Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди опита за убийство на американско-украински гражданин в Дания и заяви, че Европейският съюз стои в пълна солидарност с Копенхаген.

„Това беше атака на територията на Европейския съюз. Това е неприемливо. Стоим в пълна солидарност с Дания и с всички държави членки, станали мишена на руски хибридни атаки“, написа фон дер Лайен.

По данни на датската служба за сигурност и разузнаване PET става дума за предотвратен през септември опит за покушение срещу американско-украинския рапър Киевстонер. Датските власти твърдят, че операцията е била планирана и инициирана от руските разузнавателни служби.

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Трима са били задържани край Копенхаген

Полицията е арестувала трима мъже, които са пътували към концерт на Киевстонер край Копенхаген на 25 септември. Според съдебни документи у тях са открити два заредени пистолета и два ножа. Двама датски граждани са обвинени в опит за убийство и в подпомагане на чужда разузнавателна служба.

Началникът на PET Расмус Киефер-Кристенсен заяви, че службата има „ясна оценка“, че опитът за убийство е бил планиран от руското разузнаване. Според датските власти предполагаемите извършители са били свързани с престъпната мрежа Loyal to Familia, забранена в страната през 2021 г.

Киевстонер, чието истинско име е Алберт Василиев, е роден в Украйна и има американско гражданство. По време на предполагаемия заговор той е трябвало да изнесе концерт в района на датската столица.

Дания обяви ответни мерки

Датското правителство заяви, че ще експулсира руския военен аташе. Премиерът Мете Фредериксен определи случая като знак за влошаващата се европейска среда за сигурност и заяви, че страната няма да бъде сплашена.

Руското посолство в Копенхаген отхвърли обвиненията и заяви, че те не са подкрепени с доказателства. Разследването продължава, а обвиненията срещу задържаните не представляват доказана вина.

Фон дер Лайен съобщи, че Европейската комисия скоро ще предложи нова европейска стратегия за сигурност. По думите ѝ подкрепата на ЕС за Украйна ще се засили, а случаят показва, че руските хибридни заплахи стават „все по-малко хибридни и все по-реални“.

Източници: themoscowtimes.com, apnews.com, news.sky.com