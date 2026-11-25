Бившият британски премиер Борис Джонсън призова президента на САЩ Доналд Тръмп да подкрепи Киев и да помогне за прекратяването на войната в Украйна. По думите му това би дало възможност на американския президент да възстанови репутацията си в Европа и по света.

„Той може напълно да възстанови репутацията си в Европа и по света, ако свърши тази работа. Опитвам се да му предам това послание, но то постоянно остава без отговор“, заяви Джонсън по време на реч в Кралския институт за обединени служби в Лондон.

Джонсън: Тръмп има още две години

Бившият премиер отправи апела си на фона на критики към отношението на Тръмп към руския президент Владимир Путин. В интервю за „Таймс Радио“ Джонсън определи като отблъскващо сближаването между двамата лидери.

Попитан защо според него Тръмп напоследък проявява снизходителност към Путин, Джонсън посочи раздразнението на американския президент от разследванията и политическите атаки, свързани с твърденията за руска намеса в изборите в САЩ през 2016 г.

Джонсън заяви, че Тръмп разполага с още две години, в които може да сложи край на войната. Според него американският президент би могъл да постигне това, ако заеме твърда позиция спрямо Русия и продължи подкрепата за Украйна.

„Американската помощ е незаменима“

В речта си Джонсън подчерта, че приносът на САЩ към отбраната на Украйна не бива да бъде омаловажаван. Той заяви, че американската помощ остава решаваща за способността на Киев да продължи да се сражава.

„Американската помощ е незаменима за способността на Украйна да води тази война“, каза Джонсън.

По думите му част от последните украински операции са били извършени с помощта на американско разузнаване. Сред действията, които той посочи, са атака срещу руски военен кораб в Средиземно море и удар по Керченския мост, свързващ Крим с руската част на страната. Джонсън заяви, че тези операции са изненадали Кремъл.

Той сравни украинския президент Володимир Зеленски с британския лидер от Втората световна война Уинстън Чърчил заради отказа му да приеме поражение, въпреки очакванията, че Украйна ще бъде подчинена.

Критики към Европа

Джонсън припомни, че през февруари 2022 г., когато Русия започна пълномащабното си нахлуване, получаваната от британското правителство разузнавателна информация е предвиждала окупация на цяла Украйна в рамките на пет дни. Според него тогава Лондон е обсъждал възможността да подпомогне съпротивата с въздушни доставки.

Бившият премиер отправи критики и към европейските лидери. Той определи подхода им към подкрепата за Украйна като белязан от „половинчатост, неяснота и нерешителност“ и заяви, че това струва живота на десетки хиляди хора.

Джонсън призова замразените руски активи да бъдат предоставени на Украйна. В изказването си той не посочи конкретен срок за подобна мярка, но я представи като част от необходимата по-твърда стратегия на Запада спрямо Москва.

Източници: dailymail.co.uk