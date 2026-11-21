Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на четирима иранци, които според Вашингтон са действали като посредници за събирането на приходи от нелегални продажби на петрол за Техеран. Мерките са част от засиления американски натиск върху Иран, докато дипломатическите канали между двете страни остават отворени.

В списъка са включени Мохамад Джавад Баванд, Маджид Тадж, Мохамадхосейн Серват и Моджтаба Арабнеджад. Министерството твърди, че Баванд, бивш служител на разузнаването на Корпуса на стражите на ислямската революция, и Тадж са били натоварени да събират средства от петролни сделки в трети държави. Според американската страна в редица случаи тези средства са били задържани за лично облагодетелстване.

Вашингтон свързва Серват с компании, които са посредничили при получаването и доставката на ирански петрол до независими китайски рафинерии. Арабнеджад, който е син на ръководителя на санкционираната авиокомпания „Махан еър“ Хамид Арабнеджад, е обвинен от американското финансово министерство, че е участвал в покупки на самолетни части и във финансови операции, подпомагали авиокомпанията.

Санкциите блокират всяко имущество на четиримата, намиращо се в САЩ или под контрола на американски граждани и компании. Забраняват се и сделки с тях в долари, освен ако не са разрешени по изключение от американските власти. Министерството на финансите заяви още, че иранските петролни мрежи се използват за заобикаляне на санкциите и за осигуряване на приходи на режима.

Техеран настоява за дипломатическо решение

На този фон иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран все още вижда възможност за дипломатически край на войната със САЩ. В интервю за държавния вестник „Иран“ той каза, че между двете страни продължава обменът на послания чрез посредници.

„Търсим споразумение, което да гарантира, че няма да има нова война“, заяви Арагчи.

По думите му Иран иска предварителни гаранции, че Вашингтон действително е готов за сериозни преговори, както и конкретни мерки за изграждане на доверие. Катар и Пакистан са основните канали за посредничество между Техеран и администрацията на Доналд Тръмп.

Арагчи посочи, че Иран е готов да обсъжда решение по ядрения спор, но няма да позволи високообогатеният уран да бъде изнесен от страната. „Вярвам, че по въпроса за ядрения материал може да бъде намерено справедливо решение, основано на националните ни интереси и отговарящо на нуждите на страната“, каза той.

Катарски и ирански представители са разговаряли за сближаване на позициите и за възможно възобновяване на прекратяването на огъня. Според „Ройтерс“ обаче Вашингтон и Техеран все още са далеч от окончателно споразумение, а американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранската страна иска сделка, която не е приемлива за него.

Източници: investing.com, axios.com