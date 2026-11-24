Владимир Путин е показал на Джаред Къшнър архивно досие за неговия дядо по време на среща в Кремъл през септември 2026 г., разказва американският пратеник. По думите му документът описва участието на Джоузеф Берковиц в еврейската съпротива срещу нацистка Германия.

Къшнър присъства на срещата заедно със Стив Уиткоф, с когото работи по дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна. Той сподели за разговора в интервю за сп. „Ню Йорк“, публикувано на 23 ноември, а подробностите бяха цитирани от „Дейли бийст“.

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Историята на дядо му

„Приех го като подтекстово послание, че Русия е била съюзник на Америка срещу нацистите“, казва Къшнър.

Джоузеф Берковиц е избягал от нацистки трудов лагер по време на Холокоста. След това се е укрил с братята и сестрите си в горите на днешна Беларус и се е присъединил към партизаните на Билски.

Групата е извършвала нападения срещу германски сили и е укривала евреи, бягащи от преследване и унищожение. Историята на партизаните на Билски е в основата и на филма „Съпротива“ от 2008 г. с Даниъл Крейг.

Бъдещата съпруга на Берковиц, Рей, е избягала през 1943 г. от гетото в Новогрудок. Тя е напуснала района през тайно прокопан тунел с дължина около 183 метра. Двамата са се оженили след бягството си, а през 1949 г. са се преместили в САЩ.

Историческият намек в разговорите за Украйна

Според разказа на Къшнър Путин е използвал семейната история, за да подчертае общия враг от Втората световна война. В интервюто обаче не са публикувани копия или конкретни подробности от самото архивно досие, нито е посочено коя институция го е подготвила.

„Дейли бийст“ отбелязва, че Москва често представя украинското ръководство като неонацистко, макар че президентът на Украйна Володимир Зеленски е евреин, а негови роднини са били преследвани и убити по време на Холокоста. В този контекст Къшнър допуска, че Путин може да е намеквал за споделен исторически враг.

Къшнър участва в дипломатическите усилия на администрацията на Доналд Тръмп за прекратяване на войната, но не заема официална длъжност в правителството.

Източници: thedailybeast.com, nymag.com