Потвърдено: ЕС изпраща общ екип на срещата за Украйна в Абу Даби

Европейският съюз ще изпрати съвместен екип от висши представители на предстоящите разговори за Украйна в Абу Даби, потвърди председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Срещата между делегации на САЩ, Русия и Украйна е насрочена за 10 и 11 ноември.
„ЕС ще присъства заедно с нашите партньори“, заяви фон дер Лайен след разговор с украинския президент Володимир Зеленски. По думите ѝ свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена, а тя е потвърдила подкрепата си за призива на Зеленски за прекратяване на огъня, което да обхваща хранителната и енергийната инфраструктура.
Екипът на ЕС ще бъде ръководен от Бьорн Зайберт, началник на кабинета на фон дер Лайен, и Анна-Мария Бура, главен съветник по външната политика на председателя на Европейския съвет Антониу Коща. Участието беше потвърдено и от говорител на Европейския съвет.
Към европейския екип ще се присъединят представители на Франция, Германия и Великобритания на равнище съветници по националната сигурност. НАТО ще изпрати началника на кабинета Джефри ван Леувен. Тази формула разширява първоначално планирания тристранен формат между Вашингтон, Москва и Киев.
ЕС настоява да участва в решенията за европейската сигурност
„В такива дискусии ЕС трябва да присъства“, заяви говорителят на Европейската комисия Паула Пиньо, коментирайки обсъжданията за бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Тя подчерта, че въпросите, които засягат сигурността на Съюза, са от неговата компетентност.
Европейските представители са готови и за пряк разговор с руската делегация, но към момента не е ясно дали такава среща ще се състои. Москва по-рано заяви, че европейците няма да бъдат допуснати до основната маса на преговорите.
Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви в неделя, че европейците ще бъдат добре представени, а Франция със сигурност ще участва. Той уточни, че все още не е решено кой точно ще представлява Париж.
Американската делегация ще включва специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Украйна ще бъде представлявана от екип, ръководен от Рустем Умеров, а руската делегация ще оглави Владимир Медински. Очаква се разговорите да се съсредоточат върху гаранциите за сигурност за Украйна и Русия, както и върху бъдещата сигурност на Европа.
Потвърждението за участието на ЕС дойде след писмо на италианския премиер Джорджа Мелони до Коща, в което тя настоя за по-единна европейска позиция и за ясно определен представител на Съюза. В отговор Коща е заявил, че въпросът ще бъде обсъден на неформалната среща на европейските лидери в Дъблин след разговорите в Абу Даби.
Източници: euronews.com, investing.com, apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да ама не
14:06 09.11.2026
2 Пич
Така се е скрила от страх, че и украинците не го знаят къде е!!!
Коментиран от #14
14:06 09.11.2026
3 Госあ
14:06 09.11.2026
4 разумен
14:07 09.11.2026
5 Коко
14:08 09.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мит
14:09 09.11.2026
9 Краси
Коментиран от #12, #34
14:09 09.11.2026
10 Екскурзия до Дубай
14:09 09.11.2026
11 Сатана Z
14:11 09.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сандо
14:12 09.11.2026
14 Що бе?
До коментар #2 от "Пич":Дедо Пусьо с пилешкият мозък могат ли да го намерят из бункерите?
Коментиран от #15
14:13 09.11.2026
15 Пич
До коментар #14 от "Що бе?":Дедо ти Путин никой не го търси, щото се строяват в права редица пред него, и се изпъват мирно!!!
14:18 09.11.2026
16 Зелю ли ги е канил
Ние европейските граждани плащаме сметката за оръжията американците пляскат с ръце доволни а зельо ги препродава и купува Бело и злато.
14:18 09.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Отреазвяващ
Коментиран от #20
14:29 09.11.2026
20 Гробар
До коментар #19 от "Отреазвяващ":Императорите винаги имат нужда от шутове да ги веселят. Явно този път зеленият таракан не им е достатъчен.
14:30 09.11.2026
21 бензинджиите с ракети
ну паГади
...
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
14:37 09.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Какво се случва?
До коментар #17 от "Павлов":Кажи бързо?
14:40 09.11.2026
24 ХХАА
14:46 09.11.2026
25 Счетно
14:51 09.11.2026
26 ЧОВЕК
Коментиран от #29
14:58 09.11.2026
27 ДА БЕ АМА
14:59 09.11.2026
28 Историк
15:00 09.11.2026
29 Соломон
До коментар #26 от "ЧОВЕК":Да отиват там за да няма мир.Ама руский мир
Коментиран от #33
15:00 09.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Някой
15:04 09.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Емил
До коментар #9 от "Краси":ЕС никой не го караше да се намесва в тази война!!!
15:06 09.11.2026
35 Кой ги е канил
Коментиран от #44
15:06 09.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Соломон
До коментар #33 от "Споко, Сиси":Ама разбира се че не само хубаво орат ами засяват със слънчоглед.Защото всеки руски турист носи в джобчето си слънчоглед
Коментиран от #54
15:08 09.11.2026
38 Даже и НАТО
15:10 09.11.2026
39 анализатор
15:11 09.11.2026
40 Тошо
15:11 09.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 И какво ще търсят там
15:14 09.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Значи
15:17 09.11.2026
46 Урсуло,
да се настаните на централно място на одъра!
15:20 09.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 000
15:21 09.11.2026
49 Хихихи
15:21 09.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Боко
До коментар #44 от "Е па и ти си никой":Бегай сит аслан да им помагаш …
15:23 09.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Давид
15:25 09.11.2026
54 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #37 от "Соломон":Сюлеймани ,ти още носиш в анна.алла си следи от моите бели човечета .
15:25 09.11.2026
55 Ха ха
Коментиран от #61
15:26 09.11.2026
56 686356939
15:27 09.11.2026
57 Има си приказка за това
15:27 09.11.2026
58 Аре бре ....
15:28 09.11.2026
59 Един
Коментиран от #67
15:28 09.11.2026
60 Цвете
15:30 09.11.2026
61 така е
До коментар #55 от "Ха ха":европейските навлеци ще стоят пред вратата на залата, в която се водят преговорите. После може и да ги информират какво са решили. Ако преценят това за необходимо.
15:30 09.11.2026
62 Аре бре ....
15:31 09.11.2026
63 Георги
15:31 09.11.2026
64 Ами лошо няма
15:32 09.11.2026
65 със сигурност всички ще участват
15:32 09.11.2026
66 не може да бъде
15:33 09.11.2026
67 Мисля че Путин
До коментар #59 от "Един":Ще прати на кабинета... чистачката....новото и ще е достатъчно отчитайки другите пристстващи
15:33 09.11.2026
68 със сигурност всички ще "участват"
Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна...... Няма с кого да се преговарят ...
15:35 09.11.2026
69 EДГAP KEИСИ
15:35 09.11.2026
70 Офффф
15:35 09.11.2026
71 Цвете
15:36 09.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Хайо
15:37 09.11.2026
74 Деференциали мазни
15:38 09.11.2026