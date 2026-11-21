Кримският мост е законна цел за Украйна и няма да устои. Това заяви украинският президент Владимир Зеленски в интервю за NBC News, цитирано от „Украинската правда“.

По думите му Киев отговаря на руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура. Зеленски посочи, че Русия години наред е атакувала мостове и железопътни линии в Украйна, а Кримският мост е част от военната логистика на Москва.

„Този мост няма да устои“

Украинският президент заяви, че съоръжението се използва за прехвърляне на оръжие и представлява форма на милитаризация на окупираната украинска територия. Той каза още, че Украйна няма да приеме окупацията на своите територии, независимо дали войната приключи с военни действия или чрез дипломация.

Ударите по моста

На 16 ноември окупационните власти в Крим съобщиха за удар по Кримския мост, след което движението по съоръжението беше ограничено. На следващата сутрин беше съобщено, че една от арките и част от пътното платно са се срутили в морето след повторна атака.

Тогава беше прекъснато движението на влакове и автомобили. В публикацията си „Украинската правда“ не посочва независима оценка за мащаба на щетите, нито подробности за използваните средства при атаките.

Какво каза Зеленски

Президентът заяви, че украинското правило е да се отговаря на руските удари. Той свърза атаките по моста с необходимостта Русия да усети последиците от войната, която води срещу Украйна.

Зеленски направи изявлението в отговор на въпрос защо Украйна е нанесла удари по Кримския мост, защо е избрала именно този момент и какъв може да бъде отговорът на руския президент Владимир Путин. Той не посочи конкретен срок за следващи действия срещу съоръжението.

Източници: pravda.com.ua