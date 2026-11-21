Между Съединените щати и Канада остава „много работа“, преди да бъде постигнато търговско споразумение. Това заяви американският президент Доналд Тръмп на пресконференция в Белия дом, след като по време на азиатската си обиколка се срещна с канадския премиер Марк Карни.

Тръмп определи Карни като „много приятен човек“, но повтори критиките си към Канада. По думите му страната е ощетявала Съединените щати „много, много години“ и трябва да направи повече, за да бъде разрешен спорът.

„Остава много работа. Едно от нещата, които той иска да направи, е да изгради за нас петролопровода „Кийстоун“, а това ни харесва. Но трябва да се направи много повече“, каза Тръмп.

Американският президент заяви, че търговският дефицит на САЩ с Канада е около 80 милиарда долара. Той каза, че е поставил на Карни условие първо дефицитът да бъде сведен до нула, а след това да започнат преговори.

Данните за дефицита бяха представени от Тръмп като аргумент в преговорите и не бяха уточнени с разбивка по стоки и услуги в рамките на пресконференцията. Асошиейтед прес отбелязва, че американските мита върху канадски стоки се превърнаха в политически въпрос и в междинните избори в САЩ.

Преговорите бяха прекъснати през август

Търговският спор се изостри след решението на администрацията на Тръмп да наложи 50% мита върху канадски стоки за милиарди долари. Канада отговори с ответни мерки, а през август прекрати преговорите, след като Карни определи американските искания за канадския суверенитет, културните защити и бъдещите търговски партньорства като неприемливи.

По-късно част от разногласията, включително тези за френскоезичните права и канадските културни програми, бяха преодолени. Според Асошиейтед прес обаче по ключови въпроси все още няма договореност.

Отава не бърза с неизгодна сделка

Марк Карни заяви, че Канада няма да подпише споразумение, което не е в интерес на страната, само за да бъде постигнато бързо. Ако преговорите с администрацията на Тръмп не доведат до приемлив резултат, канадското правителство е готово да изчака нов президент на САЩ.

„Няма да го направим само заради самото сключване на сделка“, каза Карни пред „Политико“, цитиран от „Блумбърг Лоу“. Той подчерта, че споразумение със САЩ е възможно, но условията трябва да бъдат приемливи за Канада.

Засега не е обявен срок за нов кръг от преговори. Изявленията на Тръмп и Карни показват, че контактите между двете страни продължават, но позициите им за митата, търговския баланс и условията за бъдещо споразумение остават различни.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, news.bloomberglaw.com