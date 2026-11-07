Русия атакува Киев с балистични ракети и дронове, има ранени и разрушения

При ракетната атака срещу украинската столица са пострадали двама души, на които се оказва медицинска помощ. Повредена е и сградата на детска градина в Соломенски район.
По предварителна информация на Киевската градска военна администрация балистичен удар е засегнал пететажна жилищна сграда в същия район. На друг адрес взривната вълна е повредила прозорците на жилищен блок. След атаката е избухнал пожар и в нежилищна сграда.
По-рано кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за експлозии в околностите на града и за руски ракетни удари по инфраструктурни обекти.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви в нощното си видеообръщение, че украинското разузнаване разполага с информация за подготовка на нова руска атака. Според него възможните цели са енергийният сектор, мостовете през река Днепър и гражданската инфраструктура. Твърдението не е потвърдено от руската страна.
Киев е под натиск заради ударите по инфраструктурата
Предупреждението идва на фона на тежки последици от предишните руски атаки. В Киев има продължителни прекъсвания на електричеството и водоснабдяването, а недостигът на противовъздушни средства затруднява защитата срещу бързо движещи се ракети и дронове.
Мостове над Днепър също са били атакувани, което е довело до затруднения в движението. Прекъсванията на електрозахранването са нарушавали и работата на метрото. Президентът Зеленски и кметът Кличко си размениха обвинения за подготовката на столицата за зимата и защитата на ключовите обекти.
Мъж беше изваден изпод развалините в Киевска област
Паралелно с атаката срещу столицата руски дрон е поразил частен дом в село Богдановка, Броварски район, Киевска област. Вследствие на удара сградата е разрушена и е избухнал пожар.
Под отломките се оказало възрастно семейство. Жената, родена през 1960 г., успяла да се измъкне сама, докато спасителите от украинската Държавна служба за извънредни ситуации деблокирали и извадили съпруга ѝ, роден през 1951 г.
И двамата са получили наранявания. По данни на спасителните служби мъжът е бил изваден жив, а пожарът в къщата е потушен.
Първоначалната информация за атаката беше разпространена от ръководителя на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко. По данни на местните власти жената е получила остра стресова реакция, а мъжът е с множество осколъчни рани по главата и тялото, както и изгаряния по лицето.
180 бойни сблъсъка за денонощие
Междувременно Генералният щаб на украинските въоръжени сили отчете 180 бойни сблъсъка по фронтовата линия за 6 ноември.
Според вечерната сводка руските сили са извършили 53 въздушни удара и са хвърлили 170 управляеми авиационни бомби. Използвани са и 3638 дрона камикадзе, а броят на артилерийските и другите обстрели срещу населени места и позиции на украинската армия е достигнал 1746.
Сред направленията с отчетени руски атаки са Константиновското с 15 нападения, Гуляйполското с осем и Лиманското със седем. Украинският Генерален щаб съобщава още за пет атаки на Южно-Слобожанското направление и четири на Покровското.
Атаки преди планираните разговори
Новият ракетен удар е извършен три дни преди планираните разговори с участието на украински и руски представители в Абу Даби. Срещите, насрочени за 10 и 11 ноември, са част от дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Засега няма данни дали атаката ще промени графика им.
Източници: thestar.com.my, internazionale.it
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Безсилното gжygжe Путин
Коментиран от #16
04:17 07.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Нищо ново като цяло 🤔
Коментиран от #27
04:20 07.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЖивБоклук си
До коментар #6 от "м не":значи.
Коментиран от #9
04:25 07.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Асан
Коментиран от #25
04:27 07.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Браво!
До коментар #6 от "м не":Един руснак да видя, да е научил български.
04:28 07.11.2026
13 хихи
Коментиран от #23
04:28 07.11.2026
14 хахахахха
До коментар #11 от "Смени си памперса, че":ще те храня с тях,защо да хабя матерял, всичко руско е ценно
Коментиран от #18, #35
04:29 07.11.2026
15 Не се ядосвай,
До коментар #9 от "хахахахха":почна да бъркаш българския с руския. Не се казва поломен, а начупен.
Коментиран от #17, #19, #21
04:30 07.11.2026
16 Контранаступ
До коментар #1 от "Безсилното gжygжe Путин":Германия вече не може да доставя системи за противовъздушна отбрана Patriot на Украйна поради риск от компрометиране на собствената ѝ отбрана, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус в интервю за Funke .
Коментиран от #20
04:30 07.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 хахахахха
До коментар #15 от "Не се ядосвай,":добре де начупен ще си,щом виждаш разлика
Коментиран от #24
04:34 07.11.2026
20 Нищо.
До коментар #16 от "Контранаступ":Чу ли че демократите в САЩ подготвят гласуване от конгреса(където са с голямо мнозинство) огромна военна помощ за Украйна?
Ако не си, извинявай че точно аз ти казах лошата новина.
Коментиран от #22
04:36 07.11.2026
21 хахахахха
До коментар #15 от "Не се ядосвай,":даже под една друга статия чакам да ми покажат и с какво точно ще ви галя,ама се съмнявам да одобрят
04:36 07.11.2026
22 хахахахха
До коментар #20 от "Нищо.":да дават,повече унищожени територии ще има в укрия
Коментиран от #26
04:38 07.11.2026
23 хихи
До коментар #13 от "хихи":до тук 5 блондинки цъкнаха минус
Коментиран от #28
04:43 07.11.2026
24 Бъркаш.
До коментар #19 от "хахахахха":Оня беше друг. Аз само те поправям.
Много лошав си бил.
Що тъй?
Коментиран от #29
04:43 07.11.2026
25 37478
До коментар #10 от "Асан":Асане, Асане, та е–е кой те фане.
04:43 07.11.2026
26 Българи
До коментар #22 от "хахахахха":И какво унищожиха руснаците в Украйна?
Унищожиха Източните провинции, където се говореше руски език. Хора, които наричате руснаци. Прогонени или избити. Московските руснаци, освободиха украинските руснаци от живота. Истинска денацификация!
И това ти е смешно?
Коментиран от #32
04:44 07.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 хахахахха
До коментар #26 от "Българи":а в киев как е,нещо да кажеш как са там
04:51 07.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Шоумен
Сделката за дизела се оказа капан. Дончо всъщност е разрешил на Украйна да удря по рафинериите на агресора.
04:52 07.11.2026
35 Глей, глей
До коментар #14 от "хахахахха":"Шаман от Бурятия ще принесе в жертва 60 камили "в чест на славянските богове", за да донесат победа на Русия над Украйна". статия в "Petel bg"
04:53 07.11.2026