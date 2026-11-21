Молдова може да „експериментира“, ако е недоволна от присъствието на свои дипломати в Русия, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по повод обсъжданата в Кишинев възможност руският посланик Олег Озеров да бъде експулсиран.

„Ако са се уморили от присъствието на молдовски дипломати тук, могат да експериментират“, каза Захарова пред ТАСС.

Повод за коментара стана изявление на председателя на молдовския парламент Игор Гросу. Той каза, че обявяването на Озеров за персона нон грата остава възможна мярка, но решение все още няма. Гросу свърза обсъждането с твърденията за многократни нарушения на молдовското въздушно пространство.

Според Молдпрес на 17 ноември седем дрона са навлезли във въздушното пространство на страната. На 18 ноември молдовското външно министерство е извикало руския посланик и му е връчило протестна нота. Кишинев е поискал от Москва да прекрати действията, които според молдовските власти застрашават суверенитета, въздушното пространство и сигурността на страната.

Гросу заяви, че Молдова разполага с възможности за наблюдение, но няма средства за прехващане на дронове. По думите му част от безпилотните летателни апарати може да са попаднали в страната в хода на атаки срещу украинска инфраструктура, а други да са били насочени умишлено към Молдова. Това са оценки на председателя на парламента, а не установени от независима проверка факти.

Москва отхвърля обвиненията на Кишинев

Захарова заяви, че молдовската страна не е представила фактически данни, които да подкрепят обвиненията срещу Русия. Тя определи връчването на протестна нота и извикването на посланика като действия, за които би трябвало да има конкретни доказателства.

Случаят се развива на фона на поредица от дипломатически мерки между двете държави. По данни на Молдпрес през октомври Кишинев е обявил за персона нон грата служител на руското посолство след откриването на останки от дрон с взривни вещества на молдовска територия. Впоследствие Москва е уведомила молдовския посланик, че ще експулсира служител на дипломатическата мисия на Молдова в Русия.

Други послания на Захарова

Захарова предупреди, че Русия ще предприеме политически и дипломатически мерки, ако Естония затвори всички гранични пунктове с Русия. Тя определи подобен ход като „нова желязна завеса“ и заяви, че Москва няма намерение да напада държави от НАТО.

По темата за Украйна говорителят на руското външно министерство заяви, че решението на Европейския съюз да удължи мандата на мисията за военна помощ за Киев има „деструктивни“ последици. Според нея европейските държави не показват готовност да участват пълноценно в преговори за уреждане на конфликта.

Захарова каза още, че Русия ще възстанови Кримския мост и ще вземе предвид подкрепата на Нидерландия за Украйна във военното си планиране. Тя отхвърли и твърдения в британски медии, че руски риболовни кораби са използвани за шпионаж, като ги определи като неоснователни. По повод доклада на ЮНЕСКО за безопасността на журналистите говорителят заяви, че документът е „фалшив“.

Източници: tass.com, moldpres.md