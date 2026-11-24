Германският министър на отбраната Борис Писториус предупреди, че войната не бива да се разширява в Балтийско море. Той направи изявлението след среща с украинския си колега Евгений Хмара в Берлин, проведена след предполагаем украински удар по руски товарен кораб във Финския залив.

„Украйна има, разбира се, право да атакува военни цели в Русия, които служат за отслабване на руските атаки срещу Украйна. В същото време Украйна носи особена отговорност. Войната не бива да се разширява в Балтийско море“, каза Писториус.

Още новини от Украйна

Германският министър подчерта, че свободното корабоплаване не трябва да бъде застрашавано. Той заяви и че Германия ще продължи да подкрепя Украйна, въпреки предупреждението за риска от разширяване на конфликта.

Корабът е бил поразен във Финския залив

Инцидентът със Sparta II е станал на 21 ноември. Финландските въоръжени сили са засекли атака с дронове срещу руския товарен кораб в международни води западно от остров Гогланд, докато плавал към Калининград.

След удара на борда е избухнал пожар. Корабът е загубил ход и е навлязъл във финландски териториални води, където финландската брегова охрана е ръководила спасителната операция. Екипажът е бил евакуиран, а финландските власти са подготвяли действия срещу евентуално замърсяване.

Финландският военен представител Аки-Маури Хухтинен заяви пред обществената телевизия Yle, че атаката вероятно е била извършена от Украйна. Киев не е поел публично отговорност за нападението. В неделя руски спасителен кораб е започнал да изтегля повредения съд от финландските води.

Берлин продължава военната подкрепа за Киев

Писториус заяви, че Финландия е действала „много разумно и премерено“ при спасителната операция. Случаят постави допълнителен акцент върху риска от инциденти в район, в който се пресичат руски и натовски интереси.

По време на срещата в Берлин Германия и Украйна подписаха и намерение за развитие на украинската система за бойно управление Delta. Тя обединява различни източници на информация в картина на обстановката в реално време и според Писториус трябва да бъде използвана и от германските въоръжени сили.

Предупреждението на германския министър идва на фона на засилено напрежение около Финския залив и руската ексклава Калининград. Потвърдено е, че корабът е бил повреден и е навлязъл във финландски води, но отговорността за атаката остава приписвана на Украйна, без публично признание от Киев.

Източници: tagesschau.de, welt.de, afp.com