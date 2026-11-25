НАТО обсъжда как да засили сигурността в Черно море, но плановете за по-видимо присъствие на Алианса се сблъскват с предпазливостта на Турция. Дискусията се води на фона на атаки срещу търговски кораби, нарушения на въздушното пространство и нарастващи опасения за свободата на корабоплаването.

„През последните седмици има сериозни неща, които се случват в Черно море, и ние работим по тях с Румъния, България и Турция“, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на 23 ноември. По думите му заплахите включват действия срещу кораби, критична инфраструктура и икономиките на съюзниците.

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Засега обаче няма обявена постоянна натовска операция в Черно море, аналогична на Baltic Sentry в Балтийско море. На 3 ноември помощник-генералният секретар на НАТО по операциите Кристиан Бък заяви пред Европейския парламент, че България, Румъния и Турция не са поискали НАТО да поеме подобна мисия.

България настоява за повече наблюдение

София поиска от съюзниците засилено въздушно наблюдение, противодронови системи, патрулни самолети и допълнителни средства за противовъздушна отбрана. През октомври България и НАТО започнаха съвместно използване на самолет P-8 Poseidon за разузнаване над Черно море.

По данни на българските власти през октомври четири плавателни съда в българската изключителна икономическа зона са били атакувани с дронове, като два са потънали. Българският премиер Румен Радев заяви, че страната е поискала помощ от съюзниците, но тя е предоставяна периодично, а основната нужда е от постоянно наблюдение на морската зона.

На 28 октомври България, Румъния и Турция обсъдиха създаването на координационен механизъм за по-бърза реакция при заплахи за свободата на корабоплаването и морската сигурност. „Трите държави трябва да действат заедно, за да реагират адекватно на всяка ситуация в Черно море“, заяви българският министър на отбраната Димитър Стоянов.

Ролята на Анкара

Турция е ключова за всеки план на НАТО в региона, защото контролира Босфора и Дарданелите. Конвенцията от Монтрьо от 1936 г. регулира преминаването на военни кораби и ограничава присъствието на военноморски сили на държави извън Черноморието.

Анкара прилага конвенцията след началото на руската инвазия в Украйна и не допуска военни кораби на воюващите страни да преминават през проливите. Същевременно Турция не насърчава неограничено навлизане на флоти на други натовски държави в Черно море. Вместо това настоява сигурността да бъде организирана основно от крайбрежните държави.

Турция ще командва оперативната група на НАТО CTF Black Sea до 2028 г., след което командването трябва да бъде поето от България или Румъния. Паралелно трите държави поддържат групата за противоминни действия MCM Black Sea.

В края на ноември бивши министри на отбраната на България и Румъния предложиха европейска военноморска мисия в Черно море, моделирана по операцията Aspides в Червено море. Идеята показва, че натискът за по-активна защита на корабоплаването расте, но бъдещият формат ще зависи от съгласието на Турция и от ограниченията на Конвенцията от Монтрьо.

Източници: rapporteur.com, bta.bg