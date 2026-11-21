15 души, сред които две деца, са пострадали при руските атаки срещу Харков и 17 населени места в Харковска област на 20 ноември. Данните са съобщени от ръководителя на областната военна администрация Олег Синегубов.

В Харков са ранени мъже на 41 и 62 години. Повредени са 24 гаража, два двуетажни жилищни блока, автомобил и електропреносната мрежа.

Петима ранени в Солоницевка

Най-много пострадали са регистрирани в Солоницевка, където са ранени петима души. Сред тях са момчета на 12 и 14 години. Други шестима жители са получили остра стресова реакция.

В село Нестеренки, в Люботинската община, е ранен 39-годишен мъж. В Бесарабовка, в Кегичевската община, 63-годишна жена е получила остра стресова реакция.

В Солоницевка са повредени три жилищни блока, 10 частни имота, три автомобила и електропреносната мрежа.

Ранен е и мъж при взрив на неизвестно устройство

Отделно Синегубов съобщава за 39-годишен мъж, ранен при взрив на неизвестно устройство в село Караван, което е в Малоданиловската община.

Медици са оказали помощ и на четирима души, получили наранявания при обстрела на Изюм на 19 ноември. Сред тях са 17-годишно момиче, жени на 40 и 41 години и 61-годишен мъж.

Източници: pravda.com.ua