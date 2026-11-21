Нощни руски атаки засегнаха Киев, Запорожие и Ровненска област. В столицата беше обявена въздушна тревога заради заплаха от дронове, а жители съобщиха за взривове. Въздушните сили на Украйна предупредиха и за реактивен дрон, насочващ се към Киев.

Киевската градска военна администрация и украинските Въздушни сили съобщиха за опасността през нощта срещу 21 ноември. Подробности за щети или пострадали при тази атака към момента на публикацията не са посочени.

Детска градина е ударена в Запорожие

В Запорожие при нощна атака е засегната детска градина. В съседен пететажен жилищен блок е избухнал пожар в апартамент.

„Под удар се оказа детска градина. В резултат на атаката се запали и апартамент в съседния пететажен блок“, съобщи ръководителят на Запорожката областна администрация Михаил Семикин.

Информацията за пострадали в града се уточнява. Атаката е извършена на фона на удар с руски дрон по трамвай в Запорожие на 20 ноември, при който е пострадала жена.

Около 50 населени места са без ток

В Ровненска област руска атака е оставила без електричество около 50 населени места в Сарненския район. Прекъсването е станало след ударите по гражданско предприятие вечерта на 20 ноември.

„Около 50 населени места са обезточени в резултат на вражеската атака срещу Сарненския район“, съобщи ръководителят на Ровненската областна администрация Александър Ковал.

По думите му постоянните въздушни тревоги не позволяват на екипите по електроснабдяването да отстранят последиците от удара. При атаката срещу гражданското предприятие е пострадал един човек.

Новите атаки последваха ударите по Киев през нощта на 20 ноември, при които според Украинската правда са загинали седем души, а 17 са били ранени.

Източници: pravda.com.ua