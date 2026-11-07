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Украйна е получила $49,4 млрд. по механизма ERA
  Тема: Украйна

Украйна е получила $49,4 млрд. по механизма ERA

7 Ноември, 2026 04:50 531 2

  • украйна-
  • замразени руски активи-
  • г-7-
  • ера-
  • дмитрий песков

Средствата са заеми, обезпечени с бъдещи приходи от замразени руски държавни активи. Само през 2026 г. подкрепата е близо 10,5 млрд. долара

Украйна е получила $49,4 млрд. по механизма ERA - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украйна е получила общо 49,4 млрд. долара по механизма ERA за двете години от действието му. Сумата е изчислена от ТАСС въз основа на данни на украинското Министерство на финансите. Програмата осигурява заеми за Киев, които трябва да бъдат обслужвани и изплащани чрез бъдещи приходи от замразени руски държавни активи.

Само от началото на 2026 г. Украйна е получила близо 10,5 млрд. долара по механизма. Това съответства на данните, представени от украинското Министерство на финансите през септември, според които през годината е мобилизирана макрофинансова подкрепа в този размер чрез ERA. На 16 октомври ведомството съобщи, че Киев вече е усвоил над 49 млрд. долара от почти пълния обем на финансирането.

Заемът беше договорен през 2024 г.

Лидерите на Г-7 обявиха през октомври 2024 г. споразумение за заем от около 50 млрд. долара за Украйна. В официалната формулировка беше записано, че заемите ще бъдат обслужвани с бъдещи приходи, произтичащи от обездвижването на руски държавни активи, при спазване на националното законодателство и международното право.

Механизмът ERA е структуриран като пакет от заеми от държавите от Г-7 и свързани финансови инструменти. Средствата могат да бъдат използвани за бюджетна подкрепа, отбрана и възстановяване на Украйна. Те не представляват пряка конфискация на основната сума на руските активи, а се основават на приходите, генерирани от тяхното замразяване.

Москва определи трансфера като кражба

Кремъл отхвърля механизма и оспорва законността на използването на приходите от замразените активи. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че трансферът към Украйна е незаконен и ще има правни последици.

„Това са незаконни действия. Те със сигурност ще имат правни последици. Това не е нищо друго освен незаконна експроприация, или, както казваме в Русия, кражба на нашите пари“, заяви Песков.

Същевременно украинското Министерство на финансите посочва, че бъдещата финансова устойчивост на страната ще зависи от предвидимата международна подкрепа. Киев настоява и за допълнително използване на замразените руски активи за покриване на бюджетните нужди през следващите години.

Източници: apnews.com, interfax-russia.ru


Украйна
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    04:54 07.11.2026

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    2 0 Отговор
    ЧЧУМО ММРЪСНА , ДО КОГА ЩЕ ККРАДЕТЕ , НАДХВЪРЛИХТЕ 800 МИЛЯРДА ООКРАДЕНИ , ОПЛЮСКАНИ ОТ ВАС И УУКРАИНСКАТА ХУНТА , ВСИЧКО НА ГЪРБА ЕВРОРОБИТЕ!!
    КУЪДЕ СА ОТЧЕТИТЕ ЗА ИЗХАРЧЕНИААТА ЧУДОВИЩНА СУМА !! ЧУДОВИЩНА ККОРУПЦИЯ , РАЗСЛЕДВАНЕ НА ХУНТАДЖИТЕ НА НАЙ-ВИСОКО НИВО , И ВЪПРЕКИ ТОВА ПРАЩАТЕ ОЩЕ И ОЩЕ МИЛЯРДИ !! ТОВА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ !! ВЕДНАГА СПРЕТЕ ПАРИТЕ , ЗНАЕТЕ ЧЕ ЩЕ ПОТЪНАТ В БАКОВИТЕ ВИ СМЕТКИ ,НА ВАШАТА ММАФИЯ И УУКРОМАФИЯТА ,ЩЕ ГИ ПОДЕЛИТЕ И ТОЧНО ЗА ТУЙ ГИ ГРАБИТЕ ОТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ! ККРАДЦИ УУБИЙЦИ !

    05:47 07.11.2026

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