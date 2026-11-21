Руският военен експерт Андрей Марочко заяви, че ударите по Кримския мост не са могли да бъдат извършени без разузнавателна подкрепа и финансиране от държави от НАТО. Според него украинските сили не разполагат самостоятелно с необходимите технически възможности за подобна операция.

„Без НАТО такъв удар е невъзможно да бъде осъществен“, каза Марочко в коментар за „Абзац“. Той твърди, че за атаките са били необходими целеуказване, избор на цел и насочване, които можели да бъдат осигурени от спътникова групировка, разузнавателен безпилотен апарат или самолет, патрулиращ над Черно море.

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Версията за дронове, „Старлинк“ и западни ракети

Марочко предположи, че операцията е започнала с използването на множество безпилотни апарати за натоварване на руската противовъздушна отбрана. След това, по думите му, могли да последват удари с балистични или крилати ракети, изстреляни от авиация.

Сред възможните средства той посочи ракети „Сторм Шадоу“. В отделен коментар от 16 ноември Марочко допусна, че разузнавателни и ударни дронове са използвали спътниковата система „Старлинк“ за връзка и предаване на данни. Тези версии не са потвърдени независимо.

Атаките срещу моста бяха съобщени на 16, 17 и 19 ноември. Според руския вицепремиер Марат Хуснулин последните удари са повредили основната греда на арочния автомобилен пролет и самата арка. Точните срокове за пълното възстановяване все още не са обявени, а автомобилното движение остава спряно.

Какво още заяви експертът

Марочко заяви, че украинската армия няма достатъчно средства и ресурси за мащабни контранастъпателни операции. Той свърза атаката с предполагаеми затруднения в украинската логистика, които според него са последвали руски удари по ключови мостове през Днепър.

В коментар за NEWS.ru експертът заяви, че Русия може да нанесе „безпрецедентен“ удар по стратегически украински мостове. Той прогнозира, че отговорът на Москва ще бъде по-тежък от предишните действия и каза, че Кримският мост ще бъде възстановен.

Твърдението за пряко участие на НАТО в атаките не е независимо потвърдено. Асошиейтед прес съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски е поел отговорност за операцията, докато представител на НАТО я е определил като пример за украинска изобретателност, без да потвърждава участие на алианса в планирането или изпълнението ѝ.

Източници: absatz.media, news.ru, apnews.com