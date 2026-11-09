Потвърдено: ЕС изпраща общ екип на срещата за Украйна в Абу Даби

Европейският съюз ще изпрати съвместен екип от висши представители на предстоящите разговори за Украйна в Абу Даби, потвърди председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Срещата между делегации на САЩ, Русия и Украйна е насрочена за 10 и 11 ноември.

„ЕС ще присъства заедно с нашите партньори“, заяви фон дер Лайен след разговор с украинския президент Володимир Зеленски. По думите ѝ свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена, а тя е потвърдила подкрепата си за призива на Зеленски за прекратяване на огъня, което да обхваща хранителната и енергийната инфраструктура.

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Екипът на ЕС ще бъде ръководен от Бьорн Зайберт, началник на кабинета на фон дер Лайен, и Анна-Мария Бура, главен съветник по външната политика на председателя на Европейския съвет Антониу Коща. Участието беше потвърдено и от говорител на Европейския съвет.

Към европейския екип ще се присъединят представители на Франция, Германия и Великобритания на равнище съветници по националната сигурност. НАТО ще изпрати началника на кабинета Джефри ван Леувен. Тази формула разширява първоначално планирания тристранен формат между Вашингтон, Москва и Киев.

ЕС настоява да участва в решенията за европейската сигурност

„В такива дискусии ЕС трябва да присъства“, заяви говорителят на Европейската комисия Паула Пиньо, коментирайки обсъжданията за бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Тя подчерта, че въпросите, които засягат сигурността на Съюза, са от неговата компетентност.

Европейските представители са готови и за пряк разговор с руската делегация, но към момента не е ясно дали такава среща ще се състои. Москва по-рано заяви, че европейците няма да бъдат допуснати до основната маса на преговорите.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви в неделя, че европейците ще бъдат добре представени, а Франция със сигурност ще участва. Той уточни, че все още не е решено кой точно ще представлява Париж.

Американската делегация ще включва специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Украйна ще бъде представлявана от екип, ръководен от Рустем Умеров, а руската делегация ще оглави Владимир Медински. Очаква се разговорите да се съсредоточат върху гаранциите за сигурност за Украйна и Русия, както и върху бъдещата сигурност на Европа.

Потвърждението за участието на ЕС дойде след писмо на италианския премиер Джорджа Мелони до Коща, в което тя настоя за по-единна европейска позиция и за ясно определен представител на Съюза. В отговор Коща е заявил, че въпросът ще бъде обсъден на неформалната среща на европейските лидери в Дъблин след разговорите в Абу Даби.

Източници: euronews.com, investing.com, apnews.com