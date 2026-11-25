Връщането на руския посланик от Полша в Москва би било прекалено рискована стъпка, която може да доведе отношенията между двете страни до опасно изостряне, предупреди заместник-министърът на националната отбрана Станислав Взьонтек. По думите му прекъсването на дипломатическите канали би доближило отношенията до ниво, „което практически заплашва с избухване на война“.

Взьонтек коментира темата в предаването „24 въпроса“ на Полското радио, след като край Дорохуск руски реактивен разузнавателен дрон е навлязъл за няколко минути във въздушното пространство на Полша по време на руска атака срещу Украйна. Разрешение за свалянето му е било издадено, но обектът е променил курса си и се е върнал на изток.

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Говорителят на полското Министерство на външните работи Мациек Вевюр е съобщил, че руският посланик ще бъде извикан във ведомството. На този фон Взьонтек беше попитан дали Полша трябва да предприеме по-остра дипломатическа мярка и да го изпрати обратно в Москва.

„Важно е дипломатическите канали да не бъдат прекъсвани. Нека те останат като последен ход“, заяви Станислав Взьонтек.

Заместник-министърът предупреди, че подобно решение би предизвикало ответни действия от Русия. Според него Москва може да отговори със същата мярка, вследствие на което полският посланик и практически цялата дипломатическа мисия в Русия да престанат да функционират нормално.

Това би отнело възможността на Полша да наблюдава от място какво се случва в Москва, посочи Взёнтек. Той добави, че няма съмнение, че Русия използва сходен подход спрямо полското дипломатическо присъствие.

Варшава вижда умишлено тестване

Взьонтек заяви, че Русия умишлено нарушава полското въздушно пространство с дронове и ракети. Според него действията са планирани така, че да проверяват реакцията на Полша и едновременно да отправят заплахи, без да причиняват преки щети.

„Причиняването на материални щети или човешки жертви вече би било открит фактор за започване на война“, каза заместник-министърът.

Той определи руските действия като съчетание от провокация и разузнаване. При последния инцидент разрешението за сваляне на дрона не е било изпълнено, след като обектът е поел обратно на изток и е останал рискът от щети при падането на отломките.

Решенията за сваляне трябва да са съгласувани с НАТО

На въпрос дали Полша трябва да започне да сваля руски ракети и други обекти още над украинска територия, Взьонтек заяви, че полската армия има готовност да неутрализира всяка заплаха, когато условията го позволяват.

По думите му обаче решението трябва да бъде едновременно национално и натовско. Той посочи, че Съединените щати имат най-голям принос в Алианса и че президентът Доналд Тръмп не желае допълнително изостряне на отношенията с Русия.

Взьонтек отхвърли твърдението, че Вашингтон блокира възможността за сваляне на руски ракети над Украйна. Според него по-точно е да се отчита какви са очакванията на най-големия съюзник на Полша, когато се вземат решения за реакция при нови нарушения на въздушното пространство.

Източници: polskieradio24.pl