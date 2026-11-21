Около 40 000 души са участвали в протестите срещу превъоръжаването, мерките за икономии и съкращенията в образованието, проведени в около десет швейцарски града. Данните са на организаторите, цитирани от Keystone-SDA. Акциите са били част от международното младежко движение Youth Strike.

В протестите са се включили ученици, стажанти и студенти от над 65 учебни заведения. Демонстрации е имало в Лозана, Женева, Берн, Цюрих, Ньошател, Белинцона и други градове. Организаторите настояват за спиране на проектите за въоръжаване и за насочване на повече средства към образованието, социалните услуги и климатичната политика.

Различия в оценките за броя на участниците

Най-голяма е била мобилизацията в Лозана. Според преброяване на Keystone-SDA там са присъствали между 7000 и 8000 души. Полицията в кантона Во е оценила броя им на 9000-10 000, докато синдикатите са посочили 25 000 участници.

В Цюрих са се събрали около 3000 души на разрешен младежки протест. В Берн шествието на няколко хиляди младежи е преминало мирно. В Женева са се събрали близо 1000 души, а в Белинцона около 1000 младежи, без да бъдат регистрирани сериозни инциденти.

Сблъсъци в Базел и Лозана

В Базел обстановката се е влошила след разрешеното шествие. Група маскирани участници е издигнала барикади от строителни огради, контейнери и пътни знаци. Според кантоналната полиция са били извършени множество материални щети и са били отправяни атаки срещу полицаи с фойерверки, бутилки, пиротехника и прашка.

Полицията е използвала водни оръдия, гумени куршуми и сълзотворен газ. В Лозана около 50 маскирани демонстранти са влезли в сблъсъци с полицията след края на шествието. По данни на полицейски говорител са били използвани пиратки и димки, на което органите на реда са отговорили със сълзотворен газ и водни оръдия.

В Цюрих са били проверени няколко десетки души. Четирима са задържани за възпрепятстване на полицейска операция и са предадени на прокуратурата, 29 са били временно отведени за допълнителни проверки, а около 60 души са получили полицейско разпореждане да напуснат района.

Протест срещу разпределението на публичните средства

Протестите са организирани от швейцарските млади социалисти, Младите зелени, климатичното движение, синдикати и студентски организации. Освен спиране на военните проекти, те искат 35-часова работна седмица, по-достъпна храна в учебните заведения и по-добри условия за стажантите.

„Политиката хвърля парите ни за военно превъоръжаване, вместо да инвестира в бъдеще, в което може да се живее“, заяви председателката на швейцарските млади социалисти Мирям Хостетман.

Демонстрациите поставят във фокуса спора за бюджетните приоритети на Швейцария. Организаторите противопоставят увеличаването на военните разходи на съкращенията в образованието, социалната политика и мерките срещу климатичните промени.

Източници: swissinfo.ch, blick.ch