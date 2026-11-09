Новини
Свят »
Потвърдено: ЕС изпраща общ екип на срещата за Украйна в Абу Даби
  Тема: Украйна

Потвърдено: ЕС изпраща общ екип на срещата за Украйна в Абу Даби

9 Ноември, 2026 14:03 2 373 74

  • европейски съюз-
  • украйна-
  • абу даби-
  • мирни преговори-
  • русия

Европейската комисия и Европейският съвет ще участват в разговорите на 10 и 11 ноември заедно с представители на Франция, Германия и Великобритания

Потвърдено: ЕС изпраща общ екип на срещата за Украйна в Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз ще изпрати съвместен екип от висши представители на предстоящите разговори за Украйна в Абу Даби, потвърди председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Срещата между делегации на САЩ, Русия и Украйна е насрочена за 10 и 11 ноември.

„ЕС ще присъства заедно с нашите партньори“, заяви фон дер Лайен след разговор с украинския президент Володимир Зеленски. По думите ѝ свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена, а тя е потвърдила подкрепата си за призива на Зеленски за прекратяване на огъня, което да обхваща хранителната и енергийната инфраструктура.

Още новини от Украйна

Екипът на ЕС ще бъде ръководен от Бьорн Зайберт, началник на кабинета на фон дер Лайен, и Анна-Мария Бура, главен съветник по външната политика на председателя на Европейския съвет Антониу Коща. Участието беше потвърдено и от говорител на Европейския съвет.

Към европейския екип ще се присъединят представители на Франция, Германия и Великобритания на равнище съветници по националната сигурност. НАТО ще изпрати началника на кабинета Джефри ван Леувен. Тази формула разширява първоначално планирания тристранен формат между Вашингтон, Москва и Киев.

ЕС настоява да участва в решенията за европейската сигурност

„В такива дискусии ЕС трябва да присъства“, заяви говорителят на Европейската комисия Паула Пиньо, коментирайки обсъжданията за бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Тя подчерта, че въпросите, които засягат сигурността на Съюза, са от неговата компетентност.

Европейските представители са готови и за пряк разговор с руската делегация, но към момента не е ясно дали такава среща ще се състои. Москва по-рано заяви, че европейците няма да бъдат допуснати до основната маса на преговорите.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви в неделя, че европейците ще бъдат добре представени, а Франция със сигурност ще участва. Той уточни, че все още не е решено кой точно ще представлява Париж.

Американската делегация ще включва специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Украйна ще бъде представлявана от екип, ръководен от Рустем Умеров, а руската делегация ще оглави Владимир Медински. Очаква се разговорите да се съсредоточат върху гаранциите за сигурност за Украйна и Русия, както и върху бъдещата сигурност на Европа.

Потвърждението за участието на ЕС дойде след писмо на италианския премиер Джорджа Мелони до Коща, в което тя настоя за по-единна европейска позиция и за ясно определен представител на Съюза. В отговор Коща е заявил, че въпросът ще бъде обсъден на неформалната среща на европейските лидери в Дъблин след разговорите в Абу Даби.

Източници: euronews.com, investing.com, apnews.com


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да ама не

    70 2 Отговор
    ще ми изпратят ..........................ха ха ха.

    14:06 09.11.2026

  • 2 Пич

    90 2 Отговор
    Като не могат да намерят Зелю да преговаря....
    Така се е скрила от страх, че и украинците не го знаят къде е!!!

    Коментиран от #14

    14:06 09.11.2026

  • 3 Госあ

    89 1 Отговор
    Е на такива им се вика паркетни лъвове 😆😆😆

    14:06 09.11.2026

  • 4 разумен

    104 1 Отговор
    ДА...ЩЕ У ЧАСТВАТ АМА КАТО СЕРВИТЬОРИ

    14:07 09.11.2026

  • 5 Коко

    79 1 Отговор
    Може би, ама не сега. Могат да си купят самолетни билети и се настанят в хотел. Телефонните разговори също са разрешени.

    14:08 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мит

    79 3 Отговор
    С една дума всички евро държави дето водиха война срещу Русия си изпращат представители,с което се легитимират .

    14:09 09.11.2026

  • 9 Краси

    7 95 Отговор
    Напълно нормално е в преговорите, касаещи войната, водеща се на територията на Европа да участва и ЕС. Другото би било пълна порнография

    Коментиран от #12, #34

    14:09 09.11.2026

  • 10 Екскурзия до Дубай

    76 2 Отговор
    За сметка на европейските граждани и селяни

    14:09 09.11.2026

  • 11 Сатана Z

    80 3 Отговор
    Евро шушумигите никой не ги е канил ,ама се натискат и то някакви чиновници от които нищо не зависи идвам асистентката на фюрерката Урсула ,която я държи на каишка да не прави резки движения.

    14:11 09.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сандо

    84 2 Отговор
    Ако ще и десет екипа да изпратят те само ще обикалят около стаята и ще подсмърчат.На масата няма място за тях.Засега.

    14:12 09.11.2026

  • 14 Що бе?

    5 62 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Дедо Пусьо с пилешкият мозък могат ли да го намерят из бункерите?

    Коментиран от #15

    14:13 09.11.2026

  • 15 Пич

    58 6 Отговор

    До коментар #14 от "Що бе?":

    Дедо ти Путин никой не го търси, щото се строяват в права редица пред него, и се изпъват мирно!!!

    14:18 09.11.2026

  • 16 Зелю ли ги е канил

    51 2 Отговор
    Той ли ще плаща сметката или европейските представители ще бъдат включени в менюто.
    Ние европейските граждани плащаме сметката за оръжията американците пляскат с ръце доволни а зельо ги препродава и купува Бело и злато.

    14:18 09.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Отреазвяващ

    32 2 Отговор
    Кетъринг ли го играят?

    Коментиран от #20

    14:29 09.11.2026

  • 20 Гробар

    36 3 Отговор

    До коментар #19 от "Отреазвяващ":

    Императорите винаги имат нужда от шутове да ги веселят. Явно този път зеленият таракан не им е достатъчен.

    14:30 09.11.2026

  • 21 бензинджиите с ракети

    4 25 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    ...
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    14:37 09.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Какво се случва?

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Павлов":

    Кажи бързо?

    14:40 09.11.2026

  • 24 ХХАА

    21 2 Отговор
    Пияници и норкомани не допускат.

    14:46 09.11.2026

  • 25 Счетно

    21 3 Отговор
    Ако Кремъл е казал не твърдо, но срещата се подържа от Китай и САЩ.? Може би ЕСще се изказват по Интернет и видеовръзка в някой от близките хотели?? Нещо като тест по математика в нашите училища през слушака в косата или под шапката. Защото въпросите се знаят вече.

    14:51 09.11.2026

  • 26 ЧОВЕК

    29 2 Отговор
    НИКОЙ НЕ ГИ КАНИ, НО ТЕ ОТИВАТ! НАПРАВЕТЕ СМЕТКА ЗАЩО - ЗА ДА ОСУЕТЯТ ДА НЯМА МИР В УКРАЙНА!

    Коментиран от #29

    14:58 09.11.2026

  • 27 ДА БЕ АМА

    36 1 Отговор
    РУСИЯ КАТЕГОРИЧНО Е ЗАЯВИЛА,ЧЕ ЕВРОПА НЯМА МЯСТО НА МАСАТА. МОЖЕ ДА ПОЧАКАТ В КОРИДОРА.

    14:59 09.11.2026

  • 28 Историк

    2 22 Отговор
    Най-авторитетна е делегацията на Тръмпландия- личния брокер на имоти на Трэмп и зет му. Тръмпландия няма външна политика, има търговци на имоти и на човешки животи. Двамата злодеи Путин и Тръмп докато не бъдат спрени, няма да спрат да тероризират света.

    15:00 09.11.2026

  • 29 Соломон

    4 16 Отговор

    До коментар #26 от "ЧОВЕК":

    Да отиват там за да няма мир.Ама руский мир

    Коментиран от #33

    15:00 09.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Някой

    11 1 Отговор
    ЕС и дори САЩ няма какво да правят там. Там трябва да се разбират руснаците с украинците и точка. Другите отделно за разните санкцийки други неща и глобална сигурност. Но това е отделен процес. Тук като нищо ги пращат, за да провалят мирните преговори, като почнат да поставят те измислени условия.

    15:04 09.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Емил

    13 3 Отговор

    До коментар #9 от "Краси":

    ЕС никой не го караше да се намесва в тази война!!!

    15:06 09.11.2026

  • 35 Кой ги е канил

    11 2 Отговор
    Никой!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #44

    15:06 09.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Соломон

    2 6 Отговор

    До коментар #33 от "Споко, Сиси":

    Ама разбира се че не само хубаво орат ами засяват със слънчоглед.Защото всеки руски турист носи в джобчето си слънчоглед

    Коментиран от #54

    15:08 09.11.2026

  • 38 Даже и НАТО

    14 2 Отговор
    Ще изпраща представител!?! Тея съвсем изтрещяха! Освен под масата другаде едва ли ще ги пуснат.. А руснаците може и да се откажат да отидат покрай тая навалица дето ще е в Абу Даби!

    15:10 09.11.2026

  • 39 анализатор

    10 2 Отговор
    ЕС дори не са допуснати в кулоарите на срещата .Договаря се нов свят и България може да стане наистина важна държава .След като не ни оцениха в ЕС и ни подхвълят мизерни заплати , явно има къде на ни оценят .Русия и САЩ договарят новата архитектура на света ,черно море става важно , край на диктата на Брюксел върху България .Урсула и компания , както и англичаните не са допуснати на срещата , дори англичаните са държани час и половина на летището.НАТО се изтегля в границите от 1997 година .

    15:11 09.11.2026

  • 40 Тошо

    10 2 Отговор
    Тези ще се натресат неканени само и само да не се сключи мир, каквато е и тяхната политика до сега.Това си е чиста проба саботаж..

    15:11 09.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 И какво ще търсят там

    7 1 Отговор
    Европа може да преговаря като загубила.

    15:14 09.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Значи

    7 1 Отговор
    среща няма да има. Руснаците казаха, че с брюксел няма, не искат да говорят и да не идват, следователно брюксел проваля преговорите за мир. По ясно от това няма, жалко.

    15:17 09.11.2026

  • 46 Урсуло,

    6 1 Отговор
    Те не ви допускат под одъра, а вие се гласите
    да се настаните на централно място на одъра!

    15:20 09.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 000

    3 1 Отговор
    Ес няма да участва в никакви преговори.

    15:21 09.11.2026

  • 49 Хихихи

    3 0 Отговор
    Асланите тръгват и ….

    15:21 09.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Боко

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Е па и ти си никой":

    Бегай сит аслан да им помагаш …

    15:23 09.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Давид

    2 0 Отговор
    Никой няма га върне от вагон ресторанта или лобито на хотела ;)

    15:25 09.11.2026

  • 54 К.О.Т..А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Соломон":

    Сюлеймани ,ти още носиш в анна.алла си следи от моите бели човечета .

    15:25 09.11.2026

  • 55 Ха ха

    4 0 Отговор
    ама американците и руснаците не знаят , че тези ще участват ...

    Коментиран от #61

    15:26 09.11.2026

  • 56 686356939

    2 0 Отговор
    висши представители на цървулите нищоправци с големи претенции! А може да ги вземат - за да отсервират масата след срещата !

    15:27 09.11.2026

  • 57 Има си приказка за това

    3 0 Отговор
    Не ги искат в селото, те питат за къщата на попа!

    15:27 09.11.2026

  • 58 Аре бре ....

    2 0 Отговор
    ЕС ли го изпраща ? Не думайте.. и Радев ги е избирал нали?

    15:28 09.11.2026

  • 59 Един

    0 1 Отговор
    Интересно дали молеца ще отиде лично или ще прати двойник.

    Коментиран от #67

    15:28 09.11.2026

  • 60 Цвете

    1 2 Отговор
    МОСКВА ЗАЯВИЛА ,ЧЕ ЕВРОПЕЙЦИ НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ??????? ЕХ ТАКАВА НАГЛОСТ.ЗА КАКВИ СЕ ИМАТЕ ? ПЪРВО Е ЕВРОПА И СЛЕД ТОВА ОСТАНАЛИТЕ ,ДА СА НАЯСНО.🙈🙉🙊🇧🇬🇪🇺👍🤫

    15:30 09.11.2026

  • 61 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ха ха":

    европейските навлеци ще стоят пред вратата на залата, в която се водят преговорите. После може и да ги информират какво са решили. Ако преценят това за необходимо.

    15:30 09.11.2026

  • 62 Аре бре ....

    4 0 Отговор
    И кой хотел ще ги събере тея от Европейската комисия и Европейският съвет ? То такава пасмина ще е че в Абу Даби в чудо ще се видят. И ако те са там тогава представителите на Франция, Германия и Великобритания къв го дирят?

    15:31 09.11.2026

  • 63 Георги

    0 0 Отговор
    отиват на екскурзия с "държавни" пари, а иначе на всички е ясно, че руснаците няма да влязат в залата ако някой от тея е вътре. Отиват да държат украинците за ръчичка преди срещата.

    15:31 09.11.2026

  • 64 Ами лошо няма

    1 1 Отговор
    Накрая да не проговарят ЕС, Америка и Украйна а руската делегация да си пие водката на бара. След срещата ЕС ще излезе с храбра декларация и нови беззъби санкции и това ще е

    15:32 09.11.2026

  • 65 със сигурност всички ще участват

    1 0 Отговор
    И на края Русия ще им тегли една маайна и ще ги остави да "участват"

    15:32 09.11.2026

  • 66 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Според непотвърдени сведения европейците ще вземат участие в преговорите като пъдят мухите които досаждат на преговарящите!?

    15:33 09.11.2026

  • 67 Мисля че Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Един":

    Ще прати на кабинета... чистачката....новото и ще е достатъчно отчитайки другите пристстващи

    15:33 09.11.2026

  • 68 със сигурност всички ще "участват"

    0 0 Отговор
    Ама няма МИР ! Няма с кого да се преговарят нали? хахахахаха кретени ... Кухите атлантици до там го докараха. Европейският парламент отказа да признае новата Държавна дума на Русия за легитимен представителен и законодателен орган. Решението е част от резолюция, приета с 482 гласа „за“, 41 „против“ и 39 „въздържал се“.
    Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна...... Няма с кого да се преговарят ...

    15:35 09.11.2026

  • 69 EДГAP KEИСИ

    1 0 Отговор
    НАЙ ГОЛЕМИЯ ВОЕНОПРЕСТЪПНИК ПАК ЛИ ЩЕ СЕ КРИЕ В БУНКЕРА ? ? ? .............

    15:35 09.11.2026

  • 70 Офффф

    0 1 Отговор
    Махнете тази противна физиономия от челото на сайта, МОЛЯ!

    15:35 09.11.2026

  • 71 Цвете

    2 0 Отговор
    ЧЕТА И СЪМ НЕПРИЯТНО ИЗНЕНАДАНА ,КАК Е ВЪЗМОЖНО, БЪЛГАРИТЕ ,КОИТО СЕ МИСЛЯТ ЗА ЕВРОПЕЙЦИ ,ДА ПИШАТ ТОЛКОВА ЗЛИ ОТЗИВИ ЗА РЕШЕНИЕТО ,НА ВСЯКА ЦЕНА ЕВРОПА ДА ПРИСЪСТВА ?! НИЕ СЕ СМЕ НАЙ ВАЖНИЯТ КОМПОНЕНТ ,ЗАПОМНЕТЕ ГО.ИСКА ИМ СЕ ДА РАЗБУТАТ СЪЮЗА ,НО СА УДАРИЛИ НА КАМЪК.ОТ ВСИЧКИ КОНТИНЕНТИ ЕВРОПА Е НАЙ КРАСИВАТА И ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ ПРАВАТА СИ ,КОИТО ЗАСЛУЖАВАМЕ ,А ТЕ СА МИР И РАЗБИРАТЕЛСТВО.🇧🇬👍🇪🇺

    15:36 09.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Хайо

    0 0 Отговор
    С кой ще преговарят ? С Зеленски ? С вятърни мелници ? С Русия няма да е .Някой знае ли с кой ше преговарят ?

    15:37 09.11.2026

  • 74 Деференциали мазни

    0 0 Отговор
    Никой с тях няма да говори. Само дупарите им някой може във Абу Даби да р...пори

    15:38 09.11.2026