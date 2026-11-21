Мелания Тръмп изрази надежда Русия и Украйна да договорят ново примирие преди Коледа. Тя направи изявлението по време на специалното предаване на „Фокс Нюз“ All-American Christmas Tree Lighting.

Попитана какво желае за празниците, първата дама на САЩ отговори: „Разбира се, световен мир. Но преди всичко наистина бих искала да има повече примирия.“

Тя допълни, че споразумение може да бъде постигнато бързо, ако и двете страни проявят готовност. „Можем да го направим много бързо, ако и Украйна, и Русия са готови. Вече се водят разговори, така че може би ще имаме ново примирие преди Коледа“, каза Мелания Тръмп.

Предишната хуманитарна пауза

Изявлението ѝ идва след ограниченото хуманитарно примирие в Олешки, в окупираната от Русия част на Херсонска област. Според Белия дом паузата е била договорена с участието на Мелания Тръмп, за да бъдат доставени хуманитарни помощи и да бъде организирана евакуация на цивилни.

Примирието започна на 27 октомври и приключи на 1 ноември. Белият дом съобщи, че по време на операцията от района са били евакуирани близо 800 души. Украинският новинарски сайт „Киев Индипендънт“ отбеляза, че нито Киев, нито Москва са публикували собствени данни за броя на евакуираните.

„Мисията беше успешна“, заяви Мелания Тръмп след края на операцията, като посочи доставката на жизненоважна помощ и извеждането на цивилни от района. Белият дом съобщава още, че чрез усилията ѝ през 2026 г. са били събрани 34 деца с техните семейства.

Няма обявено ново споразумение

Мелания Тръмп не съобщи за постигнато ново общо примирие между Русия и Украйна. Думите ѝ представляват надежда за възможен договор преди 25 декември, докато дипломатическите контакти продължават.

Темата беше обсъждана и след срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин в Шънджън. Според американския специален пратеник Стив Уиткоф прекратяването на войната в Украйна е било сред основните теми на разговорите.

Източници: express-gazette.com, kyivindependent.com, foxnews.com