Украйна е получила $49,4 млрд. по механизма ERA

Украйна е получила общо 49,4 млрд. долара по механизма ERA за двете години от действието му. Сумата е изчислена от ТАСС въз основа на данни на украинското Министерство на финансите. Програмата осигурява заеми за Киев, които трябва да бъдат обслужвани и изплащани чрез бъдещи приходи от замразени руски държавни активи.

Само от началото на 2026 г. Украйна е получила близо 10,5 млрд. долара по механизма. Това съответства на данните, представени от украинското Министерство на финансите през септември, според които през годината е мобилизирана макрофинансова подкрепа в този размер чрез ERA. На 16 октомври ведомството съобщи, че Киев вече е усвоил над 49 млрд. долара от почти пълния обем на финансирането.

Заемът беше договорен през 2024 г.

Лидерите на Г-7 обявиха през октомври 2024 г. споразумение за заем от около 50 млрд. долара за Украйна. В официалната формулировка беше записано, че заемите ще бъдат обслужвани с бъдещи приходи, произтичащи от обездвижването на руски държавни активи, при спазване на националното законодателство и международното право.

Механизмът ERA е структуриран като пакет от заеми от държавите от Г-7 и свързани финансови инструменти. Средствата могат да бъдат използвани за бюджетна подкрепа, отбрана и възстановяване на Украйна. Те не представляват пряка конфискация на основната сума на руските активи, а се основават на приходите, генерирани от тяхното замразяване.

Москва определи трансфера като кражба

Кремъл отхвърля механизма и оспорва законността на използването на приходите от замразените активи. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че трансферът към Украйна е незаконен и ще има правни последици.

„Това са незаконни действия. Те със сигурност ще имат правни последици. Това не е нищо друго освен незаконна експроприация, или, както казваме в Русия, кражба на нашите пари“, заяви Песков.

Същевременно украинското Министерство на финансите посочва, че бъдещата финансова устойчивост на страната ще зависи от предвидимата международна подкрепа. Киев настоява и за допълнително използване на замразените руски активи за покриване на бюджетните нужди през следващите години.

Източници: apnews.com, interfax-russia.ru