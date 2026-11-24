Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф ще посети Русия от 30 ноември за тридневна официална визита. В Москва той ще разговаря с руския президент Владимир Путин, а основните теми ще бъдат енергетиката, търговията, инвестициите, отбраната и регионалната сигурност.

Това ще бъде първото официално посещение на Шариф в Русия като министър-председател. Според пакистанския вестник Dawn визитата има за цел да укрепи двустранните отношения и да доведе до конкретни договорености в енергетиката и инвестициите. В дневния ред е включено и възстановяването на стоманодобивния комплекс Pakistan Steel Mills в Карачи, изграден с помощта на Русия.

До 16 споразумения са подготвени

Пакистанският посланик в Москва Фейсал Ниаз Тирмизи заяви, че по време на визитата се очаква да бъдат подписани около 15-16 споразумения. Те трябва да обхванат търговията, железопътния транспорт, преките въздушни връзки, банковите разплащания, информационните технологии, изкуствения интелект, туризма и образованието.

„Посещението ще търси конкретни и дългосрочни икономически резултати, а не само дипломатически ангажименти“, заяви Тирмизи.

Пакистан и Русия обсъждат възможността за железопътна връзка между Исламабад и Москва през Куета и Иран. Разглеждат се и механизми за търговски разплащания в пакистански рупии и руски рубли, тъй като банковите ограничения затрудняват сделките между компаниите от двете страни.

Сред пречките пред по-голямата търговия са още визовите ограничения и недостатъчната транспортна свързаност. По данни на Business Recorder значителна част от плащанията между Пакистан и Русия в момента минава през трети държави, което увеличава разходите и усложнява бизнеса.

Визитата беше отлагана

Посещението на Шариф беше планирано по-рано през годината, но бе отложено заради регионалната и вътрешната обстановка. Сега пакистанското правителство поставя акцент върху руските инвестиции в петролната и газовата индустрия, както и върху възможното участие на Москва във възстановяването на Pakistan Steel Mills.

След Русия Шариф ще пътува до Иран за срещата на върха на Организацията за икономическо сътрудничество, насрочена за 3 и 4 декември. Пакистан ще поеме председателството на организацията за периода 2026-2027 г.

В навечерието на визитата отношенията между Исламабад и Москва са описвани като положителни и развиващи се. Определението „отлични отношения“ обаче е използвано от Владимир Путин при срещата му със Шариф през юли 2024 г., а не като ново изявление на пакистанския премиер преди настоящото посещение.

Източници: dawn.com, app.com.pk, brecorder.com