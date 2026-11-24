Три петролни танкера са се запалили след удар в морски мини в Ормузкия проток, заяви военноморската сила на иранския Корпус на стражите на ислямската революция. По думите на Корпуса два от корабите са се натъкнали на мини в източната част на протока, а мощните експлозии са предизвикали пожари и на трите плавателни съда.

Иранската страна определи корабите като плавателни съдове, използвали „неразрешен маршрут“. Сред тях има супертанкер с повече от 2 милиона барела суров петрол и танкер за втечнен нефтен газ. Корпусът заяви, че корабите са били под въздушното прикритие на американски изтребители и разузнавателни самолети, но това не е предотвратило инцидентите.

„Трите танкера претърпяха мощна експлозия и пожар след удар в морски мини“, се посочва в изявлението, цитирано от „Ал Джазира“. Иранската военноморска сила допълни, че плавателните съдове са били обездвижени и обеща да публикува видеозаписи от експлозиите и пожарите.

Причината за инцидентите остава непотвърдена

Твърденията на Техеран не са потвърдени независимо. В последния си оперативен обзор Съвместният морски информационен център посочи, че между 20 и 21 ноември в протока са регистрирани три нападения срещу танкери, поразени от неизвестни снаряди на разстояние между 8 и 17 морски мили от Хасаб, Оман. Центърът съобщи, че от 16 ноември са били поразени седем танкера, но уточни, че иранските твърдения за удари на мини не са потвърдени от официални или национални власти.

Асошиейтед прес съобщи по-рано за два супертанкера, които според Иран са се запалили след удар в мини в Ормузкия проток. По данни на агенцията корабите са превозвали общо над 4 милиона барела суров петрол, а твърденията на иранската страна не са могли да бъдат проверени независимо.

Нови предупреждения към корабите

Корпусът на стражите предупреди плавателните съдове да не използват маршрути, които Техеран не е разрешил, и да не пренебрегват морските предупреждения. Иран не посочи имената, флаговете или операторите на трите кораба, нито съобщи подробности за състоянието на екипажите и евентуални разливи.

Ормузкият проток е основен маршрут за превоза на петрол и втечнен природен газ от Персийския залив. Очаква се следващата информация да дойде от Иран чрез обещаните видеозаписи, както и от международните морски структури и държавите, свързани с корабите.

Източници: aa.com.tr, aljazeera.com, apnews.com