Западът е лишил Украйна от суверенитет по време на Евромайдана, заяви посланикът по специални поръчения на руското Министерство на външните работи Родион Мирошник. Той говори на пресконференция в ТАСС, посветена на Украйна 13 години след началото на протестите.

Мирошник изключи възможността за нов Майдан в страната. По думите му организиран протест от мащаба на събитията през 2013-2014 г. е невъзможен в сегашните условия, защото Украйна се е превърнала във „военна диктатура“, в която правото на събрания, демократичният избор и други основни права са ограничени.

„На Украйна днес е абсолютна военна диктатура, която отхвърли всички права на човека, демократичния избор, правото на живот и правото на събрание“, заяви Мирошник.

Той каза, че са възможни отделни бунтове, стихийни прояви на недоволство и опити близки да бъдат освободени от незаконни места за задържане. Като пример посочи протестите от 2 ноември в Петропавловска Боршчаговка край Киев, където според руските твърдения граждани са се събрали заради информация за задържани и измъчвани хора в подземие. Тези твърдения не са независимо потвърдени.

Обвинения за мобилизация и изтезания

В отделно изявление, цитирано от „РИА Новости“, Мирошник обвини западните държави, че умишлено пренебрегват твърденията за нарушения и изтезания, свързани с принудителната мобилизация в Украйна. Според него Киев и западните му партньори фактически са се договорили мобилизацията да продължи без прекъсване, за да се поддържа войната.

„Западът ще продължи да игнорира изтезанията, защото те са станали важна част от принудителната мобилизация“, каза руският представител. Той не представи публично доказателства, които да потвърдят твърденията му.

„Благословена терористична война“

На същата пресконференция Мирошник заяви, че западните държави са „благословили терористична война“, водена от Украйна. По думите му това се е случило „някъде през май-юни“. Той посочи, че според руските данни най-малко 11 592 души в Русия са пострадали от действия на украинската армия.

„Тези цифри са реалността, в която живеем, и са проверени по редица направления. Но западниците не искат да я видят“, каза Мирошник. Посочените от него данни и оценката за характера на войната са представени като руска позиция.

В последните си изказвания дипломатът заяви още, че европейските предложения за уреждане на конфликта представляват ултиматуми, включващи капитулация и репарации за Русия. Според него европейските държави се стремят да участват в преговорите не за да постигнат споразумение, а за да забавят или провалят процеса.

Източници: tass.ru, mos.news, news.ru