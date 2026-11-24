Решение дали Владимир Путин ще участва лично в предстоящата среща на върха на G20 в Маями все още не е взето. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред „Известия“.

„Не. Решение все още не е взето“,

отговори Песков на въпрос за възможното участие на руския президент.

Срещата на Групата на двадесетте ще се проведе на 14 и 15 декември 2026 г. в Маями. Съединените щати поканиха Путин за форума, като държавният секретар Марко Рубио обяви поканата през септември. Вашингтон представи срещата като възможност за разговори между американския президент Доналд Тръмп и други световни лидери.

На 19 ноември Путин също заяви, че окончателното решение за пътуването му до САЩ не е взето. Той съобщи, че Тръмп отново е отправил поканата по време на контактите им на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън, и му благодари за нея.

Русия още подготвя делегацията си

Москва не е определила и ръководителя на делегацията си за срещата. Руският посланик по специални поръчения за G20 и АТИС Марат Бердиев заяви пред „Известия“, че практическата подготовка се намира в начален етап.

„Все още определяме ръководителя и състава на делегацията. Ясно е, че на срещата със сигурност ще бъдем представени и нивото ще бъде високо“,

заявява Бердиев.

По думите му контактите между Москва и Вашингтон са се активизирали, включително по време на големи международни форуми. Той е посочил, че подготовката за участието на Русия продължава съвместно с американската страна, но окончателният формат ще зависи от условията за участие и организацията на срещата.

Путин за последно участва лично в среща на върха на G20 през 2019 г. в Япония. Оттогава Русия е представлявана на част от лидерските форуми от други висши държавни представители или чрез дистанционно участие.

Източници: rbc.ru, news.ru, tass.com