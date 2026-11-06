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Доналд Тръмп обяви Овалния кабинет за национален паметник

Доналд Тръмп обяви Овалния кабинет за национален паметник

6 Ноември, 2026 21:03 561 8

  • доналд тръмп-
  • овален кабинет-
  • белият дом-
  • национален паметник-
  • междинни избори-
  • републиканска партия

Прокламацията предвижда защита от съществени архитектурни промени, но не забранява всички бъдещи промени

Доналд Тръмп обяви Овалния кабинет за национален паметник - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа прокламация, с която обяви Овалния кабинет, външния Овален кабинет и Залата на кабинета в Белия дом за национален паметник. Решението беше представено след поражението на републиканците на междинните избори и има за цел да запази направените промени в интериора на президентските помещения.

„Постигнахме невероятни победи в този кабинет. Ето защо го обявяваме за национален паметник, за да не могат глупави хора да го докоснат, унищожат или обезобразят“, заяви Тръмп.

Какво предвижда прокламацията

Документът е издаден на основание на Закона за антиките, който позволява на президента да обявява исторически обекти и структури върху федерална собственост за национални паметници. Според прокламацията Белият дом и теренът му вече са национална историческа забележителност, но Овалният кабинет заслужава отделно признание и специално управление заради ролята си в историята на американското президентство.

На министъра на вътрешните работи е възложено, чрез Службата за националните паркове, да изготви план за управление. Той трябва да защитава историческия характер и архитектурната цялост на помещенията, както и да предвижда документация, преглед и оценка на алтернативите при предложения за съществена промяна или разрушаване.

Промените не са напълно забранени

В текста на прокламацията не е записано, че документът трябва да бъде одобрен от Конгреса, за да влезе в сила. Напротив, той е формулиран като действащо президентско решение. Документът изрично посочва, че не ограничава правомощията на президента да сменя обзавеждането или да извършва обичайни оперативни и охранителни промени, стига те да не увреждат съществено историческата структура и архитектурния характер.

Прокламацията също така не променя действащите изключения за Белия дом по закона за опазване на историческото наследство и не ограничава правомощията на Конгреса върху федералната собственост. Това означава, че твърдението, че бъдещите президенти ще се нуждаят във всеки случай от изрично одобрение на Конгреса за промени в Овалния кабинет и Залата на кабинета, не следва от публикувания текст на документа.

Източници: focus-news.net, apnews.com, investing.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 6 ТРЪМП НАШ

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    ТРЪМП НАШ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА

    НЯМА ДА ПЛЮЕТЕ
    ПО АГЕНТ КРАСНОВ.

    АКО НЕ БЕШЕ РИЖАВИЯ
    ПУТИН ВЕЧЕ ЩЕШЕ ДА ИСКА
    СПИРАНЕ НА ОБОСРАЦИЯТА

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  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дрон, дрон, та пляс

    0 0 Отговор
    Тоя вече се попикава, а още се оптва акъл да два. Той и Наполеон е бил много амбициозен, но накрая когато годините и здравето го събарят сам се довършва.

    21:56 06.11.2026