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Йотова може да срещне съдбата на Янукович

Йотова може да срещне съдбата на Янукович

6 Ноември, 2026 20:01 2 315 89

  • илияна йотова-
  • виктор янукович-
  • румен радев-
  • прогресивна българия

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Йотова може да срещне съдбата на Янукович - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Възможно е да се окаже първият български президент, който ще бъде подложен на нещо като "обществен импийчмънт" - а ла Янукович, който се опита да открадне европейското бъдеще на своята страна. Ще има публичен натиск, отказ от политическо доверие и настояване да отговаря за действията и думите си."

Това написа бившият български посланик в Москва Илиян Василев във Фейсбук. Публикуваме коментара му без редакция:"Тази победа може да се окаже пирова за Йотова и Радев. Защото идва с цената на брутална кампания от неверни твърдения, манипулации, които нанесоха дълбоки рани върху българската демокрация, които няма как просто да бъдат подминати.

Йотова въвлече съпруга си в кампанията нечистоплътно. Дължи отговори за опитите да бъде прикрита истината около комисията по помилванията. Излезе истината. Разпространи твърдението, че Андрей Гюров щял да изпрати български войници в Украйна. Това не са дребни предизборни преувеличения. Това са въпроси за почтеността, политическата отговорност и границите на допустимото в една демократична кампания.

Как точно си представя, че ще избегне тези въпроси вече като президент? Президентската институция не е убежище от политическа отговорност. Напротив - тя изисква още по-висока степен на почтеност, прозрачност и отчетност.

България излиза от тези избори дълбоко разделена. Йотова може да получи формалната легитимност на изборната победа, но това не означава автоматично, че е спечелила доверието на обществото. Особено при тези проценти на избирателна активност.

Възможно е да се окаже първият български президент, който ще бъде подложен на нещо като "обществен импийчмънт" - а ла Янукович, който се опита да открадне европейското бъдеще на своята страна. Ще има публичен натиск, отказ от политическо доверие и настояване да отговаря за действията и думите си.

Изборите приключват. Въпросите остават. И отговорите няма да могат да бъдат избегнати с нови лозунги или с позоваване на изборната победа."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    82 20 Отговор
    ГАДНО ВИ Е ,НАЛИ?
    ЗАГУБИХТЕ ИЗБОРИТЕ
    БЛИЖЕТЕ СИ РАНИТЕ
    И ЗЛОБЕЙТЕ

    Коментиран от #56, #61

    20:04 06.11.2026

  • 2 факт

    57 17 Отговор
    Илиянчо отдавна не го слуша главата. Откакто започнахме да се развиваме европейски сме на път да изчезнем. А Йотова, за жалост, е последният човек, който би отклонил България от нейната европейска деградация.

    20:05 06.11.2026

  • 3 Дунчев

    58 9 Отговор
    Ама не е ли малко рано да я махате. Изчакайте поне да положи клетва. Странни хора.

    20:05 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 койдазнай

    18 30 Отговор
    Тетя льоня е бита карта!

    20:05 06.11.2026

  • 6 Някаък бивш се

    41 10 Отговор
    опитва се да изплува от забвението

    20:06 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хаха

    20 14 Отговор
    Комунистите и техните отрочета ламтят за власт и пари.

    20:06 06.11.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    59 11 Отговор
    Абе , една седмица още не е минала от изборът на Йотова и вече гроба ѝ копаете. Петроханци се задъхват от злоба и сън ме ги хваща. Чудят се каква глупост да измислят, ама трябва ли на всеу простотията да се публикува.

    Коментиран от #17, #23

    20:07 06.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами

    35 9 Отговор
    Тия от коалиция в опозиция "сглобка" хептен изперкаха :)

    Коментиран от #25

    20:08 06.11.2026

  • 12 Може

    34 11 Отговор
    Националните предатели ПП и ДБ и НПО-тата зад тях може да направят преврат като в Украйна!

    20:09 06.11.2026

  • 13 Хипотетично

    14 14 Отговор
    Много моля да не бъде подложена Йотова на терапията а ла янукович, че тогава източно православните ще я защитят по а ла московска лечебна процедура.

    20:10 06.11.2026

  • 14 Аз съм веган

    6 6 Отговор
    Дано. Ще.

    20:10 06.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 цасзв

    40 10 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Смятаи колко пари бяха наляли в Гюро и Кондьо, и сега тотал щета. Загубиха си паричките. Всичко дето дадоха и го загубиха. Милиони назад. Сега какво да правят освен да се давят в сюнки. Куция им кон Гюро и милиционера Кондьо милиони пари им струваха и е пълна загуба.

    Коментиран от #44

    20:12 06.11.2026

  • 18 Полковник Николай Марков

    13 32 Отговор
    Това правителство надмина Борисов и Пеевски, взети заедно, по арогантност и злоупотреби. Представяте ли си, 30% увеличение на винетките при положение, че ще караме по същите - разбити сто процента пътища, а те ще ни правят един километър за 40 милиона. Цена, която никой не е виждал, нито чувал! Ще направим магистралите след 1000 години.

    И понеже ние нямаме значение, за нас остава само да плащаме 30% увеличение не само на винетки, а на всичко възможно с този процент. А те да продължат изнасянето на пари с чували, но към друга дестинация и с друг полет. Сега чувам, че всяка година ще се вдигало всичко с 30%. А заплатите все надолу, спестяванията - надолу, до пълно стопяване. Нула.

    Комунистите роднините изграждат, комсомолците след тях - крадат! До спукване и до смърт на една от страните.

    20:12 06.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Иван1

    27 9 Отговор
    Ще спрете ли да пишете глупости ,че ще ви спрем париците,тук е България на който не му харесва да хваща пътя.

    20:15 06.11.2026

  • 22 така е

    5 8 Отговор
    Тръткова си е с безмислина власт.....;Да се изрида бандата.....

    20:16 06.11.2026

  • 23 Анонимен

    12 24 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Че Драгойчева сама се е оплела в лъжи и кланяне на Путин лъжи невиждани всяване на страх заблуди омраза разделение и използване на институции за лични цели а и диктаторските мадуровки

    Коментиран от #24, #37, #43, #45

    20:16 06.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 az СВО Победа 81

    27 9 Отговор
    Илиян Василев зове за държавен преврат и явно иска да се лее кръв!

    Ако в България имаше държава, автоматично трябва да стане клиент на прокуратурата.

    20:19 06.11.2026

  • 27 Елфическо

    26 9 Отговор
    Аман от мирчевите тролове

    Коментиран от #47

    20:19 06.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Шехерзада

    12 10 Отговор
    Той Слави Василев - Мраза, го каза кратко и ясно:Президентът не е важен важен е Радев! Хладилник млад и празен, от мен да знаеш и Радев вече не е важен!

    20:19 06.11.2026

  • 30 Йотова не е моят президент!

    18 7 Отговор
    Да се сравнява български президент с Янукович предполага много сериозно обвинение: че президентът действа против европейската ориентация на страната си.

    20:20 06.11.2026

  • 31 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    8 10 Отговор
    ШЕСТ МИЛИОНА БЪЛГАРСКИ РУСНАЦИ УМИРАТ ДА ЖИВЕЯТ ПРИ ЖУЖИ

    20:21 06.11.2026

  • 32 От чужбина

    21 10 Отговор
    Съвсем скоро имаше избори на които всеки е имал възможност да гласува. Йотова е избрана на честни и неподправени избори, с голяма разлика от над 18% за разлика от тези, които сега врякат против нея. Да, тези дето врякат против нея са си купували гласовете. За пример - на последните парламентарни избори имаше арестуван един герберски кмет за купуване на гласове. За ДПС и децата знаят, че винаги си купуват гласовете или ги вземат чрез заплахи. Евентуалното сваляне на Йотова ще си чист преврат.

    Коментиран от #78

    20:22 06.11.2026

  • 33 Обвиненията срещу Йотова

    11 11 Отговор
    В текста се отправят конкретни обвинения:
    За въвличане на съпруга ѝ в кампанията.
    За прикриване на информация около комисията по помилванията.
    За разпространяване на лъжливото твърдение, че Андрей Гюров ще изпрати български войници в Украйна.

    20:23 06.11.2026

  • 34 Йотова манипулира и лъже!

    11 18 Отговор
    Може ли един български президент да спечели изборите демократично, но впоследствие да загуби доверието на значителна част от обществото заради действия, изказвания и геополитически позиции, които противоречат на стратегическите интереси на България?
    Категорично ДА!

    20:23 06.11.2026

  • 35 Ами

    13 6 Отговор

    До коментар #25 от "Анонимен":

    В така нареченото дясно в България няма човек който
    да не е потомък на номенклатурчик от БКП.
    И ако пък случайно се открие такъв, то той
    или е доносник или не го слуша главата.

    20:24 06.11.2026

  • 36 Истината

    11 3 Отговор
    НЕ всеки, който говори за МИР и ДИПЛОМАЦИЯ, непременно защитава българския национален интерес!
    Истинският тест за един президент е дали поставя независимостта, сигурността и демократичното бъдеще на България над политическите и геополитическите зависимости.

    20:25 06.11.2026

  • 37 РЕАЛИСТ

    19 6 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Каквато е, такава сме я избрали. Сега ще си затворите вече устата. Демокрацията означава Диктатура на мнозинството над малцинството. Така е по определение. Малцинството вео трябва да приеме избора на народа. Ако беше, такава, каквато вие искате, нямаше да я изберем.

    Коментиран от #42

    20:25 06.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Павел Николаев

    12 8 Отговор
    В живота си съм чел и още по-големи простотии.

    20:27 06.11.2026

  • 41 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    2 14 Отговор
    ПРИ ШЕСТ МИЛИОНА БЪЛГАРСКИ РУСНАЦИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТ СНАХА НА РУСНАЦИ...ТРЯБВА ЛИ ДА ПИША ЧЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА ДО ПОСЛЕДНИЯ КАЛПАК ВСИЧКО Е ПОЕЛО РУСКИЯ ИЗЦЯЛО И БЕЗВЪЗВРАТНО ОТ ВЕКОВЕ И ЗА ВЕКОВЕ ИМАЛО Е БЪЛГАРИ ПРЕДИ ВИКИНГИТЕ РОССИ

    20:29 06.11.2026

  • 42 Анонимен

    4 8 Отговор

    До коментар #37 от "РЕАЛИСТ":

    Ниска избирателна активност мадуровки използване на институции за лични цели от двамата другари и са си безнаказани разделение омраза лъжи България е демокрация

    Коментиран от #50, #80

    20:30 06.11.2026

  • 43 Евгени от Алфапласт

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Драгойчева отдавна е мъртва. Виж, баце ти, демократът с червения партиен билет, още дава някакви признаци на живот.😎 Пак до време, де, Веждичката му пази място за белот.🤣

    20:30 06.11.2026

  • 44 завера за дала вера

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "цасзв":

    Кой избра и назначи Гюров за служебен премиер, а кой върна кавалерски нейния жест на дебата при балотажа?
    Кой е непримирим само към гражданите за европейско развитие.

    20:30 06.11.2026

  • 45 Не те ли е гнус да лъжеш

    11 4 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Не знам къде ви намират.

    Похвално, че държиш лъжите на борисовият тролей и триещ истината.

    20:30 06.11.2026

  • 46 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    4 8 Отговор
    ПРИ ШЕСТ МИЛИОНА ЙОТОВИ КОЙТО И ДА ТУРИТЕ ВСЕ Е ПОДЛОГА НА ЖУЖИ3555

    20:32 06.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 гражданин

    17 4 Отговор
    Много ви се иска , крадливи и долни глисти които съдрахте държавата и народа . Затворите ще се препълнят ако заработи темида !!

    20:33 06.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    5 8 Отговор

    До коментар #42 от "Анонимен":

    ТАВАРИШ
    НИЩО НЕ ИЗБИРАШ А ГЛАСУВАШ МУТРАФОНСКИЯ ИЗБОР

    20:34 06.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хари путър

    7 3 Отговор
    Само да не е като плевнелиева

    20:36 06.11.2026

  • 55 анонимен

    14 3 Отговор
    Илиян Василев?!!! Шегувате се! Той отдавна е истерясал!

    20:38 06.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Майстора

    12 4 Отговор
    Не знам много правото, но този господин би трябвало вече да е клиент на ДАНС.

    Коментиран от #72

    20:39 06.11.2026

  • 58 Слави завършва с думите

    6 9 Отговор

    До коментар #53 от "Защо не е одобрена публикацията":

    На бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев - "Радев води България към Виденовизация. Края му може да не е добър"

    20:39 06.11.2026

  • 59 Йотова е разединителка!

    7 9 Отговор
    Изборната победа не е индулгенция за политическа безотговорност. Йотова дължи на българското общество ясни отговори за манипулациите, внушенията и позициите си по ключови за България въпроси. Президентът трябва да обединява нацията, а не да я разделя с пропагандни послания и политически страхове. Доверието не се печели само с избори – то се доказва с почтеност, принципност и действия.

    20:39 06.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 по времето на този Василев

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "зИленски":

    когато е бил посланник в Русия, посолството работеше с бързината на пощенска карета от 17 век. 3-4 месеца за смяна на паспорта.

    20:40 06.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ивайло Мирчев - ДБ

    3 9 Отговор
    "Радев и Йотова владеят машините и купения и корпоративен вот. Ние владеем площадите. Скоро ще се преброим"

    20:41 06.11.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Нищо не са разтресли

    5 5 Отговор

    До коментар #56 от "Радев и Йотова":

    Нищо не са разтресли, освен собствения си електорат с лъжлив популизъм и евтини внушения. Изборната победа не е доказателство за правота, нито индулгенция за манипулации. Политиката не е отмъщение срещу „сглобкаджиите“, а отговорност към цялото общество. България има нужда от управление, решения и европейско бъдеще, а не от ново разделение и култ към политически спасители.

    Коментиран от #70

    20:42 06.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Суверенът

    1 5 Отговор
    ПЛОЩАДЪТ!!!!

    Коментиран от #85

    20:43 06.11.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Пущиня(к)

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Нищо не са разтресли":

    Е, начи баш кат при банкянския тулуп кво беше.

    20:44 06.11.2026

  • 71 Избирателите

    6 1 Отговор
    Ясно показаха и при избора на Радев и на Йотова че не подкрепят Украйна и Брюксел. А Радев и Йотова са пробългарски и проевропейски политици а не проукраинския. Тоя да не слагаш равенство между проевропеец да в равно на проукраинец и русофоб

    20:45 06.11.2026

  • 72 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Майстора":

    Защо?
    Не, сме онова време! За виц, в Белене
    Има, мнение изказва го!
    По, твоето писане знаеш ли колко хора трябва да са"клиенти" на ДАНС защото, не харесват президент, власт

    20:46 06.11.2026

  • 73 Защо не е одобрена публикацията

    2 8 Отговор
    Със снимката която е публикувал Слави, как мунчо води България в пропастта и закрива държавата. Публикувам изтрития си коментар-
    Лидера на извънпарламентарната опозиция и партия ИТН. Култовият водещ и изпълнител ,идол на милиони Българи, 20 години на екран в най гледаното време по БТВ ,г-н Станислав Тодоров Трифонов ( Слави) преди 34 минути с разбиващ анализ. Румен Георгиев Радев води България в пропастта и след него няма да я има страната! Предлага да поведе масовото народно недоволство

    Коментиран от #82

    20:46 06.11.2026

  • 74 Доктор Ох Боли

    6 0 Отговор
    Докога бивши номенклатури или техни роднини ще продължават да манипулират общественото мнение? Този нямаше ли офис в Москва?

    20:48 06.11.2026

  • 75 Ани

    4 0 Отговор
    Е голям вой,голямо чудо!Демокрацията е тяхна лична собственост и мнението на хората няма значение!Важно е само жълтопаветната сган (разбирай деца,внуци,снахи,зетьове на комунисти) да е на власт!

    20:48 06.11.2026

  • 76 ?????

    3 1 Отговор
    А Майдан няма ли да спретнат градовете? Готови са и като Украйна да ни направят продажниците.

    20:48 06.11.2026

  • 77 Цвете

    1 2 Отговор
    АБСОЛЮТНА ИСТИНА.ПОРАДИ ЩО ВМЪКНА СЪПРУГА СИ? ТОВА, ЧЕ НЯКАКЪВ СИ ЖУРНАЛИСТ НА ИМЕ КОЛЕВ Е ЗАДАЛ ВЪПРОС, НАВЕРНО ПРОВОКАТИВЕН ,КАКВА Е ВРЪЗКАТА С ГЮРОВ? А ТОЗИ ЖУРНАЛИСТ БИЛ ПРОТЕЖЕ НА МАГНИТСКИ. И КОГА ГЮРОВ ИЛИ КАНДЕВ СА КОМЕНТИРАЛИ ЗА " ИЗПРАЩАНЕ " НА КОГОТО И ДА БИЛО В УКРАЙНА? НИКОГА. СЛЕДЯХ С ИНТЕРЕС ТЕХНИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ И КЛИПОВЕТЕ ДОРИ ,НО НЕКА БЪДЕМ ЧЕСТНИ ,ОТ УСТАТА И НА ДВАМАТА ДУМАТА ВОЙНА ИЛИ ИЗПРАЩАНЕ НЕ Е БИЛА В КАМПАНИЯТА ИМ.ДОБЛЕСТТА Е ТРУДНО ПОСТИЖИМА ,НО КОГАТО Е ПРИТЕЖАВАШ ,ЖИВОТА ТИ ПРОТИЧА С ЛЕКОТА.ДА БЪДЕМ С ОТКРИТО ЛИЦЕ.🇧🇬💯🇪🇺

    20:49 06.11.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Цар Борис

    0 0 Отговор
    Баба илийца

    20:51 06.11.2026

  • 80 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Анонимен":

    Мадуровките вашият Кирил Петков ги докато в България. Къса памет имате. Никой не е бил спиран да гласува. Кьорав карти не играе. При по висока избирателна активност, разгромът ви щеше да в по-голям. Забрави ли при изборът на Радев, когато направиха изберете задължителни, какъв бой ядохте.

    20:52 06.11.2026

  • 81 Камен

    1 2 Отговор
    Пиара на Радев -Бареков призовава ПП-ДБ да се присъединят към Радев да изберат заедно нов ВСС и главен прокурор а в същото време ги обижда във видео-
    Съдбата на Модела Борисов ще се решава от това доколко могат да се еманципират от него полезните му идиоти от ПП и ДБ и ще бъдат ли те полезни за Радев и поне един път - полезни за страната си и за избирателите си.
    Пред жълтопаветните има само два пътя - почват протести срещу кабинета на Радев и бойкотират избора на нов ВСС, с което за трети път провалят държавата, себе си и съдебната реформа и обслужват Борисов и Пеевски. Или си сядат на продънените трибуквени задни части в парламента и гласуват и избират нов ВСС заедно с Радевите хора. Всичко трето е ала бала, а “Ала бала с Президента” и шарлатански истории повече няма как да станат. Въпросът е дали вождовете на жълтопаветните племена от ПП и ДБ имат достатъчно акъл и свободна воля от зависимости към Пеевски и Борисов, за да постъпят по правилния начин. Всяка тяхна проява на алчност, чупки в кръста и сядане в скута на двамата им стари приятели ще завърши лошо за тях и този път не само с изборна катастофа.

    20:54 06.11.2026

  • 82 Серсемин

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Защо не е одобрена публикацията":

    Ти Слави ли искаш да издигнем? В Украйна нали си издигнаха един артист. Виж резултата.
    На Слави му признавам това, че усопя да предизвика референдум - нещото от което политиците ни се страхуват. Грешката му е, че се съюзи със същите тези политици.

    20:55 06.11.2026

  • 83 Гелето

    3 1 Отговор
    Илиян Василев е зомбиран русофоб, нищо че е бил посланик в Русия!

    20:55 06.11.2026

  • 84 Корнелия Нинова

    2 3 Отговор
    Според премиера Радев, бюджет 2027 г. е тежък камион, който лети в пропастта.

    🚛 Прогресистите нито могат, нито искат да го спрат. Даже обратно - правителството натиска газта на летящия камион до дупка.

    1. Нов дълг от 9 млрд. евро. Само лихвата ще е 2 млрд. Тоест летим в дългова спирала.
    2. Нов дефицит от 5 млрд.евро. Тоест камионът затъва в пропастта на свръхдефицит.
    3. Инфлация от 4%. Тоест ще обедняваме още и още.
    4. Нови и увеличени стари данъци.

    👎 Управляващите изтупват народа като брашнян чувал. Ще плащаме повече данък сгради, осигуровки, акциз на горива, цигари, алкохол.

    1. Нито дума, нито една , за борба със спекулата и озаптяване на цените.
    2. Минимално увеличение на майчинство, детски, пенсии, което отдавна е изядено от инфлацията.
    3. Никакви реформи.- нито административна, нито здравна, нито образователна, нищо,нищо.
    4. Никакъв икономически план за производство, износ, инвестиции.

    ‼️ Това не е бюджет на вразумяването. Това е бюджет на обезумяването на "Прогресивна България" и обедняването на народа.

    20:57 06.11.2026

  • 85 От чужбина

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Суверенът":

    На площада са платени. Не е истинския суверен.

    20:57 06.11.2026

  • 86 007

    0 1 Отговор
    Що бе73,Учиндолеца,да не е на соц.помощи,та ще води народа???

    20:58 06.11.2026

  • 87 идиоти вън

    1 1 Отговор
    Еее, щях да се изненадам ако някой умен човек го беше написал, а то илиЯн

    20:58 06.11.2026

  • 88 Петрохански мечти

    0 1 Отговор
    ...и глупости на търкалета.
    Йотова ще изкара бе проблем и още един мандат за ужас на петроханците! Само гледайте!!

    21:02 06.11.2026

  • 89 Байчо

    0 0 Отговор
    НУЛАНТ КУРАБИЯТА ТРЯЯ ДА СЕ ПОЯВИНА МЕГДАНЯ,И ЛИТОВСКО-ПОЛСКИ ДАЛЕКОСТРЕЛЦИ И ТОГАВА ДА,ДаЖИВЕЙ,ЖИВЕЙ ДИМУКРАЦИЯТА.ИНАК НИ ВЯРВАМ.

    21:02 06.11.2026