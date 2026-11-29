Две служителки на болница във Виница са ранени при руска атака срещу града. Те са хоспитализирани със средно тежки наранявания, съобщи ръководителят на Виницката областна военна администрация Наталия Заболотна.

„И на двете се оказва необходимата медицинска помощ“, заяви Заболотна.

При удара са избити прозорците на две отделения. Пациентите от повредените помещения се прехвърлят в други отделения на лечебното заведение. Към момента няма съобщение за ранени пациенти.

Кметът на Виница Сергей Моргунов съобщи, че при атаката е засегнат и промишлен обект. В технологичен парк взривната вълна е повредила фасадата, вратите и прозорците на сграда. Избити са прозорци и на жилищни блокове в града.

Двама загинали при по-ранен удар в областта

По-рано същия ден при руска атака във Виницка област са загинали мъж и жена, а още един човек е бил ранен. Информацията за жертвите е потвърдена от областните власти и е цитирана от украински медии.

Агенция Асошиейтед прес съобщи, че ударът е бил част от руската атака срещу Украйна, при която са били засегнати и други населени места. За Виницка област местните власти посочват двама загинали и един ранен човек при по-ранния удар, преди атаката срещу Виница.

Не са съобщени подробности за вида на използваното оръжие, нито за размера на щетите извън посочените обекти. Пациентите от повредените отделения остават под грижите на медицински екипи, а двете ранени служителки са настанени за лечение.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua, apnews.com