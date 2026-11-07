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Тръмп подготвя нови смени в администрацията си
  Тема: Избори

Тръмп подготвя нови смени в администрацията си

7 Ноември, 2026 04:43 546 1

  • доналд тръмп-
  • стивън милър-
  • сузи уайлс-
  • пийт хегсет-
  • междинни избори

Президентът на САЩ потвърди, че може да уволни част от екипа си след изборната загуба на републиканците. Междувременно Стивън Милър поема поста началник на кабинета на Белия дом

Тръмп подготвя нови смени в администрацията си - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че подготвя кадрови промени в администрацията си след загубата на Републиканската партия на междинните избори. В интервю за предаването „60 минути“ на CBS, записано след вота, той заяви, че е възможно да уволни част от служителите си, но отказа да уточни кои.

„Да, малко“, отговори Тръмп на въпрос дали планира да освободи членове на администрацията. След това добави: „Харесвам кабинета си. Мисля, че е добър. Но може да направя няколко промени.“

Републиканците загубиха контрола над Камарата на представителите и Сената, което постави Белия дом под засилен политически натиск. Демократите ще поемат контрола над Конгреса през януари и се очаква да започнат разследвания по редица действия на администрацията.

Хегсет засега запазва подкрепата на президента

Тръмп заяви, че продължава да има доверие на министъра на отбраната Пийт Хегсет. „Имам“, каза президентът в отговор на въпрос дали вярва на ръководителя на Пентагона.

Изявлението дойде на фона на публикация на CBS News от 4 ноември, според която Тръмп е разговарял със свои съветници и е питал дали Хегсет трябва да остане на поста си. Медията цитира няколко източници, запознати с обсъжданията. Белият дом тогава заяви, че президентът има „пълно доверие“ на министъра.

Хегсет е сред служителите, за които се очаква да бъдат подложени на натиск от бъдещото демократическо мнозинство. CBS News съобщи, че преди изборите демократи вече са обсъждали възможност за процедура по импийчмънт срещу него.

Милър заменя Сузи Уайлс

Първата голяма промяна вече е обявена. Тръмп посочи Стивън Милър за нов началник на кабинета на Белия дом на мястото на Сузи Уайлс. Милър, който досега беше заместник-началник на кабинета и един от най-близките съветници на президента, ще встъпи в длъжност на 9 ноември.

„Исках да направя промяна“, каза Тръмп пред журналисти, след като обяви решението. Той определи работата на Уайлс като много добра, но добави: „Понякога в живота трябва да правиш ходове.“

Уайлс ще премине към политическата организация на Тръмп. Тя ръководеше президентската кампания през 2024 г. и беше началник на кабинета от първия ден на втория мандат на президента. CBS News съобщи, че оставката ѝ е била свързана с изборното поражение на републиканците.

Пълното интервю с Тръмп ще бъде излъчено в неделя по CBS. Дотогава не са обявени други конкретни имена на служители, които могат да бъдат сменени.

Източници: cbsnews.com, apnews.com


САЩ
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  • 1 Перо

    1 0 Отговор
    Тръмп трябва да се отърве, час по-скоро от ционисткото лоби, които го докараха до това положение!

    05:29 07.11.2026