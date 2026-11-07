Русия атакува Киев с балистични ракети и дронове, има ранени и разрушения

Руските сили нанесоха поредни ракетни и дронови удари по Киев и Киевска област през нощта срещу 7 ноември. В резултат на атаките има пострадали хора, повредени жилищни сгради и пожар в нежилищен обект, съобщават украинските власти.

При ракетната атака срещу украинската столица са пострадали двама души, на които се оказва медицинска помощ. Повредена е и сградата на детска градина в Соломенски район.

По предварителна информация на Киевската градска военна администрация балистичен удар е засегнал пететажна жилищна сграда в същия район. На друг адрес взривната вълна е повредила прозорците на жилищен блок. След атаката е избухнал пожар и в нежилищна сграда.

По-рано кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за експлозии в околностите на града и за руски ракетни удари по инфраструктурни обекти.

„Взривове в предградията на Киев. Врагът нанася удари по инфраструктурата с балистични ракети“, написа Кличко.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в нощното си видеообръщение, че украинското разузнаване разполага с информация за подготовка на нова руска атака. Според него възможните цели са енергийният сектор, мостовете през река Днепър и гражданската инфраструктура. Твърдението не е потвърдено от руската страна.

Киев е под натиск заради ударите по инфраструктурата

Предупреждението идва на фона на тежки последици от предишните руски атаки. В Киев има продължителни прекъсвания на електричеството и водоснабдяването, а недостигът на противовъздушни средства затруднява защитата срещу бързо движещи се ракети и дронове.

Мостове над Днепър също са били атакувани, което е довело до затруднения в движението. Прекъсванията на електрозахранването са нарушавали и работата на метрото. Президентът Зеленски и кметът Кличко си размениха обвинения за подготовката на столицата за зимата и защитата на ключовите обекти.

Мъж беше изваден изпод развалините в Киевска област

Паралелно с атаката срещу столицата руски дрон е поразил частен дом в село Богдановка, Броварски район, Киевска област. Вследствие на удара сградата е разрушена и е избухнал пожар.

Под отломките се оказало възрастно семейство. Жената, родена през 1960 г., успяла да се измъкне сама, докато спасителите от украинската Държавна служба за извънредни ситуации деблокирали и извадили съпруга ѝ, роден през 1951 г.

И двамата са получили наранявания. По данни на спасителните служби мъжът е бил изваден жив, а пожарът в къщата е потушен.

Първоначалната информация за атаката беше разпространена от ръководителя на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко. По данни на местните власти жената е получила остра стресова реакция, а мъжът е с множество осколъчни рани по главата и тялото, както и изгаряния по лицето.

180 бойни сблъсъка за денонощие

Междувременно Генералният щаб на украинските въоръжени сили отчете 180 бойни сблъсъка по фронтовата линия за 6 ноември.

Според вечерната сводка руските сили са извършили 53 въздушни удара и са хвърлили 170 управляеми авиационни бомби. Използвани са и 3638 дрона камикадзе, а броят на артилерийските и другите обстрели срещу населени места и позиции на украинската армия е достигнал 1746.

Сред направленията с отчетени руски атаки са Константиновското с 15 нападения, Гуляйполското с осем и Лиманското със седем. Украинският Генерален щаб съобщава още за пет атаки на Южно-Слобожанското направление и четири на Покровското.

Атаки преди планираните разговори

Новият ракетен удар е извършен три дни преди планираните разговори с участието на украински и руски представители в Абу Даби. Срещите, насрочени за 10 и 11 ноември, са част от дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Засега няма данни дали атаката ще промени графика им.

Източници: thestar.com.my, internazionale.it