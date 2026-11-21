Британският премиер Анди Бърнам е решен Великобритания да се върне в Европейския съюз, твърди негов високопоставен съюзник пред „Таймс“. „Той иска да се присъедини отново. Това е истината“, заявява съюзникът, според когото позицията на премиера е лична и не е резултат от политическо позициониране.

„Той го чувства много дълбоко и смята, че е на правилната страна на общественото мнение. Идеята, че това се движи от някой друг или че е просто умен тактически ход, е погрешна. Това е просто нещо, в което той вярва“, казва източникът.

Лондон и Брюксел започват нов разговор

Изявлението идва след срещата на върха между Великобритания и ЕС в Брюксел, на която беше договорен пакет за ново сближаване. Той обхваща улесняване на търговията с храни, свързване на системите за търговия с въглеродни емисии и схема за младежка мобилност.

Предложената схема може да даде възможност на около 100 000 млади европейци временно да работят във Великобритания, а на британски граждани – да получат същата възможност в държави от ЕС. Пакетът включва и по-тясно сътрудничество по миграцията и мерките срещу трафика на хора през Ламанша.

Бърнам заяви, че през следващите 12 месеца Лондон и Брюксел ще проведат „неформален процес на обсъждане“, за да разгледат възможните модели за бъдещите отношения. Според него постепенните стъпки могат да доведат само дотук, а Великобритания и ЕС трябва да обсъдят по-широката посока след Брекзит.

„Това, което обявяваме днес, вероятно е пределът на онова, което можем да постигнем в този парламент, предвид работата, необходима за прилагането му“, каза Бърнам.

Премиерът допълни, че следващият парламент трябва да вземе решенията за дългосрочната връзка с ЕС. Той посочи, че Великобритания подготвя 10-годишен план, който ще бъде публикуван през декември и ще включва цели за реиндустриализация, икономически растеж в регионите и нови възможности за младите хора.

ЕС поставя условие за единния пазар

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че ЕС остава отворен за „възможно най-близки отношения“ с Великобритания. В същото време той подчерта, че правилата на единния пазар са неделими, включително свободното движение на хора. Европейската комисия също приветства идеята за по-широк разговор за бъдещето на отношенията.

Бърнам представи договореностите като икономически значими. Според оценка, цитирана от него, пакетът може да добави около 17 милиарда паунда годишно към британската икономика и 0,5% към брутния вътрешен продукт до 2040 г.

Прилагането на споразумението обаче е свързано със спор за университетските такси. Държавите от ЕС настояват британските и европейските студенти да бъдат третирани равнопоставено, преди мерките да бъдат окончателно одобрени от всички страни.

Опозицията реагира остро. Лидерът на „Реформ Великобритания“ Найджъл Фараж заяви, че Бърнам е нарушил обещанието си да не подновява спора за Брекзит. Лидерът на Консервативната партия Кеми Баденок предупреди, че младежката схема може да увеличи конкуренцията за работни места.

Въпросът за повторното присъединяване към ЕС засега не е част от договореното споразумение. Той остава сред възможностите, които британското правителство може да обсъжда в рамките на по-дългия политически процес.

Източници: thetimes.com, standard.co.uk, irishnews.com