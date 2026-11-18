Полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че последните украински удари по руски петролни и военни обекти, както и по Керченския мост, показват, че Киев разполага с допълнителни възможности.

„Две петролни рафинерии, авиобаза и половината Керченски мост – всичко това само за няколко дни. Изглежда, че Украйна има с какво да играе“, написа Сикорски в социалната мрежа X.

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Коментарът му дойде след две последователни атаки срещу моста на 16 и 17 ноември. По данни на Асошиейтед прес при втория удар е рухнала централна пътна секция от съоръжението, което свързва руската Таманска област с окупирания от Москва Крим. Размерът на щетите по железопътната част и срокът за възстановяване на движението не са обявени официално.

Руското транспортно министерство съобщи за спиране на автомобилното и железопътното движение по моста след атаката. Съоръжението е ключов маршрут за доставката на гориво, техника и други материали към Крим, поради което прекъсването му има значение не само за гражданския транспорт, но и за руската логистика.

Ударите са част от по-широка кампания

Украинските сили нанесоха удари и по руски енергийни и военни обекти. Асошиейтед прес съобщи, че украинските военни са заявили поражение по две петролни бази и рафинерията „Илски“ в Краснодарския край. Руското военно министерство междувременно заяви, че е свалило над 1400 украински дрона във втора поредна нощ на масирани атаки.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че операцията срещу Керченския мост е била подготвяна в продължение на седмици и е преминала през седем етапа. По думите му украинските сили постепенно са неутрализирали руски радари, средства за радиоелектронна борба и противовъздушна отбрана, преди да нанесат основния удар. Тези данни са украинско твърдение и не са потвърдени от независима проверка.

Керченският мост вече неведнъж е бил атакуван от украинските сили. Той е един от най-важните символи на руската анексия на Крим и основен транспортен коридор между полуострова и руската територия. Последните поражения поставят въпроса дали Москва ще успее бързо да възстанови пълното движение и как ще пренасочи снабдяването към Крим.

Източници: apnews.com, lemonde.fr, mezha.net