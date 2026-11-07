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Русия атакува Киев с балистични ракети и дронове, има ранени и разрушения
  Тема: Украйна

Русия атакува Киев с балистични ракети и дронове, има ранени и разрушения

7 Ноември, 2026 04:13, обновена 7 Ноември, 2026 04:26 798 35

  • киев-
  • русия-
  • украйна-
  • ракетна атака-
  • володимир зеленски

Двама души пострадаха при ударите в украинската столица, спасители извадиха мъж изпод развалините на разрушена къща в Киевска област. На фронта са регистрирани 180 бойни сблъсъка за денонощие.

Русия атакува Киев с балистични ракети и дронове, има ранени и разрушения - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg
Руските сили нанесоха поредни ракетни и дронови удари по Киев и Киевска област през нощта срещу 7 ноември. В резултат на атаките има пострадали хора, повредени жилищни сгради и пожар в нежилищен обект, съобщават украинските власти.

При ракетната атака срещу украинската столица са пострадали двама души, на които се оказва медицинска помощ. Повредена е и сградата на детска градина в Соломенски район.

По предварителна информация на Киевската градска военна администрация балистичен удар е засегнал пететажна жилищна сграда в същия район. На друг адрес взривната вълна е повредила прозорците на жилищен блок. След атаката е избухнал пожар и в нежилищна сграда.

По-рано кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за експлозии в околностите на града и за руски ракетни удари по инфраструктурни обекти.

„Взривове в предградията на Киев. Врагът нанася удари по инфраструктурата с балистични ракети“, написа Кличко.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в нощното си видеообръщение, че украинското разузнаване разполага с информация за подготовка на нова руска атака. Според него възможните цели са енергийният сектор, мостовете през река Днепър и гражданската инфраструктура. Твърдението не е потвърдено от руската страна.

Киев е под натиск заради ударите по инфраструктурата

Предупреждението идва на фона на тежки последици от предишните руски атаки. В Киев има продължителни прекъсвания на електричеството и водоснабдяването, а недостигът на противовъздушни средства затруднява защитата срещу бързо движещи се ракети и дронове.

Мостове над Днепър също са били атакувани, което е довело до затруднения в движението. Прекъсванията на електрозахранването са нарушавали и работата на метрото. Президентът Зеленски и кметът Кличко си размениха обвинения за подготовката на столицата за зимата и защитата на ключовите обекти.

Мъж беше изваден изпод развалините в Киевска област

Паралелно с атаката срещу столицата руски дрон е поразил частен дом в село Богдановка, Броварски район, Киевска област. Вследствие на удара сградата е разрушена и е избухнал пожар.

Под отломките се оказало възрастно семейство. Жената, родена през 1960 г., успяла да се измъкне сама, докато спасителите от украинската Държавна служба за извънредни ситуации деблокирали и извадили съпруга ѝ, роден през 1951 г.

И двамата са получили наранявания. По данни на спасителните служби мъжът е бил изваден жив, а пожарът в къщата е потушен.

Първоначалната информация за атаката беше разпространена от ръководителя на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко. По данни на местните власти жената е получила остра стресова реакция, а мъжът е с множество осколъчни рани по главата и тялото, както и изгаряния по лицето.

180 бойни сблъсъка за денонощие

Междувременно Генералният щаб на украинските въоръжени сили отчете 180 бойни сблъсъка по фронтовата линия за 6 ноември.

Според вечерната сводка руските сили са извършили 53 въздушни удара и са хвърлили 170 управляеми авиационни бомби. Използвани са и 3638 дрона камикадзе, а броят на артилерийските и другите обстрели срещу населени места и позиции на украинската армия е достигнал 1746.

Сред направленията с отчетени руски атаки са Константиновското с 15 нападения, Гуляйполското с осем и Лиманското със седем. Украинският Генерален щаб съобщава още за пет атаки на Южно-Слобожанското направление и четири на Покровското.

Атаки преди планираните разговори

Новият ракетен удар е извършен три дни преди планираните разговори с участието на украински и руски представители в Абу Даби. Срещите, насрочени за 10 и 11 ноември, са част от дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Засега няма данни дали атаката ще промени графика им.

Източници: thestar.com.my, internazionale.it


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Безсилното gжygжe Путин

    14 10 Отговор
    атакува от яд цивилни домове, болници, училища, църкви, магазини, пазари, пътнически влакове и автобуси.

    Коментиран от #16

    04:17 07.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нищо ново като цяло 🤔

    16 11 Отговор
    Безсилието на фашистите става все по-явно и отчаяно. Вече пета година не могат да сломят Украйна и тероризират градовете.

    Коментиран от #27

    04:20 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЖивБоклук си

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "м не":

    значи.

    Коментиран от #9

    04:25 07.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Асан

    6 6 Отговор
    Да би мирно седяло,балистика не би видяло!А какво ще стане с Киив след удар с другия материал,дето гъби прави,не може да си представи кличко и просяка?Дано поумнеят тия идиоти!

    Коментиран от #25

    04:27 07.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Браво!

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "м не":

    Един руснак да видя, да е научил български.

    04:28 07.11.2026

  • 13 хихи

    2 6 Отговор
    Това заглавие трябва да е мислено от ..... не вярвам да е от изкуствен интелект, от блондинка също не вярам да е!?! Сигурно е от някоя боядисана блондинка(да я мислят за умна)

    Коментиран от #23

    04:28 07.11.2026

  • 14 хахахахха

    1 8 Отговор

    До коментар #11 от "Смени си памперса, че":

    ще те храня с тях,защо да хабя матерял, всичко руско е ценно

    Коментиран от #18, #35

    04:29 07.11.2026

  • 15 Не се ядосвай,

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "хахахахха":

    почна да бъркаш българския с руския. Не се казва поломен, а начупен.

    Коментиран от #17, #19, #21

    04:30 07.11.2026

  • 16 Контранаступ

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Безсилното gжygжe Путин":

    Германия вече не може да доставя системи за противовъздушна отбрана Patriot на Украйна поради риск от компрометиране на собствената ѝ отбрана, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус в интервю за Funke .

    Коментиран от #20

    04:30 07.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Не се ядосвай,":

    добре де начупен ще си,щом виждаш разлика

    Коментиран от #24

    04:34 07.11.2026

  • 20 Нищо.

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Контранаступ":

    Чу ли че демократите в САЩ подготвят гласуване от конгреса(където са с голямо мнозинство) огромна военна помощ за Украйна?
    Ако не си, извинявай че точно аз ти казах лошата новина.

    Коментиран от #22

    04:36 07.11.2026

  • 21 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Не се ядосвай,":

    даже под една друга статия чакам да ми покажат и с какво точно ще ви галя,ама се съмнявам да одобрят

    04:36 07.11.2026

  • 22 хахахахха

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Нищо.":

    да дават,повече унищожени територии ще има в укрия

    Коментиран от #26

    04:38 07.11.2026

  • 23 хихи

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "хихи":

    до тук 5 блондинки цъкнаха минус

    Коментиран от #28

    04:43 07.11.2026

  • 24 Бъркаш.

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "хахахахха":

    Оня беше друг. Аз само те поправям.
    Много лошав си бил.
    Що тъй?

    Коментиран от #29

    04:43 07.11.2026

  • 25 37478

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Асан":

    Асане, Асане, та е–е кой те фане.

    04:43 07.11.2026

  • 26 Българи

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "хахахахха":

    И какво унищожиха руснаците в Украйна?

    Унищожиха Източните провинции, където се говореше руски език. Хора, които наричате руснаци. Прогонени или избити. Московските руснаци, освободиха украинските руснаци от живота. Истинска денацификация!



    И това ти е смешно?

    Коментиран от #32

    04:44 07.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Българи":

    а в киев как е,нещо да кажеш как са там

    04:51 07.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Шоумен

    2 1 Отговор
    Тръмп и Зеленски прецакаха късия диктатор.
    Сделката за дизела се оказа капан. Дончо всъщност е разрешил на Украйна да удря по рафинериите на агресора.

    04:52 07.11.2026

  • 35 Глей, глей

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "хахахахха":

    "Шаман от Бурятия ще принесе в жертва 60 камили "в чест на славянските богове", за да донесат победа на Русия над Украйна". статия в "Petel bg"

    04:53 07.11.2026

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