Йотова може да срещне съдбата на Янукович

"Възможно е да се окаже първият български президент, който ще бъде подложен на нещо като "обществен импийчмънт" - а ла Янукович, който се опита да открадне европейското бъдеще на своята страна. Ще има публичен натиск, отказ от политическо доверие и настояване да отговаря за действията и думите си."
Това написа бившият български посланик в Москва Илиян Василев във Фейсбук. Публикуваме коментара му без редакция:"Тази победа може да се окаже пирова за Йотова и Радев. Защото идва с цената на брутална кампания от неверни твърдения, манипулации, които нанесоха дълбоки рани върху българската демокрация, които няма как просто да бъдат подминати.
Йотова въвлече съпруга си в кампанията нечистоплътно. Дължи отговори за опитите да бъде прикрита истината около комисията по помилванията. Излезе истината. Разпространи твърдението, че Андрей Гюров щял да изпрати български войници в Украйна. Това не са дребни предизборни преувеличения. Това са въпроси за почтеността, политическата отговорност и границите на допустимото в една демократична кампания.
Как точно си представя, че ще избегне тези въпроси вече като президент? Президентската институция не е убежище от политическа отговорност. Напротив - тя изисква още по-висока степен на почтеност, прозрачност и отчетност.
България излиза от тези избори дълбоко разделена. Йотова може да получи формалната легитимност на изборната победа, но това не означава автоматично, че е спечелила доверието на обществото. Особено при тези проценти на избирателна активност.
Възможно е да се окаже първият български президент, който ще бъде подложен на нещо като "обществен импийчмънт" - а ла Янукович, който се опита да открадне европейското бъдеще на своята страна. Ще има публичен натиск, отказ от политическо доверие и настояване да отговаря за действията и думите си.
Изборите приключват. Въпросите остават. И отговорите няма да могат да бъдат избегнати с нови лозунги или с позоваване на изборната победа."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зИленски
ЗАГУБИХТЕ ИЗБОРИТЕ
БЛИЖЕТЕ СИ РАНИТЕ
И ЗЛОБЕЙТЕ
Коментиран от #56, #61
20:04 06.11.2026
2 факт
20:05 06.11.2026
3 Дунчев
20:05 06.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 койдазнай
20:05 06.11.2026
6 Някаък бивш се
20:06 06.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хаха
20:06 06.11.2026
9 РЕАЛИСТ
Коментиран от #17, #23
20:07 06.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ами
Коментиран от #25
20:08 06.11.2026
12 Може
20:09 06.11.2026
13 Хипотетично
20:10 06.11.2026
14 Аз съм веган
20:10 06.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 цасзв
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Смятаи колко пари бяха наляли в Гюро и Кондьо, и сега тотал щета. Загубиха си паричките. Всичко дето дадоха и го загубиха. Милиони назад. Сега какво да правят освен да се давят в сюнки. Куция им кон Гюро и милиционера Кондьо милиони пари им струваха и е пълна загуба.
Коментиран от #44
20:12 06.11.2026
18 Полковник Николай Марков
И понеже ние нямаме значение, за нас остава само да плащаме 30% увеличение не само на винетки, а на всичко възможно с този процент. А те да продължат изнасянето на пари с чували, но към друга дестинация и с друг полет. Сега чувам, че всяка година ще се вдигало всичко с 30%. А заплатите все надолу, спестяванията - надолу, до пълно стопяване. Нула.
Комунистите роднините изграждат, комсомолците след тях - крадат! До спукване и до смърт на една от страните.
20:12 06.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Иван1
20:15 06.11.2026
22 така е
20:16 06.11.2026
23 Анонимен
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Че Драгойчева сама се е оплела в лъжи и кланяне на Путин лъжи невиждани всяване на страх заблуди омраза разделение и използване на институции за лични цели а и диктаторските мадуровки
Коментиран от #24, #37, #43, #45
20:16 06.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 az СВО Победа 81
Ако в България имаше държава, автоматично трябва да стане клиент на прокуратурата.
20:19 06.11.2026
27 Елфическо
Коментиран от #47
20:19 06.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Шехерзада
20:19 06.11.2026
30 Йотова не е моят президент!
20:20 06.11.2026
31 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
20:21 06.11.2026
32 От чужбина
Коментиран от #78
20:22 06.11.2026
33 Обвиненията срещу Йотова
За въвличане на съпруга ѝ в кампанията.
За прикриване на информация около комисията по помилванията.
За разпространяване на лъжливото твърдение, че Андрей Гюров ще изпрати български войници в Украйна.
20:23 06.11.2026
34 Йотова манипулира и лъже!
Категорично ДА!
20:23 06.11.2026
35 Ами
До коментар #25 от "Анонимен":В така нареченото дясно в България няма човек който
да не е потомък на номенклатурчик от БКП.
И ако пък случайно се открие такъв, то той
или е доносник или не го слуша главата.
20:24 06.11.2026
36 Истината
Истинският тест за един президент е дали поставя независимостта, сигурността и демократичното бъдеще на България над политическите и геополитическите зависимости.
20:25 06.11.2026
37 РЕАЛИСТ
До коментар #23 от "Анонимен":Каквато е, такава сме я избрали. Сега ще си затворите вече устата. Демокрацията означава Диктатура на мнозинството над малцинството. Така е по определение. Малцинството вео трябва да приеме избора на народа. Ако беше, такава, каквато вие искате, нямаше да я изберем.
Коментиран от #42
20:25 06.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Павел Николаев
20:27 06.11.2026
41 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
20:29 06.11.2026
42 Анонимен
До коментар #37 от "РЕАЛИСТ":Ниска избирателна активност мадуровки използване на институции за лични цели от двамата другари и са си безнаказани разделение омраза лъжи България е демокрация
Коментиран от #50, #80
20:30 06.11.2026
43 Евгени от Алфапласт
До коментар #23 от "Анонимен":Драгойчева отдавна е мъртва. Виж, баце ти, демократът с червения партиен билет, още дава някакви признаци на живот.😎 Пак до време, де, Веждичката му пази място за белот.🤣
20:30 06.11.2026
44 завера за дала вера
До коментар #17 от "цасзв":Кой избра и назначи Гюров за служебен премиер, а кой върна кавалерски нейния жест на дебата при балотажа?
Кой е непримирим само към гражданите за европейско развитие.
20:30 06.11.2026
45 Не те ли е гнус да лъжеш
До коментар #23 от "Анонимен":Не знам къде ви намират.
Похвално, че държиш лъжите на борисовият тролей и триещ истината.
20:30 06.11.2026
46 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
20:32 06.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 гражданин
20:33 06.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #42 от "Анонимен":ТАВАРИШ
НИЩО НЕ ИЗБИРАШ А ГЛАСУВАШ МУТРАФОНСКИЯ ИЗБОР
20:34 06.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хари путър
20:36 06.11.2026
55 анонимен
20:38 06.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Майстора
Коментиран от #72
20:39 06.11.2026
58 Слави завършва с думите
До коментар #53 от "Защо не е одобрена публикацията":На бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев - "Радев води България към Виденовизация. Края му може да не е добър"
20:39 06.11.2026
59 Йотова е разединителка!
20:39 06.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 по времето на този Василев
До коментар #1 от "зИленски":когато е бил посланник в Русия, посолството работеше с бързината на пощенска карета от 17 век. 3-4 месеца за смяна на паспорта.
20:40 06.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ивайло Мирчев - ДБ
20:41 06.11.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Нищо не са разтресли
До коментар #56 от "Радев и Йотова":Нищо не са разтресли, освен собствения си електорат с лъжлив популизъм и евтини внушения. Изборната победа не е доказателство за правота, нито индулгенция за манипулации. Политиката не е отмъщение срещу „сглобкаджиите“, а отговорност към цялото общество. България има нужда от управление, решения и европейско бъдеще, а не от ново разделение и култ към политически спасители.
Коментиран от #70
20:42 06.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Суверенът
Коментиран от #85
20:43 06.11.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Пущиня(к)
До коментар #66 от "Нищо не са разтресли":Е, начи баш кат при банкянския тулуп кво беше.
20:44 06.11.2026
71 Избирателите
20:45 06.11.2026
72 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #57 от "Майстора":Защо?
Не, сме онова време! За виц, в Белене
Има, мнение изказва го!
По, твоето писане знаеш ли колко хора трябва да са"клиенти" на ДАНС защото, не харесват президент, власт
20:46 06.11.2026
73 Защо не е одобрена публикацията
Лидера на извънпарламентарната опозиция и партия ИТН. Култовият водещ и изпълнител ,идол на милиони Българи, 20 години на екран в най гледаното време по БТВ ,г-н Станислав Тодоров Трифонов ( Слави) преди 34 минути с разбиващ анализ. Румен Георгиев Радев води България в пропастта и след него няма да я има страната! Предлага да поведе масовото народно недоволство
Коментиран от #82
20:46 06.11.2026
74 Доктор Ох Боли
20:48 06.11.2026
75 Ани
20:48 06.11.2026
76 ?????
20:48 06.11.2026
77 Цвете
20:49 06.11.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Цар Борис
20:51 06.11.2026
80 РЕАЛИСТ
До коментар #42 от "Анонимен":Мадуровките вашият Кирил Петков ги докато в България. Къса памет имате. Никой не е бил спиран да гласува. Кьорав карти не играе. При по висока избирателна активност, разгромът ви щеше да в по-голям. Забрави ли при изборът на Радев, когато направиха изберете задължителни, какъв бой ядохте.
20:52 06.11.2026
81 Камен
Съдбата на Модела Борисов ще се решава от това доколко могат да се еманципират от него полезните му идиоти от ПП и ДБ и ще бъдат ли те полезни за Радев и поне един път - полезни за страната си и за избирателите си.
Пред жълтопаветните има само два пътя - почват протести срещу кабинета на Радев и бойкотират избора на нов ВСС, с което за трети път провалят държавата, себе си и съдебната реформа и обслужват Борисов и Пеевски. Или си сядат на продънените трибуквени задни части в парламента и гласуват и избират нов ВСС заедно с Радевите хора. Всичко трето е ала бала, а “Ала бала с Президента” и шарлатански истории повече няма как да станат. Въпросът е дали вождовете на жълтопаветните племена от ПП и ДБ имат достатъчно акъл и свободна воля от зависимости към Пеевски и Борисов, за да постъпят по правилния начин. Всяка тяхна проява на алчност, чупки в кръста и сядане в скута на двамата им стари приятели ще завърши лошо за тях и този път не само с изборна катастофа.
20:54 06.11.2026
82 Серсемин
До коментар #73 от "Защо не е одобрена публикацията":Ти Слави ли искаш да издигнем? В Украйна нали си издигнаха един артист. Виж резултата.
На Слави му признавам това, че усопя да предизвика референдум - нещото от което политиците ни се страхуват. Грешката му е, че се съюзи със същите тези политици.
20:55 06.11.2026
83 Гелето
20:55 06.11.2026
84 Корнелия Нинова
🚛 Прогресистите нито могат, нито искат да го спрат. Даже обратно - правителството натиска газта на летящия камион до дупка.
1. Нов дълг от 9 млрд. евро. Само лихвата ще е 2 млрд. Тоест летим в дългова спирала.
2. Нов дефицит от 5 млрд.евро. Тоест камионът затъва в пропастта на свръхдефицит.
3. Инфлация от 4%. Тоест ще обедняваме още и още.
4. Нови и увеличени стари данъци.
👎 Управляващите изтупват народа като брашнян чувал. Ще плащаме повече данък сгради, осигуровки, акциз на горива, цигари, алкохол.
1. Нито дума, нито една , за борба със спекулата и озаптяване на цените.
2. Минимално увеличение на майчинство, детски, пенсии, което отдавна е изядено от инфлацията.
3. Никакви реформи.- нито административна, нито здравна, нито образователна, нищо,нищо.
4. Никакъв икономически план за производство, износ, инвестиции.
‼️ Това не е бюджет на вразумяването. Това е бюджет на обезумяването на "Прогресивна България" и обедняването на народа.
20:57 06.11.2026
85 От чужбина
До коментар #68 от "Суверенът":На площада са платени. Не е истинския суверен.
20:57 06.11.2026
86 007
20:58 06.11.2026
87 идиоти вън
20:58 06.11.2026
88 Петрохански мечти
Йотова ще изкара бе проблем и още един мандат за ужас на петроханците! Само гледайте!!
21:02 06.11.2026
89 Байчо
21:02 06.11.2026