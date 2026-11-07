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Тръмп: Постигнахме голям напредък в разговорите с Иран
  Тема: Иранската криза

Тръмп: Постигнахме голям напредък в разговорите с Иран

7 Ноември, 2026 04:45 557 2

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  • ормузки проток-
  • ядрена програма

Американският президент заяви, че САЩ контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Fox News съобщи, че Вашингтон обсъжда възможно възобновяване на военните операции на 9 ноември

Тръмп: Постигнахме голям напредък в разговорите с Иран - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е постигнат „голям напредък“ в разговорите с Иран за прекратяване на конфликта. Той говори пред репортери във Флорида в петък.

„Постигнахме голям напредък с Иран. Водим разговори с иранската страна. Ще видим докъде ще доведе това“, каза Тръмп.

Американският президент добави, че САЩ контролират корабоплаването през Ормузкия проток – стратегическия воден път, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол. Твърдението му идва на фона на продължаващото напрежение около свободата на корабоплаването в района.

Ограничен удар на остров Кешм

В петък американските въоръжени сили нанесоха ограничен удар по иранска противовъздушна система на остров Кешм, намиращ се в Ормузкия проток. Тръмп определи операцията като „малка“ и заяви, че системата е била неутрализирана за между пет и 15 минути.

Асошиейтед прес съобщи, че ударът е извършен, след като иранската система е изстреляла ракета по американски изтребител. Ирански държавни медии съобщиха за два взрива в района на острова.

Паралелно с военните действия Катар представи на Иран предложения за преодоляване на разногласията със САЩ по ядрената програма. Те предвиждат мерки за изграждане на доверие, включително облекчаване на американската блокада, освобождаване на част от замразените ирански средства и допускане на инспектори на Международната агенция за атомна енергия до ядрени обекти, атакувани от САЩ и Израел.

Според регионални представители предложението включва и временно отваряне на Ормузкия проток от Иран. След това Вашингтон и Техеран биха започнали по-широки разговори за запасите от високообогатен уран и останалите елементи от ядрената програма.

Иран поставя условия

По данни на Асошиейтед прес Иран засега не е готов да преговаря с администрацията на Тръмп по ядрените въпроси, ако САЩ не приемат основните му условия. Сред тях са вдигане на санкциите, размразяване на активи, компенсации за военните щети и прекратяване на бойните действия в региона, включително израелските операции в Ливан.

Международната агенция за атомна енергия оценява, че Иран разполага с 440,9 килограма уран, обогатен до 60 процента. Това е значително под нивото за оръжеен уран от 90 процента, но технически близо до него.

Дипломатическите усилия продължават с посредничеството на Катар и други държави. Според Axios вицепрезидентът Джей Ди Ванс участва от около две седмици в непреки разговори с Иран. Обсъжда се и възможността за техническа среща между представители на двете страни, но такава все още не е проведена.

Обсъжда се дата 9 ноември

На този фон Fox News съобщи, че администрацията на Тръмп обсъжда възможността за възобновяване на мащабни военни операции срещу Иран на 9 ноември. Според медията датата се разглежда като възможен оперативен прозорец заради новолунието и ограничената видимост през нощта.

Източници: apnews.com, foxnews.com, axios.com


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Да,

    2 0 Отговор
    даже в Ормуз един танкер като разбра, снощи сам се вряза в мина, от радост.

    04:50 07.11.2026

  • 2 Пак лъже

    3 0 Отговор
    Разговори няма! Иран постави условията си за мир, а Рижавият се мята като риба на сухо... Мосад го държи изкъсо с епщайн-компроматите.

    04:54 07.11.2026

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