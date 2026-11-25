Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп защити министъра на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин на фона на съобщенията, че той е бил подложен на остри критики от представители на администрацията.

„Той върши добра работа. Това е неблагодарна работа. Той е добър човек и работи много усилено“, заяви Тръмп в интервю за „Ню Йорк пост“. Президентът добави, че има доверие на Мълин.

Коментарът идва дни след публикации, според които началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър е ограничил телевизионните изяви на министъра. Според „Уолстрийт джърнъл“ решението е било взето след телевизионната поява на Мълин по „Фокс нюз“ на 16 ноември.

Коментарите за изкуствения интелект

В интервюто Мълин заяви, че изкуственият интелект, наричан от Тръмп „суперинтелигентност“, може да е допринесъл за серията от технологични сривове в страната. Той се позова на разговор с неназован човек от технологичния сектор, който според него е предположил, че нови системи могат да претоварят по-старата компютърна инфраструктура.

Сривовете засегнаха различни услуги, включително въздушния транспорт, електронната поща и онлайн банкирането. На 13 ноември Федералната авиационна администрация издаде национална забрана за излитане заради проблем в комуникационната система, а на 16 ноември клиенти на няколко големи банки съобщиха за затруднен достъп до сметките си.

Мълин заяви пред „Фокс нюз“, че няма признаци за кибератака и че отделните инциденти изглеждат несвързани. „С 98 процента сигурност мога да кажа, че не наблюдаваме кибератака“, каза той. Финансовата институция „ДжейПи Морган Чейс“ също съобщи, че проблемът при нейните услуги не е свързан с киберсигурността.

Кой говори от името на администрацията

Публикациите за ограничаването на телевизионните изяви на Мълин посочват, че директорът на националното разузнаване Джей Клейтън и държавният секретар Марко Рубио са поели част от публичните послания на администрацията по случая. Решението е представено като опит Белият дом да говори с единен глас, но не е обявено официално отстраняване на Мълин от поста.

По данни на „Ню Йорк пост“ президентът е защитил министъра, въпреки критиките към неговите телевизионни изяви и към пътуването му до колежански футболен мач, докато последиците от спирането на полетите все още са били усещани от пътниците. Тръмп не е заявил, че планира да освободи Мълин.

Източници: newsfinale.com, foxnews.com, apnews.com