев .

    09:11 06.11.2026

  • 13 😀 леле...

    27 54 Отговор
    Тази го изплющя с мокрия парцал у мордата.

    Коментиран от #43

    09:12 06.11.2026

  • 14 Последния софиянец

    27 69 Отговор
    Бункерния терорист ще изгние в Хага.

    Коментиран от #141

    09:12 06.11.2026

  • 15 Истината

    24 59 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    Има нещо особено цинично в това да говориш за защита на Русия, докато жертваш собственото ѝ младо поколение в една война, която можеше да бъде избегната.

    09:13 06.11.2026

  • 16 Крадецът вика

    67 17 Отговор
    Дръжте крадеца!

    09:13 06.11.2026

  • 17 Сульооо

    16 43 Отговор

    До коментар #3 от "Баламата":

    Ако има какво да се мести

    09:14 06.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Вишис

    15 41 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    Фламингото ще изкълве сармичките и ореховките още топли топли докато путин ги сготвя!

    09:14 06.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 сложна кауза с такова име

    45 11 Отговор

    До коментар #1 от "а за геноцида":

    Мари-Агнес Щрак-Цимерман

    09:14 06.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тошо

    57 14 Отговор
    Тази е тотално превъртяла, ама кой ли я взима насериозно.

    Коментиран от #121

    09:14 06.11.2026

  • 25 Путин е виновен за тази война

    17 59 Отговор
    Путин носи огромна политическа и морална отговорност за тази трагедия, в която загиват и десетки руски млади хора.

    09:14 06.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Възмутен

    18 41 Отговор
    Руснаците са жертви на тази война – особено онези, които нямат реален избор и са изпратени да умират.

    Коментиран от #74, #122

    09:15 06.11.2026

  • 28 Оня

    46 10 Отговор
    Ами кво чекаш иди го арестувай де! Интересно е само дали ли ще си в менюто за вечеря!

    09:15 06.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Искаме МИР!

    53 43 Отговор
    Мирът трябва да дойде с прекратяване на агресията, зачитане на суверенитета на Украйна и търсене на отговорност за извършените престъпления.

    Коментиран от #60, #120

    09:16 06.11.2026

  • 31 И какъв удар

    32 51 Отговор
    Какво му дреме на Путин продадените и фашизиране европейски душици.

    Коментиран от #65

    09:16 06.11.2026

  • 32 АБВ

    44 44 Отговор
    Този сайт буквално пропада морално с тази пропаганда ! Всъщност, може да е за добро ! Антиукраинските и антиевроатлантическите настроения се увеличават. Радващото е, че това става на цялата територия на ЕС. Всеки трети лозунг на протестите е срещу финансирането на войната в Украйна.

    Коментиран от #167

    09:17 06.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тия се

    41 7 Отговор
    Размножават, то първи беше Урсулата, после Калас сега още една дето грачи !!!! Като с конкурс ги избират !!! Да не забравяме и Меркел , сега и президент иска да става бабата ….. смех. Накрая тия дето ги вкараха в страната си ще направят гражданска война ! Не си гледат кочината ами с Украйна се занимават .

    09:17 06.11.2026

  • 35 Историята няма да забрави!

    12 32 Отговор
    Путин говори за величието на Русия, а изпраща синовете ѝ да умират на фронта. Разрушава Украйна, погубва поколения руснаци и оставя след себе си смърт, омраза и опустошение. Никоя власт не струва толкова човешки животи. Истинският държавник гради бъдеще, а не гробища.

    Коментиран от #56, #137

    09:17 06.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 В.В.П.

    19 7 Отговор
    Местя!!!

    09:17 06.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 пешето

    27 8 Отговор
    Путин трябва да бъде съден.... ама трябва да спре войната преди това, щото иначе украйна ще се разпадне.... ама като спре войната ще приемем украйна в ЕС И НАТО, две от причините заради които започна войната.. Като чуят това умозаключение Руснаците директно ще сложат оръжие... Тия Брюкселски зелки са изплискали легенда сериозно и показват че именно те постоянно сипват бензин в огъня... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #48

    09:18 06.11.2026

  • 40 Емил

    22 31 Отговор

    До коментар #11 от "ВОЙНАТА Е БЕЗУМИЕ!!":

    Зщо винаги удобно пропущате пред историята на този конфликт?
    Който започна 2014година гореща фаза, и 1991 студена фаза и обработка на украинците със всякакви средства и насъскване срещу всичко руско, представянето на помагачите на германците през Втората Световна Война като герои на Украйна и още доста работа по промиването и нацизирането на хората в бившата съветска република.

    Коментиран от #46, #85, #87

    09:18 06.11.2026

  • 41 Вишис

    15 14 Отговор

    До коментар #26 от "1488":

    Фламингото ще изкълве сармичките и ореховките още топли топли докато путин ги сготвя!

    09:19 06.11.2026

  • 42 Мишел

    21 8 Отговор

    До коментар #10 от "Тоя на снимката":

    Приказвай за един милиард убити руснаци- пак ще е толкова вярно, но как звучи!
    В тази война Русия има пълно количествено и качествено превъзходство в оръжията . Затова жертвите на Украйна са над десет пъти по големи. Наемникът Украйна води война не за победа, а до последния украинец.

    09:19 06.11.2026

  • 43 Всъщност

    21 4 Отговор

    До коментар #13 от "😀 леле...":

    Атлантическите ястребки са далеч по-опасни от ястребите. Не дай боже да застанеш на пътя им, както Путин си позволи да направи. Те са готови да пратят всички мъже да воюват за каузата им, ако имат тази власт

    09:19 06.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Войната е БЕЗУМИЕ!

    10 19 Отговор

    До коментар #40 от "Емил":

    Историята ли пропускаме или руската пропаганда за оправдание на започването на войната?!

    Коментиран от #53, #127

    09:20 06.11.2026

  • 47 Крокодила Гена

    16 4 Отговор
    Ей на туй му се вика удар! Ама Голям! Ква хага бе жалкари!?

    09:20 06.11.2026

  • 48 Грешиш, приятелю!

    5 4 Отговор

    До коментар #39 от "пешето":

    Нищо не си разбрал, човече.

    09:21 06.11.2026

  • 49 Съгласен

    16 2 Отговор
    Тия от Централата пишкат сярна киселина.

    09:21 06.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 12345

    7 13 Отговор
    Украинските сили атакуваха няколко руски оръжейни завода в рамките на няколко дни
    На 23 октомври гъсти колони дим се издигнаха над руския индустриален град Орел. Според доклади на портала на заинтересовани маймуни там са реализирали изследвания на проекти с отворен код като Astra, централата Proton е била ударена там. Според регионалният губернатор потвърди ракетен удар срещу индустриална зона. Заводът "Протон" се счита за стратегически важен: както съобщава специализираният портал "Милитарний", компанията произвежда електронни и управляващи компоненти за ракети с малък обсег "Искандер-М", диоди за крилати ракети и компоненти за противовъздушната система "Панцир-С1".

    09:22 06.11.2026

  • 52 По-точно

    8 16 Отговор
    Русия започта войната от СТРАХ!
    СТРАХ, че НАТО се разширява до нейните граници.
    СТРАХ, че много държави искат да са в НАТО, а не с Русия.

    09:23 06.11.2026

  • 53 Пропагандата срещу Русия

    17 4 Отговор

    До коментар #46 от "Войната е БЕЗУМИЕ!":

    я зобите с отворени усти.

    09:23 06.11.2026

  • 54 12345

    6 14 Отговор
    Атака срещу доставките на Русия: Украйна атакува оръжейните фабрики на Путин
    Колко уязвими са руските ракетни заводи наскоро стана ясно по време на войната в Украйна. В рамките на няколко дни украинците успяха да ударят четири централи едновременно.

    Киев/Москва - Гъсти стълбове дим над руските индустриални центрове: Украинските въоръжени сили наскоро насочиха вниманието си към фабрики, които произвеждат ключови компоненти за руски ракети и крилати ракети. Експертите несъмнено виждат това като опит да се нанесат сериозни щети на веригите за доставки на Москва.

    Коментиран от #67, #107

    09:23 06.11.2026

  • 55 Оги

    11 4 Отговор
    Путин е изпаднал в безсъзнание от този силен удар, даже в кома. Това беше с него, приключиха нещата.

    09:24 06.11.2026

  • 56 Емил

    16 5 Отговор

    До коментар #35 от "Историята няма да забрави!":

    Не се правете че ви пука за руските млади хора, ако можете в капка вода цяла Русия ще удавите!
    Моля не бъдете двулични и лъжливо състрадателни!

    09:24 06.11.2026

  • 57 9689

    15 4 Отговор
    Мария-Агнес Щрак-Цимерман е една патка.Не и обръщайте внимание.

    09:24 06.11.2026

  • 58 Войната е СМЪРТ и РАЗРУХА!

    6 14 Отговор
    Един човек реши, че амбициите му са по-важни от човешкия живот. Заради неговото безумие майки погребват синовете си, деца растат без бащи, а цели градове се превръщат в руини. Това не е величие, не е сила и не е патриотизъм. Това е трагедия, за която историята ще потърси отговорност. Няма победа, която да оправдае толкова много смърт!

    09:24 06.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Путин ще бъде съден!

    7 14 Отговор
    Някой да съобщи това на Краснов, който се е запътил по същия път като приятеля си Владимир!

    Коментиран от #82

    09:25 06.11.2026

  • 62 Еврейка

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "а за геноцида":

    Щрак-Цимерман 

    09:25 06.11.2026

  • 63 А кой уби българското лъвче

    13 4 Отговор
    Кой е убиецът на българското лъвче и на българите, а Мари-Агнес Щрак-Цимерман?

    09:25 06.11.2026

  • 64 Гост

    5 14 Отговор
    Че кой друг да носи вината,кой заповяда и анексирането на Крим...и войната от 2022г...и цялостната политика на Кремъл от 2000г за Украйна...с проруски маши в управлението на държавата...там в Хага,на държавна издръжка..

    Коментиран от #96

    09:26 06.11.2026

  • 65 Истината не е фашизъм!

    6 15 Отговор

    До коментар #31 от "И какъв удар":

    По-лесно е да обиждаш Европа, отколкото да признаеш, че Путин погубва и украински, и руски животи заради собствените си имперски амбиции.

    Коментиран от #86

    09:26 06.11.2026

  • 66 Ало, дръгло

    12 5 Отговор
    ЕС не е осиновител на Украйна!
    Спрете да ни харчите парите!
    Убийците сте вие.

    09:26 06.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Вълк

    7 11 Отговор
    ПутЕн се надяваше че рижавия ще го реанимира в политиката но е сбъркал с ЕС най силния съюз .

    Коментиран от #114

    09:26 06.11.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Истината

    6 12 Отговор
    Когато руснаците бягат от собствената си родина, за да спасят живота и свободата си, това говори много за управлението ѝ. Русия не губи само хора – губи бъдещето си заради политиката на Путин.

    Коментиран от #97

    09:27 06.11.2026

  • 71 Евро андроид

    11 5 Отговор
    Мис Щрак пак е получила късо съединение в главата. Да я пратят на ремонт!

    09:27 06.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Търновец

    4 8 Отговор

    До коментар #27 от "Възмутен":

    Отиват във Виетнам - бягат от наборна служба а и там е три пъти по евтино отколкото в Руските градове. Не само Вова но и Биби са военнопрестъпници.

    09:28 06.11.2026

  • 75 Дрънкаш глупости!

    7 0 Отговор

    До коментар #69 от "иванов":

    По-глупав детински коментар не можа ли да измислиш.

    09:29 06.11.2026

  • 76 Именно

    14 3 Отговор
    Заради подобни дипломатични изявления, представители на ЕС са изключени от преговорите между САЩ, РФ и КНР. Действията на ЕС и НАТО се превръщат в част от проблема, а не в решението.

    Коментиран от #92

    09:29 06.11.2026

  • 77 Гост

    12 2 Отговор
    Явно въпросната си мисли че ще стане по-известна в политиката или нещо с менталното не е в ред.Какъвто и да е Путин, все пак е президент на една от най-големите държави , с която се съобразяват САЩ ,Индия, Китай и т.н. Факт .

    Коментиран от #88, #144

    09:29 06.11.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Емил

    7 2 Отговор
    Интересно това Щтрак за белезниците дето ще и ги сложат ли става въпрос, или това Цимерман (цимер - стая ) за килията дето ще бъде от (цимер - стая )?!

    09:30 06.11.2026

  • 80 Щъркелов

    8 2 Отговор
    На Щрак трябва да се припомни колко загинаха по вина на нейната родина! Явно е търсенето на причина за трето действие, което да заличи краха на второто.

    09:30 06.11.2026

  • 81 Рамбо

    8 6 Отговор
    Жужето, ще свърши като Хитлер или Мусолини!

    09:31 06.11.2026

  • 82 Страничен съдия

    7 3 Отговор

    До коментар #61 от "Путин ще бъде съден!":

    А ти изпи ли си хапчетата сутринта?

    09:31 06.11.2026

  • 83 хмм

    14 4 Отговор
    Коя Украйна ще вкарват в ЕС и НАТО? Благодарение на активната западна намеса, която започна още в началото на 90-те и продължава до днес, от Украйна скоро няма да остане нищо, което да влиза в каквито и да било съюзи. Когато войната приключи, от Украйна ще остане малка част, която ще бъде под контрола на Русия, която вече си научи урока и никога няма да повтори грешките на Горбачов и Елцин. Времето на скъпоплатените брюкселски марионетки приключва, нека да ги оставим да си помечтаят.

    09:31 06.11.2026

  • 84 Путин е агресор

    9 11 Отговор

    До коментар #60 от "АБВ":

    Интересно защо всички условия са поставени пред Украйна, а нито едно пред Русия? А нейното право на суверенитет и самоопределение? НАТО не е нападнало Русия, а Русия нападна Украйна! Мирът не означава една държава да диктува на друга какъв език да говори, в какъв съюз да членува и каква история да помни. Това не са условия за мир, а ултиматуми към жертвата на агресията.

    09:31 06.11.2026

  • 85 Националист

    6 8 Отговор

    До коментар #40 от "Емил":

    Това са руски опорки РУСИЯ винаги е смятала да завземе и унищожи Украйна още преди векове дори като и краде историята после гладомора и така нататък. Търсеше се провокация да да нападне и излъже свободния свят само че те не са като наведена България

    09:31 06.11.2026

  • 86 Докато не научиш

    4 5 Отговор

    До коментар #65 от "Истината не е фашизъм!":

    че истината не е обида, все фашизираният запад ще те ползва да се излагаш с лъжи срещу Русия! Тук, няма да научиш.

    Коментиран от #99

    09:32 06.11.2026

  • 87 русофили за путлеризъма

    21 6 Отговор

    До коментар #40 от "Емил":

    А кой насъсква червените изроди

    09:32 06.11.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 По-скоро

    20 10 Отговор

    До коментар #60 от "АБВ":

    Много удобно – Русия поставя условия, Украйна трябва да изпълнява, а за руската агресия нито дума! Ако толкова милеете за мира, започнете с най-важното: Русия да изтегли войските си от чужда територия. Суверенитетът не е привилегия само за големите държави. Украйна също има право да решава собственото си бъдеще!

    Коментиран от #98, #125

    09:33 06.11.2026

  • 90 Нищо ново

    21 6 Отговор
    Това се знае отлично от целия свят .В Хага отдавна има килия за фашиста.

    09:33 06.11.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Путлер може и да си вярва

    5 5 Отговор

    До коментар #76 от "Именно":

    Райха не може да спечели Усрацията, на Фюрера може да му се размине ако Аллах си прибере дивака от Ленинград!

    09:33 06.11.2026

  • 93 точка

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "а за геноцида":

    НапротивТЕ са много сериозни!!! Просто не виждаме как прокарват и тикат фашизма към Властта. Проявите му в Украйна просто са изтървани от Контрол неща, които са станали много видими. Но на власт там не е Зеленски а АЗОВ. Ате какви са, кой ги създаде, докара на власт, финансира, легитимира и ги проектира и в европа предполагам знаеш. Казаното в статията просто потвърждава това. Много кофти работа.

    09:34 06.11.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 И С КАКВО ГО .....УДАРИХА ........

    3 1 Отговор
    НАЙ ВЕРОЯТНО КАКТО ВИНАГИ ,.....С МЕКИТЕ ЧАСТИ ОТ ПРЕД...........!

    09:35 06.11.2026

  • 96 АБВ

    7 4 Отговор

    До коментар #64 от "Гост":

    Ти имаш ли поне елементарна представа от историческите събития ? Или си мислиш като правилен евроатлантик, че всичко започва 24.2.2022 г. ?
    Много ограничено мислене, формирано от антируската евроатлантическа пропаганда и пълна липса на познания на процесите довели до СВО.
    Историята на тази война започва още преди повече от 35 години с голямата измама "нито инч на изток". Или още по-рано, с незаконното предаване на Крим на Украйна от украинеца Хрушчов. Много са факторите, които я предизвикаха, но водещите са намесата на САЩ и ЕС във вътрешните работи на Украйна с организиране и подкрепа на преврати срещу демократично избраното правителство.

    Коментиран от #105, #118

    09:36 06.11.2026

  • 97 на масата с водката и сельодката

    4 5 Отговор

    До коментар #70 от "Истината":

    се пие да самозабрава и не се мисли нито за Путлер, нито за маркс-ленинизъма.
    А нашите червени шебеци се радват на победата на Боташа и какво казвала Костинбродската с "Не се е родил този, който ще ми каже какво да правя"

    ПОРЕДНВИТЕ ЧЕРВЕНИ ИЗРОДИ И СЛЕД ГОДИНИ ДАЛИ ЩЕ ИМАМЕ АНАЛИЗИТЕ

    09:36 06.11.2026

  • 98 Не зоби пропагандата

    4 3 Отговор

    До коментар #89 от "По-скоро":

    Че с нея само ще папагалиш думичката агресор, докато фашизираният запад унищожава Украйна и Европа!

    09:36 06.11.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Мии

    5 4 Отговор
    Членството на Украйна в Руската федерация е важно и за руската сигурност

    09:37 06.11.2026

  • 101 Kaлпазанин

    3 6 Отговор
    Още една глупава кокошка ,а вие какви сте които подпомагате исрахел за заличаването на Палестина ,това расизма на тези им е в кръвта

    09:37 06.11.2026

  • 102 анонимен

    6 9 Отговор
    Тая май е на същата некачествена дрога като Зеленски! Сменете дилъра!

    09:37 06.11.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 точка

    5 6 Отговор

    До коментар #50 от "Щрак ли?":

    Няма!!! Рак с метастази е изтървана работа. В Брюксел има 30% белгиици, за какви лекари говориш.

    09:38 06.11.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Хаха

    6 7 Отговор
    Голям "удар" по Путин! Някаква световнонеизвестна в критическата възраст другарка с култовото име Щрак, си била изпуснала нервите....

    09:38 06.11.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Прокурор

    10 3 Отговор
    Всеки престъпник ,включително бункерния, трябва да си понесе отговорността .

    Коментиран от #159

    09:38 06.11.2026

  • 109 ами

    5 9 Отговор
    ха ха ха - след този силен удар от брюксел путин ще развее бяло знаме и ще се предаде

    09:39 06.11.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Факт не мислиш

    7 7 Отговор

    До коментар #99 от "Гоце":

    Затова е смешно да се излагате с лъжи срещу Русия, а фашизираният запад и фашисткият режим в Украйна унищожиха Украйна и за твое съжаление и Европа!

    09:39 06.11.2026

  • 112 Хер Флик

    4 6 Отговор
    Яяяяяя, Гуууууд, Шнеллллааааа, Шприицееен, Алеессссс, Вундабааааар

    09:39 06.11.2026

  • 113 кучетата си лаят

    6 3 Отговор
    кучетата си лаят

    кервана си върви

    стара поговрка

    09:39 06.11.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Щрак

    7 5 Отговор
    И не се вижда Украйна!!!! Тази знае ли че и нейния филм свършва, АДФ ще ги изметат!

    09:40 06.11.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Така е

    7 6 Отговор

    До коментар #105 от "Тя руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги и без изключения уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #132

    09:41 06.11.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Какво стана със целите на Фюрера

    5 28 Отговор

    До коментар #30 от "Искаме МИР!":

    30 Искаме МИР!
    414ОТГОВОР
    Мирът трябва да дойде с прекратяване на агресията, зачитане на суверенитета на Украйна и търсене на отговорност за извършените престъпления.
    -;-
    О първоначланите 6 цели на усрацията нищо не остана

    сега Фюрера да се надява поне на Крим и %% от територията на несъществуващата Украйна!

    А нашите изродени прогресисти да се надяват да ги изтърпим до пролетта, та като излезе копривата да им се размине!

    Коментиран от #126

    09:42 06.11.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Точка

    24 6 Отговор
    Само дегенерати и лузъри симпатизират на бункерния диктатор който погуби стотици хиляди руснаци и украинци .
    Затворът е най-малкото което заслужава този социопат .

    Коментиран от #129, #146, #155

    09:44 06.11.2026

  • 125 АБВ

    7 5 Отговор

    До коментар #89 от "По-скоро":

    А защо Русия да се изтегли от Украйна ? Това са руски земи, дадени на Украйна. Хората там гласуваха за Русия, не за бандеровска Украйна.
    Бъдещето на Украйна не може да се гради от хора, дошли на власт с платен отвън преврат срещу демократично избрано правителство.

    09:45 06.11.2026

  • 126 Ами

    3 4 Отговор

    До коментар #120 от "Какво стана със целите на Фюрера":

    От бункер е бункер белким оцелее още някой и друг ден нищожеството.

    09:46 06.11.2026

  • 127 Русия е неразривно свързана с ....

    4 7 Отговор

    До коментар #46 от "Войната е БЕЗУМИЕ!":

    обира на Руската държавата от комунистите които я управляваха!
    Всичко е до време , днес олигарсите в Русия имат една единственна задача ,
    как да запазят открднатите средства от Руската държава!!!
    Това е и целта на войната с Украйна !
    "Сплотяване на масите под натиск" , външен и вътрешен , психически и физически!!

    Русия никога повече , няма да бъде между първите в световен мащаб на развитие!

    А втора" Октомврийска Революция " ,поне за сега ,...не се очаква!!

    09:46 06.11.2026

  • 128 психоПутин

    4 6 Отговор
    Че путин е терорист убиец е неоспорим факт!

    Коментиран от #142

    09:46 06.11.2026

  • 129 Така е

    8 11 Отговор

    До коментар #124 от "Точка":

    Само дегенерати и лузъри могат да бъдат ползвани да се излагат с лъжи срещу Русия. Добре, че тук са само двама. Фашизма си отива пак благодарение на Русия!

    09:46 06.11.2026

  • 130 падналия ангел

    4 14 Отговор
    Тя Мари-Агне/то, доктор по философия, ама я сложили-председател на Комисията по сигурност и отбрана на ЕС! И после що сме на това дереже!

    09:47 06.11.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 на Запад нямат граници

    7 5 Отговор

    До коментар #117 от "Така е":

    А Фашиста путин воюва за нови територии за сметка на хиляди убити и ранени!

    Коментиран от #134, #154

    09:48 06.11.2026

  • 133 логично

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "ставка":

    Путин не се крие зад разни марионетки. Логично е да го обвиняват във всички грехове. Той е главнокомандващ.
    А от страна на нашия "демократичен" запад кой ще поеме отговорност за жертвите на европейските ракети?

    09:48 06.11.2026

  • 134 Така е

    3 8 Отговор

    До коментар #132 от "на Запад нямат граници":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги и без изключения уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    09:49 06.11.2026

  • 135 хахахахаххаа

    8 2 Отговор
    и как точно го ударихте путин? с празни приказки от празни глави не става…

    09:49 06.11.2026

  • 136 Русия

    3 5 Отговор
    Капут

    09:50 06.11.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Щтрак-Цицоман

    1 8 Отговор
    Това, което казах се подкрепя от 90% от хората. Само в Русия и България мислят различно.

    Коментиран от #165

    09:50 06.11.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Нафталинка

    8 2 Отговор
    УБИЙЦИТЕ сте вие от ЕК , ако на фронта умират по 2000 човека , вие поставихте в найунизителното и опасно положение и то вече 5 години собствените си народи ,сега като много загрижени ги съветват да се запазят за 72 часа за да оцелеят Вие в тази западна Европа винаги сте били диктатори и убийци ,десетки народи в световен мащаб държахте и държите в робство, вие трябва да бъдете съдени но отточна тези народи!

    09:51 06.11.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Мнение

    4 4 Отговор
    Рано или късно, на всички по веригата които симпатизират на агресора Русия и бункерния фюрер ще им бъде потърсена отговорност .

    Коментиран от #151, #152

    09:52 06.11.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 оня с коня

    4 2 Отговор
    И Путин си го премести от левия в десния крачол........

    09:53 06.11.2026

  • 146 така е прав си

    4 6 Отговор

    До коментар #124 от "Точка":

    никой нормален не харесва наркомански

    Коментиран от #160

    09:53 06.11.2026

  • 147 Мунчо от село Бузовглад

    5 3 Отговор
    Защо си направих труда да видя нейна снимка?
    За мен следват 30 години безсъние.
    Направих фатална грешка.

    09:54 06.11.2026

  • 148 Бай Гоч

    5 3 Отговор
    Щрак... Сигурно е от древен фотографски род, с хилядолетни традиции.

    09:54 06.11.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 БАЦЕ ЕООД

    6 1 Отговор
    тая взима от на Зеленски матряла ..

    09:54 06.11.2026

  • 151 Сега остава да рабереш

    8 1 Отговор

    До коментар #143 от "Мнение":

    че с тролене изглеждаш глупаво и показваш отчаяността на фашисткият режим Украйна и фашизирана Европа. А хората не симпатизират на някой, а стоят зад истината, а не зад лъжите и пропагандата срещу Русия.

    09:55 06.11.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Путин защитава Русия,

    7 2 Отговор

    До коментар #132 от "на Запад нямат граници":

    иначе фашистите вече щяха да плъзнат из Русия.

    09:56 06.11.2026

  • 155 Мдаааа

    7 7 Отговор

    До коментар #124 от "Точка":

    За Зеления белошмъркач ли говориш?Вярно е това,което казваш.

    09:56 06.11.2026

  • 156 абе

    5 7 Отговор
    какви са тия глупости, няква анонимница уж била дала интервю на няква укропитешка медия... а то текста яко чатуями..

    09:56 06.11.2026

  • 157 Констатация

    10 3 Отговор
    Дъното на дъното са всички които подкрепят агресора и шефа му.

    09:57 06.11.2026

  • 158 Пука му на някой

    9 7 Отговор
    Кво била заявила някаква чфутка назначена от Мърсулците за председателката на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент... Мари-Агнес Щрак-Цимерман в интервю за „Укринформ“.

    09:57 06.11.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Лекар

    1 5 Отговор

    До коментар #146 от "така е прав си":

    Че той Путин поне от 10 години е надрусан перманентно.
    Не може да започне и завърши едно изречение отначало докрай.
    И изпрати на оня свят над 1 милион от своите.

    09:59 06.11.2026

  • 161 Стига дефицити. Икономия !

    6 1 Отговор
    Да се закрие веднага този филиал на психодиспансера наречен "Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент" ... и да ни пратят отчет на разходите си веднага до 29 е крайният срок ..

    10:00 06.11.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Мич

    5 1 Отговор
    Кажете това и на евреина Нетаняху. Ама не смеете.

    10:03 06.11.2026

  • 164 Дгйххг

    1 2 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!За добро настроение.

    10:03 06.11.2026

  • 165 Ццц

    1 1 Отговор

    До коментар #138 от "Щтрак-Цицоман":

    Господине, пациентите в твоето отделение не са 100 % от хората на земята! Кои са тези 10 %, които не мислят еднакво с вас? Санитарката и медицинската сестра ли?

    10:03 06.11.2026

  • 166 ....

    2 0 Отговор
    Никой обаче не казва къв е силния удар по Путин.

    10:05 06.11.2026

  • 167 може да пропада

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "АБВ":

    но ние помним пре+писвачите. Палачинката винаги се обръща.

    10:05 06.11.2026

  • 168 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ставка":

    Видях интригуващото заглавие и се зачетох, ама само за малко.... Но това Не ми пречи да се съглася с коментара ти.....

    10:06 06.11.2026

  • 169 Й.В.Сталин

    0 0 Отговор
    Наследниците на фюрера са в реваншистка истерия,така и не научиха,че при военен конфликт,винаги са от страната на булката!

    10:07 06.11.2026

  • 170 Дгйххг

    1 0 Отговор
    Срещнеш ли еврас трепИ!За добро настроение.

    10:07 06.11.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

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