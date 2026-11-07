Лъв XIV започна обиколката си в Южна Америка с призив за грижа

Папа Лъв XIV започна 12-дневната си обиколка в Южна Америка с пристигане в Монтевидео и послание за човешкото достойнство, грижата за уязвимите и отговорността на властта към обществото. Уругвай е първата спирка от пътуването, което ще продължи в Аржентина и Перу.

Самолетът с папата, неговия екип и придружаващите го журналисти излетя от Рим в 7:05 часа. Полетът продължи около 13 часа и половина. Това е първото голямо международно пътуване на Лъв XIV след операцията за отстраняване на раков тумор от десния му бял дроб.

По време на полета папата разговаря с журналисти и призна, че някои хора са се съмнявали дали ще успее да осъществи обиколката. „Признавам, че още от първия ден нямах съмнения и бях убеден, че това пътуване трябва да се състои“, каза той. Лъв XIV добави, че се чувства „може би по-добре“, отколкото изглежда, и благодари на Бог и лекарите за възстановяването си.

Посрещане в Монтевидео

Папата пристигна на летището в Монтевидео, където беше посрещнат от президента Яманду Орси. Две деца му поднесоха цветя, след което Лъв XIV премина покрай почетния караул и се отправи към центъра на града.

По-късно той се придвижи с папамобила към площад „Независимост“. Според оценката на Ватикана около 30 000 души са се събрали, за да го видят и да присъстват на първото му публично събитие в Уругвай. Папата поздрави множеството, а хората скандираха: „Папа Лъв, Уругвай е с теб!“

Послание за държавата, семейството и здравеопазването

В първата си реч пред представители на властта, гражданското общество и дипломатическия корпус Лъв XIV постави акцент върху ролята на институциите и общото благо. Той припомни 40-те години непрекъсната демокрация в Уругвай и заяви, че публичната власт трябва да служи на обществото и да действа в рамките на закона.

Папата говори и за бъдещите поколения, природните ресурси и енергията. Той посочи прехода на Уругвай към електрическа мрежа, разчитаща почти изцяло на възобновяеми източници, но отбеляза, че това създава нови задачи в транспорта, производството и използването на земята, водата и енергията.

В речта си Лъв XIV защити защитата на неродения живот и подкрепата за родителите. Той настоя, че хората, които са болни, бедни, безработни или зависят от чужда помощ, не губят своето място в обществото. „Всеки носи отговорност да гарантира, че всеки човек може да живее достойно, да получи необходимите грижи и да бъде придружаван до естествения край на живота си“, каза папата. Посланието беше отправено на фона на уругвайските закони за аборта и асистираната смърт, които се различават от католическото учение.

Лъв XIV засегна и промените в труда, предизвикани от технологиите и изкуствения интелект. Според него новите технологии трябва да разширяват човешките възможности и да улесняват работата, без човекът да бъде свеждан до заменим елемент в производствения процес.

Вечерна молитва в катедралата

След срещата с президента Орси папата посети катедралата на Монтевидео, където отслужи вечерня с епископи, свещеници, дякони, монаси, монахини и семинаристи. Преди службата той получи ключа на града и се помоли пред гроба на блажения Хасинто Вера, първия епископ на Уругвай.

В проповедта си Лъв XIV призова духовниците да бъдат близо до страдащите и да показват в делата си милосърдието, което проповядват. Той насърчи молитвите за нови свещенически и монашески призвания, след като междудиоцезната семинария в Уругвай не е имала нови кандидати през 2024 г.

На 7 ноември папата ще посети Пайсанду, където ще отслужи литургия, а по-късно ще се срещне с жители на квартал Касавале, представители на образователната общност и млади хора. След Уругвай маршрутът му продължава към Аржентина и Перу.

Източници: apnews.com