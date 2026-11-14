Medline е получила сигнали за седем смъртни случая и 35 тежки наранявания, свързани с потенциални рискове при нейни легла, матраци и аксесоари. Данните са към 8 ноември 2026 г. и са оповестени от компанията в актуализация за изтеглянето на продуктите.

На 14 октомври Medline започва изтегляне, прекратяване на продажбите и излизане от пазара на всички легла от марката Medline. Мярката обхваща домашни, бариатрични и легла за заведения за дългосрочни грижи, както и свързаните с тях странични прегради, матраци, дистанционни управления, моторни блокове, аксесоари и резервни части.

Риск от пожар и заклещване

Според компанията електрическите компоненти могат да прегреят при определени обстоятелства, включително претоварване, блокирани механизми или двигатели, повредено дистанционно управление, проникване на течности, използване на удължители или неодобрени аксесоари. Прегряването може да причини дим, искри, разтопяване, изгаряне или пожар.

Отделен риск е свързан с употребата на аксесоари, с човек, легнал върху дистанционното управление, както и с разхлабени или нестабилни странични прегради. При такива обстоятелства са възможни заклещване или задушаване, които могат да доведат до тежко нараняване или смърт.

По-ранната информация на Американската агенция по храните и лекарствата беше за два смъртни случая и 16 тежки наранявания към 20 октомври. Новите данни на Medline към 8 ноември показват по-голям брой получени сигнали. Това е промяна във времето на отчетените случаи, а не непременно противоречие между двете съобщения.

Какво трябва да направят потребителите

След актуализацията от 24 октомври засегнатите легла могат да останат в употреба до ремонт или подмяна, но при спазване на конкретни ограничения. Medline препоръчва леглото да бъде изключено от електрическия контакт и да се включва само когато е необходима промяна на позицията на пациента. Удължители не трябва да се използват, а при възможност при употребата и преместването на леглото трябва да присъства втори човек.

Някои легла могат да бъдат ремонтирани. Ако даден продукт не подлежи на ремонт, компанията предвижда подмяна или пълно или частично възстановяване на покупната цена. Тези възможности може да са достъпни за определени легла, матраци, странични прегради и аксесоари, закупени през последните пет години. Medline предупреждава да не се предприемат самостоятелни ремонти или промени.

За въпроси по изтеглянето компанията посочва телефон 1-800-950-0128, опция 7. Американската агенция по храните и лекарствата продължава да следи случая и да публикува актуализации при получаване на нова съществена информация.

Източници: streetinsider.com, cbsnews.com