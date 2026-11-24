Възстановяването на отношенията между Русия и Европа би било „голямата награда“ от преговорите за прекратяване на войната в Украйна, заяви специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Джаред Къшнър. Вашингтон се опитва да свърже разговорите за бъдещето на Украйна с по-широко споразумение за сигурността на европейския континент.

Къшнър и американският пратеник Стив Уиткоф проведоха разговори с руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски след първия кръг от американски посреднически преговори между Москва и Киев в Абу Даби. Срещата не доведе до пробив за прекратяване на войната, но беше обявена договореност за голям обмен на военнопленници и подготовка на следващ кръг разговори.

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Вашингтон иска Европа на масата

Американската администрация настоява европейските държави да участват пряко в бъдещите преговори. Къшнър заяви, че САЩ улесняват директния диалог между Москва и европейските партньори и подготвят дневния ред на следващите многостранни разговори.

„Гаранциите за сигурност за Украйна не могат да бъдат финализирани изолирано от следвоенната архитектура за сигурност в Европа. Двете неща трябва да бъдат разглеждани заедно“, написа Къшнър, цитиран от Euronews. Той посочи, че сред възможните варианти е гаранция, изградена по модела на член 5 от договора на НАТО, според който нападение срещу един съюзник се приема като нападение срещу всички.

Къшнър заяви и че Русия е започнала да приема идеята за подобен модел за Украйна, но подчерта, че гаранциите трябва да бъдат част от по-широк пакет за сигурност. По думите му президентът Тръмп иска всяко споразумение да бъде постигнато в тясна координация с Европа и Украйна, а не едностранно от САЩ.

Европа настоява за друга последователност

Европейските лидери не приемат предложената от Вашингтон последователност. Те настояват първо да бъде договорено прекратяване на огъня и едва след това да започнат разговори за бъдещата архитектура на сигурността.

„След като има прекратяване на огъня, тогава могат да се проведат дискусии за архитектурата на сигурността в Европа“, заяви говорителката на Европейската комисия Паула Пиньо. Тя уточни, че тези разговори трябва да се водят с пълното участие на държавите от Европейския съюз и съюзниците от НАТО.

Германският канцлер Фридрих Мерц също защити тази позиция по време на срещата на „Коалицията на желаещите“ в Берлин. Според него „първо трябва да има мир в Украйна, а след това споразумения за евроатлантическата сигурност“.

Москва оставя въпроса отворен

Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва не е против участието на Европа в преговорите, но поиска да разбере какви предложения ще представи тя. Кремъл обаче все още не е потвърдил окончателно, че приема европейски представители като пълноправна част от бъдещия преговорен формат.

Така основният спор остава не само около съдържанието на евентуалното споразумение, но и около реда, в който трябва да бъдат обсъждани прекратяването на бойните действия, гаранциите за Украйна и отношенията между Русия и Европа. Датата и съставът на следващия кръг от многостранни преговори все още не са обявени.

Източници: euronews.com, apnews.com, cbsnews.com