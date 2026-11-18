Съединените щати планират тестов пуск на междуконтинентална балистична ракета „Минитмън III“ без ядрен боен заряд от базата „Ванденбърг“ в Калифорния. Според графика на Space Archive стартовият прозорец е между 23:01 часа на 17 ноември и 05:01 часа на 18 ноември по тихоокеанското време. Мисията е обозначена като Glory Trip 257.

Space Archive уточнява, че графикът е съставен от публично достъпна информация, може да се разминава с други източници и всички дати и часове подлежат на промяна. В него се посочва още, че ракетата вероятно ще следва балистична траектория към централната част на Тихия океан.

На публичната страница на базата „Ванденбърг“ не е открито отделно официално съобщение, потвърждаващо конкретно пуска на 18 ноември. Американските военни обаче определят предишните изпитания на „Минитмън III“ като рутинни и планирани години по-рано. Целта им е да бъдат проверени надеждността, точността и готовността на системата, а не да се използва боеприпас с ядрена бойна глава.

Пускът съвпада с началото на срещата на АТИС

Тестът е планиран в същия ден, в който в Шънджън започва срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Форумът ще се проведе на 18 и 19 ноември. На неговите полета се очаква първата тристранна среща между американския президент Доналд Тръмп, китайския президент Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин.

Китайското външно министерство съобщи, че тримата лидери ще обменят мнения за защитата на световния мир и стратегическата стабилност в отношенията между големите държави. Американската страна поставя по-силен акцент върху ядрените оръжия. „Говорим за много неща, включително денуклеаризация“, заяви Тръмп на 8 ноември, цитиран от Channel NewsAsia.

Говорителката на Белия дом Оливия Уейлс допълни, че президентът смята разпространението на ядрените оръжия за „много опасно“. Според Associated Press Тръмп възнамерява да обсъди с Путин и Си Цзинпин ограничаването на ядрените арсенали.

Пекин остава предпазлив към тристранни ограничения

Китай от години заявява, че не е разумно и реалистично да бъде включван в преговори за количествени ограничения върху ядрените оръжия, докато арсеналите на Съединените щати и Русия са значително по-големи. Според Channel NewsAsia Пекин предпочита разговори за стратегическа стабилност и намаляване на рисковете, но не е показал готовност за открити преговори по модел на американско-руските договори.

Arms Control Association предупреди, че една кратка среща между тримата лидери едва ли ще доведе до незабавен пробив. Организацията определи разговорите като възможност за начало на по-продължителен процес за намаляване на ядрените рискове, контрол над въоръженията и разоръжаване.

Тристранната среща е насрочена за 19 ноември в Шънджън. До тогава графикът на тестовия пуск от „Ванденбърг“ може да бъде променен, тъй като американските военни не публикуват предварително всички подробности за подобни мисии.

Източници: spacearchive.info, apnews.com, channelnewsasia.com