Китай разширява ядрения си арсенал с много бързи темпове и може да настигне САЩ в рамките на 10 години, заяви президентът Доналд Тръмп на пресконференция в Белия дом. „Те ще ни настигнат в рамките на 10 години. Развиват го с много бързи темпове, но разполагат с много оръжия“, каза той.

Оценката на Тръмп беше изразена ден след срещата му с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин в Шънджън. Това беше първата тристранна среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия. Разговорите са продължили около 90 минути.

Диалог за ядрените рискове

След срещата трите държави заявиха, че ще започнат диалог за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия. В общото изявление лидерите са записали, че „ядрена война не може да бъде спечелена и не трябва да бъде водена“.

Държавният секретар Марко Рубио защити необходимостта от разговори между Вашингтон, Пекин и Москва. „Тези три държави притежават огромното мнозинство от ядрените оръжия на планетата. Идеята, че лидерите им не трябва да разговарят редовно, е не просто абсурдна, а опасна“, каза Рубио.

Според Асошиейтед прес договореността очертава обща посока, но не съдържа конкретни ангажименти за броя на бойните глави, производството им или проверките на ядрените обекти.

Китайският арсенал расте

В годишния си преглед на китайската военна мощ Пентагонът посочва, че до 2024 г. Китай е разполагал с малко над 600 ядрени бойни глави. Американското военно ведомство прогнозира, че броят им може да надхвърли 1000 до 2030 г.

САЩ и Русия разполагат с по няколко хиляди ядрени оръжия, което поставя китайския арсенал на значително по-ниско равнище. Пекин обаче увеличава инфраструктурата, свързана с ядрените сили, и изгражда нови възможности за доставяне на ядрени бойни глави.

Китайското външно министерство поддържа различна позиция. Говорителят Мао Нин заяви през юли, че страната поддържа ядрения си потенциал на минималното необходимо ниво за националната сигурност и „не участва в каквато и да е форма на ядрена надпревара“.

Ерин Дъмбахър от Съвета за международни отношения определи договорения диалог като положителен знак, но подчерта, че той все още не представлява същински договор за контрол над ядрените оръжия. Следващите разговори трябва да покажат дали общото политическо заявление ще доведе до конкретни мерки за ограничаване на риска.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com, scrippsnews.com