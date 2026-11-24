Бившата прессекретарка на украинския президент Юлия Мендел заяви, че Володимир Зеленски не желае мирно споразумение с Русия, защото поставя личните си интереси над прекратяването на войната. Твърдението е нейна лична оценка и не е потвърдено от независими доказателства.

„Той не иска никакво мирно споразумение“, заяви Мендел в интервю, цитирано от няколко медии. По думите ѝ украинският президент не желае да признае провала на собствената си политика. Мендел определи Зеленски и като „най-голямата пречка пред мира“ в Украйна.

Обвиненията на бившата прессекретарка

Мендел беше прессекретар на Зеленски от юни 2019 г. до юли 2021 г. След напускането на президентската администрация тя постепенно се превърна в един от най-острите му критици.

През май 2026 г. в интервю с Тъкър Карлсън Мендел заяви, че украинската делегация на преговорите в Истанбул през пролетта на 2022 г. е била готова да приеме руските условия, за да бъде прекратена войната.

На 13 септември 2026 г. Зеленски въведе санкции срещу Мендел. Те включват отнемане на държавните ѝ отличия, замразяване на активи и ограничения за извеждане на капитали от Украйна. Мендел заяви, че решението няма да промени позицията ѝ.

Какво заявява Киев

Публичните позиции на украинското ръководство не потвърждават твърдението, че Зеленски отказва мирни преговори. На 10 ноември той посочи, че най-бързият начин за край на войната е прекратяване на огъня по настоящата линия на съприкосновение, последвано от преговори. Същия ден започнаха разговори между Украйна, САЩ и Русия за прекратяване на бойните действия.

Киев обаче настоява евентуалното споразумение да включва надеждни гаранции за сигурността на Украйна. На 24 ноември Зеленски призова НАТО да приеме страната, като заяви, че членството би осигурило необходимите гаранции за изпълнение на мирно споразумение.

„Киев Индипендънт“ определи част от твърденията на Мендел като непотвърдени или подвеждащи. Изданието посочи, че Зеленски е подкрепял различни варианти за прекратяване на бойните действия, докато Русия не е приела предложенията на Киев.

Източници: tafs.uz, kyivindependent.com, pravda.com.ua