Руски атаки са повредили енергийна инфраструктура във Виница и предприятие в Черниговска област, а в Днепър и четири района на Днепропетровска област са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването. При ударите са нанесени щети по граждански обекти, автомобили и жилищни сгради.

Във Виница е пострадала 50-годишна жена, получила леки травми. Тя е настанена в болница. Повредени са гражданско предприятие, сервизна станция и седем автомобила – четири леки и три товарни. Около 20 жилищни сгради са с изпочупени прозорци и повредени покриви.

По-късно е установено, че е засегнат и обект от енергийната инфраструктура. В града са регистрирани прекъсвания на електрозахранването. Данните са съобщени от ръководителя на Виницката областна военна администрация Наталия Заболотна.

Пожар след удар по предприятие в Черниговска област

В Городня, в граничната част на Черниговска област, руски дронове „Геран“ са атакували предприятие. На мястото на удара е избухнал пожар, който спасителите са локализирали. Повреден е товарен автомобил.

За поредно попадение по енергиен обект в областта също е съобщено след атаката. Украинските власти не посочват данни за загинали или ранени при удара по предприятието. Информацията за последиците е предадена от началника на Черниговската областна военна администрация Вячеслав Чаус.

Атаката в Городня е извършена ден след друг удар по предприятие в града, при който е горяла складова сграда. Това показва, че районът остава подложен на повтарящи се атаки срещу промишлени и енергийни обекти.

Аварийни прекъсвания в Днепропетровска област

В Днепър, както и в Днепровски, Самарски, Павлоградски и Каменски район, са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването. Ограниченията са наложени по разпореждане на украинския системен оператор „Укренерго“.

Енергийният оператор ДТЕК уточнява: „Аварийните прекъсвания действат в Днепър, както и в Днепровски, Самарски, Павлоградски и Каменски район“. При този режим предварително обявените почасови графици не се прилагат. Продължителността на прекъсванията зависи от състоянието на мрежата и от решенията на енергийния оператор.

Трите съобщения очертават поредния ден на натиск върху гражданската и енергийната инфраструктура в различни части на Украйна. Потвърдените последици включват ранена жена във Виница, материални щети по жилищни и търговски обекти, пожар в предприятие в Черниговска област и ограничения в електроснабдяването на Днепропетровска област.

Източници: pravda.com.ua, epravda.com.ua