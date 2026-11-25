Срещите между САЩ, Китай и Русия по въпросите на сигурността са важни, защото трите държави са ядрени сили с глобално влияние. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред CNN, коментирайки разговорите между американския президент Доналд Тръмп, китайския лидер Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин.

„Важно е лидерите да се срещат, включително лидерите на ядрените сили“, каза Рюте. Той допълни, че не е обезпокоен от срещата в Китай и я определи като нормална част от международната дипломация. По думите му разговорите между големите сили могат да помогнат за намирането на път към прекратяване на войната в Украйна.

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Рюте подкрепи дипломатическите усилия за Украйна

Генералният секретар на НАТО заяви, че е решаващо лидерите от НАТО и държавите извън алианса да участват в усилията за постигане на мир. Той похвали Доналд Тръмп за работата му по украинския конфликт и каза, че американският президент полага „огромни усилия“ за постигането на споразумение.

Изказването на Рюте идва след срещата в Шънджън на 19 ноември, на която Тръмп разговаря с Путин и Си. Форумът беше представен като важна дипломатическа проява, но предизвика тревога сред европейските съюзници на Вашингтон заради опасенията, че решения за Украйна и европейската сигурност могат да бъдат взети без Европа.

Европа настоява да участва в решенията

Европейски лидери сравниха възможния ефект от срещата с Ялтенската конференция от 1945 г., свързвана с разделянето на Европа на сфери на влияние между големите сили. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че формат, наподобяващ Ялта, няма да донесе мир и че Европа не трябва да бъде разделяна без участието на европейските държави.

В Берлин представители на Германия, Франция, Великобритания, Полша, Италия, Украйна и НАТО обсъдиха подкрепата за Киев в рамките на „Коалицията на желаещите“. Европейските правителства настояват всяко решение за бъдещето на Украйна да бъде взето с участието на украинските власти, а не само чрез договорености между Вашингтон, Москва и Пекин.

Източници: cnn.com, investing.com, aa.com.tr