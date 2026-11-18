САЩ не разполагат с данни, че Иран подготвя непосредствена атака срещу Вашингтон, заяви държавният секретар Марко Рубио пред журналисти в Манила.

Коментарът му последва публикации за предполагаеми разузнавателни данни, според които Иран е обсъждал възможни атаки срещу високопоставени представители на администрацията на Доналд Тръмп. В съобщенията се споменават сценарии с радиоактивна „мръсна бомба“ или химическо оръжие.

„Не смятам, че има непосредствена заплаха“, каза Рубио. Той добави, че американските системи могат да засекат подобна подготовка достатъчно рано и че не е обезпокоен от медийните съобщения.

„Няма дори да коментирам тези публикации, защото нямам представа кой ви предоставя подобна информация. Ако тя се основаваше на разузнавателни данни, те щяха да бъдат класифицирани“, заяви държавният секретар.

CNN съобщи, позовавайки се на американски представители, че разузнавателните служби са засекли планове за евентуални атаки срещу представители на администрацията във Вашингтон. Според публикацията обаче американските служби все още оценяват дали Иран има необходимите способности и намерение да предприеме подобни действия.

Президентът Доналд Тръмп заяви отделно, че всяка атака срещу Вашингтон ще доведе до безпрецедентни последици за Иран. Той каза, че американските власти приемат подобна възможност сериозно, въпреки че няма потвърдена информация за непосредствено нападение.

Рубио отхвърли връзка между техническите сривове

Държавният секретар коментира и поредицата от технически проблеми в САЩ, засегнали въздушния транспорт, банкови услуги и класифицирана комуникационна мрежа на Агенцията за национална сигурност.

„Не сме били обект на системна атака. Тези инциденти нямат нищо общо помежду си, те са напълно несвързани“, каза Рубио.

По данни на Асошиейтед прес сред последните прекъсвания са спиране на въздушния трафик в страната, технически проблем в банковата система и временен срив на вътрешна мрежа на Агенцията за национална сигурност. Американски представители заявиха, че няма индикации тези случаи да са причинени от кибератака или враждебна държава.

Директорът на националното разузнаване Джей Клейтън посочи, че част от проблемите може да са свързани с едновременни обновявания на компютърни системи в държавни институции и частни компании. Разследването на отделните технически инциденти продължава.

Източници: apnews.com, jpost.com