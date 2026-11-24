Албания отрече твърденията, че морските дронове, използвани при атаката срещу руския корвет „Меркурий“ в Либия, са били изстреляни от нейна територия. Министерството за Европа и външните работи в Тирана заяви, че страната не е участвала в инцидента и не е предоставяла територията си за извършването му.

„Тези твърдения са неточни и не отразяват фактите. Албания не е участвала в този инцидент, а територията ѝ не е била използвана или предоставяна за изстрелване или подпомагане на подобна атака“, посочи ведомството.

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Албанското Министерство на отбраната също отхвърли информацията. Според него въоръжените сили на страната „не са извършвали, не са участвали и не са оказвали никаква подкрепа“ за операцията. Ведомството определи като непотвърдена информацията, че дроновете са изминали над 800 километра от Албания до Либия.

Версията за албанския произход на дроновете беше разпространена от платформата Clash Report и впоследствие от Visioner. Албанските власти заявиха, че публикациите не съдържат проверими доказателства нито за мястото, от което са изстреляни дроновете, нито за самоличността на операторите.

„Представянето на подобна информация като установен факт, без доказателства и независимо потвърждение, създава дезинформационен разказ, който свързва Албания с военна операция срещу Русия“, заяви Министерството на отбраната.

Какво е известно за атаката

Ударът беше извършен на 22 ноември в района на военноморска база в Бенгази, в Източна Либия. Двама либийски военни представители заявиха пред Асошиейтед прес, че руският корвет „Меркурий“ е бил тежко повреден и на базата е избухнал пожар. По думите им най-малко четири дрона са били прехванати, а два са поразили кораба.

Представителите, които са свързани с Либийската национална армия, твърдят, че дроновете са били изстреляни от база, използвана от украински сили в Западна Либия. Тази версия обаче не установява връзка с Албания и не е независимо потвърдена.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Украйна стои зад операцията. Той заяви, че са използвани седем морски дрона и че „Меркурий“ е потопен. Либийските представители, цитирани от Асошиейтед прес, съобщиха за тежки повреди и пожар, което показва разминаване в описанието на резултата от атаката.

Зеленски заяви още, че е поразен товарният кораб „Ем Ви Ангара“, който според украинската страна е използван за превоз на руско военно оборудване. Украинската служба за сигурност посочи, че дроновете са били доставени до определено място и изстреляни от кораб-носител близо до целта.

Призив за международно разследване

Източното либийско правителство призова генералния секретар на ООН и Съвета за сигурност да разследват възможното използване на Западна Либия за подготовка и извършване на атаката. Паралелно с това правителството в Триполи заяви, че либийските пристанища и цивилни обекти не трябва да бъдат превръщани в арена на международни конфликти.

Към момента точната начална точка на дроновете остава непотвърдена. Албанските институции отхвърлят всякакво участие, докато наличните публични сведения сочат различни версии за начина и мястото на изстрелване.

Източници: euronews.al, apnews.com