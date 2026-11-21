Прекъсвания на водоснабдяването са регистрирани в пет района на Киев. В Голосеевския, Святошинския, Соломенския, Шевченковския и Подолския район част от потребителите са с понижено налягане във водопроводната мрежа, а на места водата временно липсва.

За проблема съобщи Киевската градска държавна администрация. Специалисти на „Киевводоканал“ работят за възстановяване на стабилното водоснабдяване и нормализиране на налягането.

„Специалистите на „Киевводоканал“ работят за стабилизиране на водоснабдяването и нормализиране на налягането в мрежите. За последващите промени в ситуацията ще информираме допълнително“, се посочва в съобщението.

Не е обявен конкретен срок за пълното възстановяване на подаването. На жителите на засегнатите райони е напомнено, че питейна вода може да бъде набавена от градските бюветни комплекси.

Проблемът идва на фона на нощна атака

Нарушенията във водоснабдяването са регистрирани след нощна атака срещу Украйна. По данни, цитирани от Киевската градска държавна администрация, руските войски са използвали три балистични ракети и 148 безпилотни летателни апарата, 87 от които са били реактивни.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 117 дрона. В Киев през нощта три пъти е обявявана въздушна тревога, а в града са се чули взривове.

„Киевводоканал“ трябва да съобщи допълнително за хода на възстановителните работи и за промени в налягането или водоснабдяването в петте района.

Източници: epravda.com.ua, kyiv.tsn.ua