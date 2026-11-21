Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев определи германския министър на отбраната Борис Писториус като „васал“, който не бива да спори с „господаря“ си. Коментарът беше публикуван в социалната мрежа X по повод извинението на Писториус към Елбридж Колби, заместник-министър на отбраната на САЩ по политическите въпроси.

„Добре — васалът не бива да спори с господаря“, написа Дмитриев.

Писториус се извини за думите си, че позицията на Пентагона срещу украинските удари в дълбочина на руска територия е „глупава“. Германският министър обаче уточни, че не оттегля критиката си по същество и че Берлин и Вашингтон имат различни виждания за военната стратегия на Украйна. Информацията за извинението беше съобщена от Ройтерс.

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Как започна спорът между Писториус и Колби

Острият обмен се състоя на 17 ноември в централата на НАТО в Брюксел. Колби заяви, че ударите, насочени към руски цели в дълбочина, не са ефективни за прекратяване на войната и не допринасят за спирането на руското настъпление.

Писториус защити украинските атаки срещу руски военни и използвани за военни цели обекти. Той заяви, че вместо подобни действия да бъдат критикувани, трябва да се обсъждат руските удари срещу енергийната, водоснабдителната и отоплителната инфраструктура на Украйна.

По-късно германският министър каза, че е позвънил на Колби в сряда и се е извинил за избора на думи. Според Писториус обаче разговорът не е променил разминаването между двете страни.

Другите послания на руския пратеник

През последните часове Дмитриев коментира и срещата в Берлин между американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър и европейски лидери. Той определи като „трудна задача“ превръщането на „подстрекателите на война“ в миротворци и изграждането на реалистичен консенсус за мир в Европа.

Ден по-рано Дмитриев заяви, че президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп са настроени към мирно решение на конфликта в Украйна. По думите му европейски държави и други сили се опитват да попречат на този диалог.

„Много е важен диалогът между президента Путин и президента Тръмп“, каза Дмитриев, цитиран от Интерфакс. Той добави, че разговорите имат значение не само за Украйна, но и за развитието на отношенията между Русия и САЩ, включително в икономическата сфера.

Източници: gazeta.press, aol.com, interfax.ru