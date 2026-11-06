Йотова може да срещне съдбата на Янукович

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"Възможно е да се окаже първият български президент, който ще бъде подложен на нещо като "обществен импийчмънт" - а ла Янукович, който се опита да открадне европейското бъдеще на своята страна. Ще има публичен натиск, отказ от политическо доверие и настояване да отговаря за действията и думите си."

Това написа бившият български посланик в Москва Илиян Василев във Фейсбук. Публикуваме коментара му без редакция:"Тази победа може да се окаже пирова за Йотова и Радев. Защото идва с цената на брутална кампания от неверни твърдения, манипулации, които нанесоха дълбоки рани върху българската демокрация, които няма как просто да бъдат подминати.

Йотова въвлече съпруга си в кампанията нечистоплътно. Дължи отговори за опитите да бъде прикрита истината около комисията по помилванията. Излезе истината. Разпространи твърдението, че Андрей Гюров щял да изпрати български войници в Украйна. Това не са дребни предизборни преувеличения. Това са въпроси за почтеността, политическата отговорност и границите на допустимото в една демократична кампания.

Как точно си представя, че ще избегне тези въпроси вече като президент? Президентската институция не е убежище от политическа отговорност. Напротив - тя изисква още по-висока степен на почтеност, прозрачност и отчетност.

България излиза от тези избори дълбоко разделена. Йотова може да получи формалната легитимност на изборната победа, но това не означава автоматично, че е спечелила доверието на обществото. Особено при тези проценти на избирателна активност.

Възможно е да се окаже първият български президент, който ще бъде подложен на нещо като "обществен импийчмънт" - а ла Янукович, който се опита да открадне европейското бъдеще на своята страна. Ще има публичен натиск, отказ от политическо доверие и настояване да отговаря за действията и думите си.

Изборите приключват. Въпросите остават. И отговорите няма да могат да бъдат избегнати с нови лозунги или с позоваване на изборната победа."